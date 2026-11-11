Fin du congé de taxe sur l’essence : Voici ce que ça va changer sur ton plein en 2027
Ton portefeuille va vouloir noter ces dates. 😳⛽
Si tu trouves que le prix de l’essence fait déjà mal au portefeuille, attends-toi à payer un peu plus dès le début de 2027. Il te reste quelques semaines pour profiter pleinement de la suspension de la taxe fédérale, avant qu’elle revienne en deux temps à partir de février.
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Le gouvernement Carney avait suspendu cette taxe le 20 avril 2026 pour aider la population à faire face à la flambée des prix du carburant, alimentée par les conflits au Moyen-Orient. La mesure devait d’abord prendre fin le 7 septembre. Début septembre, Ottawa a plutôt choisi de la prolonger et de prévoir un retour graduel. Le Budget de 2026, publié le 5 novembre, est venu confirmer ce calendrier.
Les dates à retenir
Selon le document budgétaire, voici comment se déroulera le retour de la taxe fédérale sur l'essence, le diesel et le carburant d'aviation :
- Jusqu'à la fin de janvier 2027 : la suspension complète reste en vigueur.
- Février et mars 2027 : la taxe revient à 50 % de son taux habituel.
- 1er avril 2027 : la taxe est de retour à son plein niveau.
Ces taux restent toutefois à confirmer, puisque les modifications législatives qui les encadrent doivent encore être adoptées. Autrement dit, il te reste encore près de trois mois pour profiter de l'allègement complet.
Combien ça risque de te coûter à la pompe?
Tant que la suspension complète est en vigueur, Ottawa estime que tu économises jusqu’à 10 cents le litre sur l’essence et jusqu’à 4 cents le litre sur le diesel. Pour un réservoir de 50 litres, ça représente environ 5 $ chaque fois que tu fais le plein.
En février et en mars, la moitié de la taxe sera réappliquée. Le litre d’essence risque donc de coûter environ 5 cents de plus, soit à peu près 2,50 $ de plus pour un plein de 50 litres. Le diesel risque de coûter environ 2 cents de plus le litre. Le 1er avril, l’écart complet de 10 cents sur l’essence et de 4 cents sur le diesel menace de se faire sentir.
Il faut toutefois garder en tête que la taxe fédérale n’est qu’un des éléments du prix affiché. Le cours du pétrole brut, les marges des détaillants et les taxes provinciales influencent aussi ce que tu paies à la station-service. La hausse réelle pourrait donc être plus ou moins importante selon le contexte du marché au moment du retour de la taxe.
Pourquoi Ottawa ramène la taxe progressivement?
Dans son budget, le gouvernement fédéral présente ce retour en deux étapes comme une façon de continuer à soulager les ménages tout en restant prudent sur le plan financier. La prolongation de la pause jusqu'en 2027 représente à elle seule un allègement supplémentaire d'environ 2,9 milliards de dollars, ce qui porte le total estimé à 5,3 milliards de dollars pour l'exercice 2026-2027.
Ottawa souligne aussi que cette mesure ne profite pas seulement aux automobilistes : « La prolongation jusqu’au début de 2027 de l’allègement fiscal baisse les coûts à la pompe et dans l’ensemble des chaînes d’approvisionnement. »
Comment économiser à la pompe d'ici là?
En attendant le retour de la taxe, quelques réflexes peuvent t'aider à limiter la facture. La plateforme Régie essence Québec te permet de comparer en temps réel les prix affichés dans les stations-service autour de toi, partout dans la province.
Les programmes de fidélité et les cartes de crédit qui offrent des rabais sur l'essence peuvent aussi t'aider à grappiller quelques cents par litre. Et si tu as un abonnement chez Costco, ses stations affichent généralement des prix plus bas que la moyenne.
Les informations ci-dessus proviennent du Budget de 2026 du gouvernement du Canada, publié en novembre 2026. Les prix à la pompe peuvent varier en tout temps.
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