Le ministère de la Justice embauche à Montréal sans diplôme et paye jusqu’à 69 106 $/an

Ton sec. 2 pourrait suffire pour certains postes! 👀

Panneau du ministère de la Justice Canada devant l’édifice commémoratif de l’Est, à Ottawa.

Justice Canada recrute du personnel administratif et de bureau sur l’île de Montréal.

Oasisamuel | Dreamstime
Éditrice Junior

Une pile de dossiers à classer ne t’effraie pas, que tu aies terminé ton secondaire ou non? Le ministère de la Justice Canada recrute du personnel administratif et de bureau sur l’île de Montréal, avec un salaire qui peut atteindre 69 106 $ par année. Pour certains postes, deux années d’études secondaires suffisent, ce qui en fait un emploi payant au Québec plutôt accessible.

À lire également : La Sûreté du Québec embauche sans diplôme à Montréal et paye jusqu’à 61 163 $/an

Le ministère cherche à pourvoir deux types de postes : des postes de commis de bureau et des postes en services administratifs. Il y a toutefois une précision importante. En postulant, tu ne poses pas ta candidature pour un poste précis. Tu t’inscris plutôt dans un répertoire, dans lequel les gestionnaires puisent au fil des besoins. Si ton profil correspond à un poste qui se libère, on pourrait te contacter.

Dans les deux cas, les tâches tournent autour du soutien administratif : préparer, organiser et classer de l’information, faire de la saisie de données ou traiter des demandes. Les personnes qui aiment que chaque chose soit à sa place risquent d’y trouver leur compte. Le ministère met aussi de l’avant ses avantages sociaux et la formation continue offerte à son personnel

Les postes sont offerts dans plusieurs villes du pays, dont l’île de Montréal et Gatineau au Québec. L’horaire est habituellement du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h. Il y a cependant un bémol pour les fans du télétravail en pyjama. Il faut accepter de travailler en présentiel cinq jours par semaine, de faire des heures supplémentaires, parfois à court préavis, et de voyager. Ces exigences peuvent varier d’un poste à l’autre.

Commis de bureau (CR-05)

C’est le poste le plus accessible des deux si tu n’as pas terminé ton secondaire. Deux années d’études secondaires suffisent. Un agencement acceptable d’études, de formation et d’expérience peut aussi faire l’affaire.

Le salaire varie de 62 533 à 67 699 $ par année.

Poste en services administratifs (AS-01)

Ici, on demande un diplôme d’études secondaires. Un agencement acceptable d’études, de formation et d’expérience peut toutefois le remplacer.

Le salaire varie de 61 786 à 69 106 $ par année. La rémunération de départ est donc un peu plus basse que pour les commis de bureau, mais le plafond grimpe plus haut.

Ce qui s’applique aux deux postes

Côté exigences, voici ce qu’on demande pour les deux types de postes :



  • De l’expérience en soutien administratif. Celle acquise en bénévolat peut aussi être prise en compte
  • Une maîtrise du français, de l’anglais ou des deux langues, selon le poste
  • Résider au Canada ou, si tu habites à l’étranger, avoir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente
  • Obtenir une cote de sécurité, dont le niveau varie selon le poste
  • Si tu as étudié à l’extérieur du Canada, faire évaluer tes diplômes selon les normes canadienne

Pour te démarquer, certaines expériences comptent comme des atouts : la comptabilité, la gestion financière, les ressources humaines, l’approvisionnement, la gestion de projet ou le soutien à une direction. C’est aussi le cas des études postsecondaires et de la maîtrise d’un système de gestion financière comme SAP.

Ta demande doit expliquer clairement comment tu réponds à chacune des exigences. Prends donc le temps de détailler ton expérience. Le répertoire est ouvert jusqu’au 28 mai 2027. Comme les candidatures peuvent être consultées au fur et à mesure que des postes se libèrent, mieux vaut ne pas attendre à la dernière minute.

Postes administratifs et de commis de bureau

Salaire : De 62 533 à 67 699 $ par année (commis de bureau) et de 61 786 à 69 106 $ par année (services administratifs)

Employeur : Ministère de la Justice Canada

C’est ici pour postuler

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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