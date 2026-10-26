Fin de la guerre commerciale Canada–États-Unis? Voici les derniers développements

Ça va se régler « très bientôt », dit Trump. 🧐

Fin de la guerre commerciale Canada–États-Unis? Voici les derniers développements

Donald Trump affirme que la guerre commerciale entre les États-Unis et le Canada se temrinera « très bientôt ».

The White House
Éditeur Junior, Nouvelles

Le Canada et les États-Unis sont-ils sur le point de mettre un terme définitif à la guerre commerciale qui oppose les deux pays? Selon le président Donald Trump, le conflit pourrait prendre fin « très bientôt », puisque le gouvernement canadien serait désormais prêt à céder à toutes les demandes américaines.

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« Nous allons avoir ceci de réglé rapidement, ils sont prêts à nous donner tout ce que l’on veut en ce moment », a lancé le locataire de la Maison-Blanche devant une foule enthousiaste, lors d'un rassemblement dans le nord du Michigan, ce dimanche 25 octobre.

Donald Trump était sur place pour soutenir des candidats et candidates du Parti républicain en vue des élections de mi-mandat, prévues le 3 novembre prochain.

Il en a profité pour revenir sur les raisons qui l'ont poussé à imposer des droits de douane sur les produits canadiens, accusant son voisin du nord de « ne cesser de voler » les États-Unis.

« Le Canada arnaque les États-Unis depuis des années, d’accord ? Depuis des années. Et j’ai dû agir. Nous allons régler cela très bientôt. Ils sont prêts à nous accorder tout ce que nous voulons en ce moment », a déclaré Trump dimanche.

Il faut dire que les relations entre Ottawa et Washington demeurent tendues, particulièrement depuis que le gouvernement de Mark Carney s'est retiré de la table des négociations en août dernier, en raison de nouvelles exigences présentées à la dernière minute par l'équipe américaine.

Les États-Unis ont alors imposé des droits de douane sur plus de 28 milliards de dollars de produits canadiens, auxquels le gouvernement Carney a répliqué dollar pour dollar.

Or, un premier signe d'apaisement est survenu ce vendredi 23 octobre, lorsque la Maison-Blanche a annoncé le retrait des droits de douane de 50 % sur certains produits canadiens, à la demande de la sénatrice républicaine du Maine, Susan Collins. Cet État, qui partage une frontière avec le Canada, a été durement touché par la guerre commerciale.

Cette annonce survient à moins de deux semaines des élections de mi-mandat aux États-Unis. Dans le Maine, les démocrates et les républicains sont au coude à coude. Le Parti démocrate espère d'ailleurs ravir ce siège aux républicains dans sa quête pour reprendre le contrôle du Sénat américain.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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