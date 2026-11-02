Fin de la guerre commerciale Canada VS États-Unis? « Très près » d’un accord, selon Trump

Ça bouge entre Washington et Ottawa.

Donald Trump, président des États-Unis. Droite : Mark Carney, premier ministre du Canada.

Le Canada et les États-Unis s'approchent de plus en plus d'un accord commercial.

The White House, Mark Carney | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Après des mois de tensions, la guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis pourrait tirer à sa fin. Le président Donald Trump affirme que les deux pays ont désormais « le concept » d’un accord et qu’ils sont « très près » d’une entente.

Le premier ministre Mark Carney a lui aussi confirmé des discussions avec son homologue américain, sans toutefois préciser ce que contiendrait un éventuel accord.

À lire également : Fin de la guerre commerciale Canada–États-Unis? Voici les derniers développements

Ce n’est pas la première fois que Donald Trump laisse entendre qu’une entente approche. Le dimanche 25 octobre, lors d’un rassemblement au Michigan, il affirmait déjà que le conflit se réglerait « très bientôt ».

Ce dimanche 1er novembre, Donald Trump s’est adressé aux journalistes à sa descente d’avion à Dubuque, en Iowa, où il se rendait pour un rassemblement en appui aux candidats et candidates du Parti républicain, à deux jours des élections de mi-mandat. La guerre commerciale est d’ailleurs un enjeu de taille durant cette campagne.

« Nous avons le concept d’un très bon accord avec le Canada », a-t-il déclaré.

Fidèle à son habitude, le président a répété que les États-Unis « perdent de l’argent » depuis de nombreuses années dans leurs échanges avec le Canada.

« Nous sommes maintenant très près d’avoir un accord », a-t-il assuré.

« J’ai parlé au premier ministre l’autre jour, je lui ai reparlé hier, et nous avons le concept d’un accord qui sera formidable pour nos agriculteurs, formidable pour notre pays, et qui conviendra aussi au Canada », a ajouté Donald Trump.

Il a aussi indiqué que le projet d’oléoduc Keystone XL faisait partie des négociations, soutenant que le Canada en assumerait l’entièreté des coûts.

Plus tôt dans la journée, Mark Carney avait publié une déclaration sur ses réseaux sociaux. « J’ai eu une bonne conversation avec le président Donald Trump sur l’avenir des échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis », a-t-il écrit.

Selon lui, cet échange s’inscrit dans la foulée de discussions récentes sur les grandes lignes d’un accord « mutuellement avantageux ». Une telle entente devrait, d’après le premier ministre, créer des emplois, rendre la vie plus abordable pour les familles et respecter « pleinement les langues, la culture et la souveraineté du Canada ».

Il a précisé que les équipes des deux pays travailleront « au cours des prochaines semaines » pour y parvenir. Mark Carney n’a toutefois pas fait mention de l’oléoduc Keystone XL.

Rappelons que les relations entre Ottawa et Washington sont tendues depuis que le gouvernement Carney s’est retiré de la table des négociations en août dernier, en raison de nouvelles exigences présentées à la dernière minute par l’équipe américaine. Les deux pays s’imposent depuis des droits de douane réciproques.

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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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