Sabrina répond à TOUTES nos questions sur OD Panama : de la bisbille aux choix controversés
« Je n’ai pas compris pourquoi il fallait que je m’excuse, et encore à ce jour, je n’ai pas vraiment compris. »
L’aventure de Sabrina Fontaine à Occupation Double Panama aura été tout sauf un long fleuve tranquille. L’esthéticienne en médico-esthétique de 30 ans a d’abord dû faire ses valises aux côtés de Jacob, avant d’obtenir une deuxième chance dans l’aventure. Un retour qui n’a pas fait l’unanimité auprès des autres candidates, disons-le. Mais cette twist lui aura au moins permis de trouver l’amour dans les bras de Frédérick, qu’elle appelle maintenant son amoureux.
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De retour au Québec, Sabrina s’est confiée à Narcity Québec sur son parcours mouvementé dans les villas de la téléréalité, et elle en avait long à raconter. De sa connexion avec Mathieu à sa première élimination choc, en passant par la bisbille avec les filles, son deuxième départ et sa décision controversée d’éliminer Alexis et Juliette, le couple chouchou du public, aucun sujet n’a été laissé de côté.
Entre les tensions, les rapprochements et les décisions qui ont fait réagir, l’ancienne candidate revient sur les moments marquants de son aventure et donne enfin sa version des faits.
Voici ce qu’elle avait à nous raconter.
Qu’est-ce qui t’a surprise en écoutant les épisodes?
« Ce qui m’a le plus surprise, c'est que je le savais que, moi, j’étais vraiment plus du côté d’Imane et qu’on avait une forte amitié, mais je trouve qu’à la télé, on voit vraiment les deux clans, c’est assez flagrant. Ça m’a surprise parce que, dans les maisons, on avait vraiment quand même de belles relations avec les autres filles. On chillait ensemble, on déjeunait toujours ensemble, c’était full important pour nous. Moi, je faisais souvent à souper avec Alexandrie, puis on se faisait toujours des soupers communs entre girls. Ça n’a pas vraiment été mis de l’avant. C’est ça qui m’a aussi très, très surprise, c’est de voir vraiment l’adversité entre les deux. »
Les exclues ont mis de l’avant l’ambiance tendue dans la maison des filles. Est-ce que tu la ressentais, cette adversité?
« Je la ressentais, c’est sûr. Mais moi, comment je voyais ça, c’était surtout : hey, c’est normal dans la vie qu’on ait juste plus d’affinités avec certaines personnes, mais je m’entendais bien avec toutes les filles. C’est sûr qu’on a eu nos petits problèmes parfois, mais je pense qu’une de mes forces, c’est qu’après, j’allais aborder la situation, j’allais parler avec les filles, je les rencontrais. J’ai pris Emma et Reb à part à un moment donné pour qu’on règle ça.
« Par contre, ce que moi, je ne savais pas, clairement, c’est qu’elles continuaient, à nourrir un petit peu les petits problèmes, puis à les partager à d’autres filles. Imane et moi n’étions pas vraiment au courant de tout ça. Le nombre de situations où on ne savait même pas qu’il y avait des chicanes, on ne savait même pas qu’on était en conflit avec Rébecca. Puis Reb vient me voir et me dit : “Hey, juste te dire, j’ai parlé en mal à propos de toi dans le confessionnal, bla bla bla, je m’en excuse.” Puis j'étais comme : “HEIN? On est en chicane, genre? Je ne comprends pas.”
« Mais pour répondre à ta question, parce que j’ai l’impression que je m’éternise, oui, je la ressentais, sauf que je ne la ressentais peut-être pas autant que les autres filles. »
Emma et Alanna voulaient que Sabrina s'excuse à Occupation Double Panama, mais ce n'est pas trop clair pourquoi. Occupation Double | Crave
Sais-tu pourquoi les filles voulaient que tu t'excuses à ton retour après ta première élimination?
« Je n’ai pas compris pourquoi il fallait que je m’excuse, et encore à ce jour, je n’ai pas vraiment compris. Ce que j’ai entendu, et après avoir vu aussi les émissions, le narrative qui se disait dans les maisons, c’était : “ Sab a crié à son élimination, blablabla.” Mais je n’ai pas crié. Je n’ai jamais crié, puis je ne suis pas quelqu’un qui crie dans la vie. Oui, j’étais émotive, c’est sûr, je suis éliminée.
