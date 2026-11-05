Budget fédéral 2026 : Pas de «mesures bonbons» attendues pour les ménages et voici pourquoi

On est loin de l'époque Trudeau et des diverses aides financières. 🫠
Mark Carney.

Il ne faut pas s'attendre du budget fédéral 2026 à des «mesures bonbons» pour les ménages canadiens.

Mark Carney | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Parti libéral de Mark Carney présentera son deuxième plan budgétaire, son premier en tant que gouvernement majoritaire. À quoi la population canadienne peut-elle s'attendre du budget fédéral 2026, présenté ce jeudi 5 novembre? On te présente les points à retenir.

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Le ministre des Finances, François-Philippe Champagne, dévoilera les mesures gouvernementales à la Chambre des communes, à Ottawa. Le budget détaillera notamment les prévisions économiques du gouvernement, ses dépenses et ses emprunts pour les prochaines années.

Intitulé « Maîtres chez nous », en référence au slogan du Parti libéral du Québec (PLQ) de Jean Lesage durant la Révolution tranquille, ce budget vise à renforcer la souveraineté économique du Canada. Mais concrètement, à quoi peux-tu t'attendre?

Selon diverses sources, le budget Champagne sera déficitaire et qui pourrait être d’un peu plus de 60 milliards $.

Inflation et coût de la vie

Contrairement aux budgets de l'ère Justin Trudeau, le gouvernement Carney devrait miser davantage sur des mesures économiques structurelles que sur des mesures sociales ayant des retombées directes sur le portefeuille des Canadiens et des Canadiennes.

En entrevue avec Radio-Canada, un ancien directeur du budget à Ottawa a souligné que le gouvernement privilégiait les investissements visant à transformer l'économie canadienne plutôt que les mesures « bonbon ».

Ottawa pourrait notamment investir dans les infrastructures de transport et l'exploitation des ressources naturelles afin de réduire sa dépendance envers les États-Unis.

Le ministre François-Philippe Champagne a toutefois reconnu, ce mercredi 4 novembre, que l'abordabilité demeurait un enjeu majeur pour les ménages.

« On parle toujours du coût du logement, on parle du coût de la nourriture, on parle du prix de l’essence, a-t-il dit. On a agi sur plusieurs fronts, mais c’est sûr qu’on doit toujours être là pour les Canadiens. »

Selon le Toronto Star, de nouvelles mesures pour aider les ménages à faire face à la hausse du coût de la vie devraient être annoncées. Leurs détails demeurent inconnus.

Le Bloc québécois réclame notamment qu'Ottawa double le crédit pour l'épicerie et les produits essentiels afin d'alléger la facture des ménages.

Des avantages fiscaux de 36 milliards $ pour les entreprises

Le gouvernement Carney devrait également miser sur les entreprises pour stimuler l'économie canadienne.

Une mesure fiscale évaluée à 36 milliards $ sur cinq ans devrait occuper une place importante dans le budget, rapporte le média torontois.

Annoncée en septembre, cette « superdéduction pour la productivité » permettra aux entreprises de bénéficier plus rapidement de déductions fiscales pour leurs investissements, notamment dans les secteurs manufacturier et pétrolier.

Cette somme représente des revenus fiscaux auxquels Ottawa prévoit renoncer, et non de l'argent directement versé aux entreprises.

François-Philippe Champagne a aussi laissé entendre que des mesures pourraient simplifier le système fiscal pour les petites et moyennes entreprises (PME).

De nouveaux seuils d'immigration attendus

Comme l'an dernier, Ottawa devrait dévoiler ses cibles d'immigration pour la prochaine année, selon La Presse canadienne.

Mark Carney a affirmé dans les derniers mois que les seuils étaient « bien trop élevés » et qu'ils exerçaient « une pression sur le logement » et les services à la population.

En entrevue avec le New York Times en septembre, il avait toutefois évoqué une éventuelle « hausse contrôlée » de l'immigration.

À Québec, le gouvernement de Paul St-Pierre Plamondon souhaite plutôt réduire le nombre d'immigrants et d'immigrantes accueillis dans la province.

Des annonces en culture?

François-Philippe Champagne a annoncé que son budget miserait sur « souveraineté culturelle », sans donner davantage de détails.

Selon le Toronto Star, des mesures pour soutenir le secteur culturel devraient être dévoilées. Le ministre Marc Miller a d'ailleurs laissé entendre que le milieu serait satisfait des annonces.

Au Québec, le gouvernement provincial veut s'attaquer aux géants américains de la diffusion. Le milieu culturel avait vivement dénoncé la décision d'Ottawa de rejeter les redevances de 15 % imposées par le CRTC aux diffuseurs.

Pour compenser les pertes, Marc Miller avait promis une enveloppe de 600 millions $, qui n'a toujours pas été dépensée.

Le Bloc québécois réclame le versement de cette somme et le rétablissement des obligations financières imposées aux grandes plateformes de diffusion en continu.

Infrastructures et transport : De nouveaux investissements?

Ottawa devrait également préciser ses projets d'investissement dans les infrastructures afin de renforcer l'économie canadienne.

Selon le Toronto Star, le gouvernement pourrait dévoiler de nouveaux détails sur le Fonds pour un Canada fort, un fonds qui permettrait notamment à la population d'investir dans certains projets.

Le budget pourrait aussi aborder la participation du secteur privé à l'exploitation des grands aéroports canadiens, une possibilité à laquelle s'oppose le Bloc québécois, qui craint une hausse des coûts pour les personnes qui voyagent.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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