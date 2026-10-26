Sécurité de la vieillesse : Le versement d'octobre est plus gros et arrive cette semaine

Un petit extra qui fera du bien au portefeuille. 💸

De l'argent canadien.

Ton versement de la Sécurité de la vieillesse arrive cette semaine et la somme a augmenté, en octobre.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Le versement d'octobre de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) sera un peu plus gros que celui de septembre, et les personnes admissibles le verront arriver dans leur compte cette semaine. Service Canada a revu la pension à la hausse pour suivre le coût de la vie, comme à chaque début de trimestre.

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La SV fait partie des prestations et crédits les plus répandus chez les 65 ans et plus, mais son montant varie beaucoup d'une personne à l'autre. Ton âge, tes années passées au pays et le revenu inscrit dans ta déclaration d'impôts, transmise à l'Agence du revenu du Canada (ARC), entrent tous en ligne de compte.

La pension s'adresse aux personnes de 65 ans et plus. Son montant dépend surtout du temps que tu as vécu au Canada après tes 18 ans. Il faut 40 ans de résidence pour toucher la pleine pension. Entre 10 et 40 ans, tu reçois plutôt une pension partielle, calculée selon tes années au pays.

Contrairement au Supplément de revenu garanti, la SV est imposable. Elle s'ajoute donc à tes autres revenus au moment de produire ta déclaration.

Combien peux-tu recevoir cette semaine?

Pour le trimestre d'octobre à décembre 2026, la pension augmente de 1,4 %. Voici les montants mensuels maximaux et les revenus nets de 2025 à ne pas dépasser.

  • 65 à 74 ans : jusqu'à 762,50 $ par mois, si ton revenu est sous 152 062 $
  • 75 ans et plus : jusqu'à 838,75 $ par mois, si ton revenu est sous 157 923 $

À l'échelle d'un versement, la hausse représente environ 10,50 $ de plus par mois pour une pleine pension entre 65 et 74 ans, et près de 11,60 $ à partir de 75 ans. Sur un an, la SV a grimpé de 3 %.

Pourquoi un montant différent à 75 ans? Depuis juillet 2022, la pension est majorée de 10 % de façon permanente à partir de cet âge.

Tu as reporté ta pension? Chaque mois d'attente après 65 ans la fait grimper de 0,6 %, jusqu'à un maximum de 36 % à 70 ans. Pour ce trimestre, une personne qui l'a demandée à 70 ans peut ainsi toucher jusqu'à 1 037 $ par mois.

À l'inverse, un revenu élevé la fait fondre. Lorsque ton revenu net de 2025 dépasse 93 454 $, une partie de la pension est récupérée au moyen de l'impôt, et elle disparaît complètement aux seuils indiqués plus haut.

Quel jour le versement arrive-t-il cette semaine?

Le dépôt d'octobre est prévu ce mercredi 28 octobre. Le Supplément de revenu garanti, l'Allocation et l'Allocation au survivant arrivent la même journée. Le prochain versement suivra le jeudi 26 novembre.

Pour éviter une interruption de tes paiements, assure-toi d'avoir produit ta déclaration de revenus. Ton compte Mon dossier Service Canada te permet aussi de vérifier le montant prévu.

Pour tous les détails sur les montants, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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