« Même avant, oui, j’ai été émotive, parce que ce que je reprochais aux filles, c’est qu’Alexandrie est revenue de voyage et que j’avais une situation à adresser avec elle, qui était mon intérêt pour Mathieu. C’était important pour moi de l’aborder juste avec elle, et non devant toutes les autres filles. Je voulais qu’on prenne le temps, juste elle et moi. Ce que je leur ai reproché, c’est qu’elles ne m’ont pas donné cette chance-là. Elles sont tout de suite allées voir Alexandrie, puis elles ont vraiment mis de l’huile sur le feu.
« C’est sûr qu’après, j’étais émotive, puis je leur ai dit : “Cr*ss, les filles, c’est ordinaire en est*e, ça m’appartient, cette situation-là, ça ne vous appartient pas.” Puis après ça, je me suis fait éliminer, donc oui, j’ai été émotive. Elles ont voulu que je m’excuse, dans le fond, d’avoir levé le ton et d’avoir été émotive, et je trouve ça un peu poche. Je n’ai jamais manqué de respect, je ne les ai jamais traitées de noms ou quoi que ce soit...Vraiment, vraiment pas. J’ai trouvé ça un peu poche.
« Après, moi, dans la vie, je pense que des fois, c’est important de juste comme recommencer du bon pied. Comment je me suis sentie à la table quand j’ai vu que toutes les filles voulaient que je m’excuse? Je me suis dit : you know what, je vais m’excuser, puis peut-être qu’après ça, ça va mieux aller dans les maisons. C’est pour ça que je l’ai fait aussi.
« Ce que je déplore, par contre, c’est que moi, je me suis excusée, c’est fait. Mais c’est facile de reprocher à l’autre, mettons, ce que je n’ai pas fait, puis comment ça les a fait se sentir. Mais elles ont zéro pris en considération mes émotions, elles ont zéro pris en considération comment je me suis sentie à ce moment-là, puis moi, je n’ai pas eu d’excuses du tout. »
Crois-tu que les filles vont te devoir des excuses en voyant les épisodes et ta connexion avec Mathieu qu'elles avaient invalidée?
« Moi, je ne me fais pas vraiment d’attentes. Elles avaient l'opportunité de s’excuser. Quand j’ai fait mes excuses, je me suis dit : on passe à autre chose. Je leur ai même dit : “Les filles, je trouve ça un peu poche, comment je me sens, vous mettez ça en dessous du tapis.” Elles ont eu l’opportunité.
« J’ai zéro attente, mais c’est sûr que ça me ferait vraiment un petit baume au cœur de recevoir des excuses, parce que, pour vrai, ça m’a tellement joué dans la tête. Je me suis dit : ayoye! Quand tu te fais dire par une fille, deux filles, trois filles, bref, quasiment toutes les filles dans la maison : “Ben oui, tu as crié, puis oui, tu devrais faire des excuses”, ça joue dans la tête. Parce que je me suis toujours dit : ayoye j’espère que ce n’est pas ça qui est montré à la télé. Je ne suis tellement pas une fille de même! Ça m’a vraiment joué dans la tête. C’est sûr que ça me ferait plaisir d’en avoir, puis je pense que ça permettrait de passer à autre chose après. »
Mathilde nous a confié que les nouvelles filles s’étaient fait dire que tu avais fait une crise à ton départ, alors que ce n’est pas ce qu’on voit à l’écran. Comment réagis-tu à ça?
« Moi, ça, j’ai trouvé ça vraiment poche. Quand j’ai été éliminée et qu’après ça, je suis revenue pour le party Matelots, toutes les filles m’ont dit : “Hey, Sab, je peux-tu te parler?” J’ai pris du temps pour aller leur jaser, puis les trois filles m’ont dit les mêmes choses : “Hey, ça ne te fait pas peur de retourner dans les maisons? Parce que les filles parlent vraiment mal de toi.” Même Engie m’a dit, mot pour mot : “Ayoye Sab, moi, quand j’ai vu ton profil, j’étais sûre qu’on allait être proches, tu avais l’air tellement douce, mais dans les maisons, on s'est fait dire que tu criais.” Là, je me suis dit : voyons, tab*rnak! Moi, je suis éliminée, puis vous continuez à parler en mal de moi? C’est quoi, le problème? Puis je n’avais pas crié. Je trouvais ça tellement poche, parce qu’encore une fois, ça n’aide pas, c’est juste gratuit. »
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Tu as vécu deux éliminations. Laquelle a été la plus difficile à encaisser?
« Oh my god, la première. La première, j’ai dormi pendant 48 heures par la suite. Ça m’a vraiment challengée psychologiquement, dans le sens que moi, je ne m’y attendais pas. Je veux dire, j’étais en train d’explorer ma connexion avec Mathieu, surtout, mais j’avais aussi eu une activité avec Alexis, puis je me disais : OK, on va voir où ça peut mener. Je me disais que j’avais deux connexions. J’avais dit aux filles à quel point j’avais un intérêt pour Mathieu, que ça commençait vraiment à pétiller.
« Elles étaient toutes au courant, elles ont vu à quel point j’étais tellement contente après mon activité avec Math, donc je me disais : I’m safe. En plus, Alexandrie était à la table, elle m’avait même dit : “Sab, j’aurais vraiment mis ta face dans l’enveloppe, mais je vais mettre ça de côté et je vais te permettre de continuer à explorer ta connexion avec Mathieu.” Elle m’a dit : “You know what, je vais faire fi de tout ça.” Mais, plus la soirée avançait, plus que j'avais un gut feeling que j'allais me faire éliminer, puis je ne sais pas pourquoi. Finalement, quand j’ai vu que c’était moi, je trouvais que c’était vraiment unfair, pour vrai, je ne trouvais pas que c’était mon temps. Je me disais : crime, Reb les a testées, ses connexions, et il n’y avait plus un gars qui avait de l'intérêt. Il y avait aussi Émilie, alors qu’à ce moment-là, Billy était plus envers Emma. Il n’y avait pas vraiment de gars dont elle était le top 1. Je trouvais ça assez unfair, donc j'ai vécu un gros sentiment d’injustice.
« Puis de partir comme ça, pas fâchée, mais triste, avec plein d’émotions de déception… C’est sûr que quand je suis arrivée dans la maison des exclus, ça m’a vraiment rentré dedans. C’est là que je me suis rendu compte que, crime, finalement, ce n’étaient pas des amitiés sincères, puis que je me suis fait un peu jouer dans le dos. »
À ton retour dans l’aventure, Mathieu s’était rapproché d’Alexandrie à nouveau. Comment as-tu vécu ça? Trouves-tu que ça invalidait ta réaction face aux filles lors de ton élimination?
« Est-ce que ça l’invalide? Honnêtement, je veux dire, Math, la dernière fois que je l’ai vu, je lui avais dit : “Hey, continue à explorer ta connexion avec Alexandrie, tu auras un talk.” C’était très, très, très Mathieu qui était en mode : “Ma décision est prise, puis même, Sab, prends ta décision.” Je lui avais dit : “Ben non, donne-moi un deux.” Ça fait une activité et un party qu’on se connaît, ma décision n’est pas prise du tout, puis moi, j’avais hâte de rencontrer les nouveaux gars.
« La réalité, c’est que j’avais un intérêt pour Math, mais je n’étais pas casée avec lui. Je n’étais pas tant déçue que ça d’apprendre qu’il était allé vers Alexandrie. Je me suis dit : OK, bon, moi, je vais passer à autre chose et je vais concentrer mes énergies sur les nouveaux gars. C’est ça que j’ai fait, puis je suis bien contente. »
Où en es-tu dans ta relation avec Frédérick?
« On est en couple, ça va full bien.
« Moi, je le voyais vraiment en trois étapes. Oui, tu peux développer une relation durant l’aventure d’OD, mais c’est important de prendre en considération l’après, qui est la maison des exclus. Nous, on a été ensemble 24 heures sur 24 pendant 42 jours. Puis ça, c’est quelque chose, en tout cas. C’était important pour moi de prendre en considération la deuxième étape, mais aussi la troisième, qui est le retour dans le monde réel, avec nos familles, nos amis, toutes les implications post-OD. Je m’étais dit : si on passe à travers ça et que tout va bien, on va être un couple. Puis finalement, on a passé à travers tout ça, puis on est un couple.
« Dans le fond, moi, je suis dans le coin de Montréal, puis Fred a déménagé à Québec, mais il envisage de déménager à Montréal, on est déjà en train de regarder ça.
Intervention de Frédérick, présent pendant l'entrevue : « Ça a l’air fast pour vous, mais pour nous, au final, ça fait environ deux mois qu’on se fréquente, quasiment trois. »
Sabrina : « La notion de temps est tellement différente de la vraie vie. Il n’y a jamais un moment dans la vie où tu fréquentes quelqu’un et où tu te dis : je vais passer 42 jours, 24 heures sur 24, avec lui. Je n’avais pas ma bulle, puis il n’avait pas vraiment sa bulle. Il fallait qu’on se donne des temps libres dans notre chambre : “OK, tu peux prendre la chambre, tu peux lire tout seul, ou whatever.” »
Vous avez reçu le pouvoir d’éliminer un autre couple. Pourquoi avoir choisi Alexis et Juliette plutôt qu’un duo qui vous avait ciblés?
« Honnêtement, on se faisait attaquer de toutes parts, de tous côtés, et par Alexis et Juliette aussi. C’est juste qu’il y a tellement d’informations, puis tellement de stock à la télé, que les gens ne l’ont peut-être pas remarqué. Mais ce qui est important de savoir, c’est que nous, quand on a pris cette décision-là, c’était avec les informations qu’on avait à ce moment-là. En tant que candidats en train de faire OD, et non spectateurs, on voulait prendre une décision pour amener Imane et Oli le plus loin possible. Ça, on le sait. Ce qu’on savait également, c’est qui nous avait éliminés. Alexis et Juliette nous ont mentionné qu’ils nous avaient éliminés. Alexis a également eu une conversation avec Fred, puis il lui a dit très clairement : “C’est toi, puis le next qui va être éliminé, c’est ton chum Oli.” Donc nous, dans l’optique de vouloir amener Olivier et Imane le plus loin possible, c’était sûr qu’on allait éliminer un couple qui n’allait pas défendre Olivier et Imane.
« Ça, c’est une des raisons. Après ça, tour à tour, quand les couples sont venus nous voir, il y en a beaucoup qui nous ont donné de forts arguments, comme Billy, qui a serré la main à Fred et qui lui a dit : “I got you, je vais tout faire pour qu’Oli se rende loin.” À ce moment-là, on n’avait pas le choix d’essayer de lui faire confiance, parce que ça a été le seul couple, avec Emma et Enzo aussi, qui nous a dit : “Hey, j’ai vraiment le back à Oli puis Imane, puis on va les amener jusqu’au bout.” »
Enzo vous avait pourtant dit assez directement qu’il ne vous aiderait pas. Pourquoi ne pas l’avoir choisi?
« Oui, puis moi aussi, ça m’aurait donc fait plaisir, mais là, ça aurait été, je pense, plus notre ego qui aurait parlé. Puis mon ego, moi, je suis déjà éliminée, ça ne me sert à rien. »
Intervention de Frédérick, présent pendant l'entrevue : « Puis il n’y a pas juste ça. Moi, j’ai eu une autre conversation avec Enzo qu’on ne voit pas dans l’émission. Ce qu’on se fait dire, c’est qu’il y a un autre couple, dans le fond, qui va partir avec nous. Enzo et moi, on s’est parlé. Enzo est venu me voir, il m’a dit : “Je n’aurais jamais cru être d’accord avec toi, mais là, on n’a pas le choix d’être chums pour cette élimination-là, parce que si tu me choisis, je te choisis, puis si je te choisis, tu me choisis, donc ça s’annule.” Après ça, on ne le voit pas, mais Enzo était enclin à ce qu’on travaille ensemble, puis on a eu des discussions entre nous deux qu’on n’a pas vues dans l’émission. »
Tu avais dit ne pas vouloir te mettre le Québec à dos. Comment vis-tu la vague de réactions depuis l’éviction d'Alexis et Juliette?
« Honnêtement, moi, ça va très bien. J’essaie vraiment de ne pas mettre mes énergies là-dedans. Je trouve que les gens vont trop loin pour ce que c’est. Moi aussi, j’étais triste d’éliminer Alexis et Juliette. Moi aussi, j’aurais aimé ça me rendre à mon voyage final, puis ils nous ont éliminés.
« Aussi, moi, je ne pouvais pas savoir que c’était le couple chouchou. Honnêtement, j’hésitais entre Billy et Émilie. Je pensais que c’était un couple qui était full fort, puis qui était même aimé du Québec. Je n’en avais aucune idée. Mais c’est sûr que, encore une fois, ma décision, c’était d’amener Oli et Imane au bout. Je me suis dit : Alexis et Juliette, c’est clairement un couple qui est fort, parce qu’on le voit, ils sont très affectueux, ils sont très amoureux. Je me suis dit : si Olivier et Imane se rendent en finale avec Alexis et Juliette, ça va peut-être mettre de l’ombre sur le couple d’Olivier et Imane. C’est bien des idées aussi. Ça faisait tout partie des arguments.
« Disons que j’ai pris une balle pour ma chum Imane (rires)! »
Selon toi, qui joue le plus une game cette année?
« Mon Dieu, tout le monde. C’est un jeu. Tout le monde joue. Mais si je peux nommer ceux qui jouent le plus, et qui sont même prêts à mettre de côté leurs valeurs, leurs valeurs d’amitié, je pense au couple d’Alexandrie et Mathieu. Ça joue du coude en titi. Mathieu a été prêt à éliminer Alexis aussi, en passant.
« Puis, sinon, il y a Émilie aussi. Je pense que Billy… De voir à quel point, crime, finalement, il n’en a pas vraiment, de parole. Il n’a pas tenu sa parole, je pense, deux, trois fois en quelques jours. Je pense qu’eux aussi, c’est un couple clairement très, très, très stratégique.
« Émilie, c’est une des candidates qui m’a le plus surprise. Moi, je m’entendais super bien avec elle, je n’ai jamais eu quoi que ce soit avec elle. Je la considérais comme une amie. Puis de voir à quel point ça faisait longtemps qu’elle voulait m’éliminer, à quel point elle ne croyait vraiment pas en mon couple, et que c’est même elle qui a alimenté les petits feux… C’est elle et Alanna qui ont commencé ce narrative-là : “Hey, Fred et Sab veulent éliminer Alexis et Juliette.” Non, je n’ai jamais dit ça. On n’a jamais dit ça. On voit que, finalement, elle a l’air super naïve, mais elle sait très bien ce qu’elle fait. »
Qui a, d’après toi, le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Panama?
« En regardant les épisodes, en ce moment, je dirais quand même Billy et Émilie. »
Ton vote à toi, il va aller à qui?
« Mon couple #1, c'est Imane et Olivier. Toutes mes décisions ont été prises en fonction du couple d’Olivier et Imane, donc sans aucun doute, c’est le couple que je veux voir gagner. Puis, je trouve que c’est le couple, sérieusement, qui s’est le plus prêté au jeu. Hey, elle est allée en voyage avec Jacob. Finalement, elle est revenue dire que son intérêt, c’était vraiment Oli, puis que son choix, c’était Oli. Puis lui, même affaire, il a testé sa connexion avec Engie, puis c’était encore Imane. Je veux dire, s’il y a un couple qui a participé au jeu, c’est eux. Puis ça a solidifié leur couple X1000. Puis de les voir ensemble, pour vrai, ils sont tellement beaux, puis je le vois, le potentiel à l’extérieur.
« C’est sûr que je ne vote pas pour Emma et Enzo, parce que, pour vrai, Emma, je pense que c’est la candidate qui m’a juste vraiment fait chier tout le long de mon aventure, je ne mâcherai pas mes mots, puis qui a vraiment fait chier Imane, pour vrai. Je me dis : voyons donc, ça n’a pas de bon sens. C’est sûr que mon vote ne va pas à eux autres.
« Alexandrie et Mathieu non plus. Je te le dirais, celle qui se disait donc mon amie… Non, non, pas du tout. Mathieu, encore moins.
« Tristan et Alanna, ce n’est pas vraiment un couple auquel je crois, donc je ne vais pas voter pour eux.
« Donc, par conséquent, si jamais Imane et Oli n'accèdent pas à la finale, on dirait que je voterais pour Billy et Émilie. Malgré le fait que Billy, honnêtement, je sais qu’il n’a pas tenu sa parole, je sais qu’il s’est souvent mis les pieds dans les plats, il a un bon fond, Billy. Il ne prend pas plaisir à nous éliminer, puis tu vois ce que ça lui a fait de quoi. Pour moi, ça en dit long aussi sur sa personne, puis je les apprécie aussi. »
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