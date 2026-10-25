Voici les 20 prénoms de bébé qui ont explosé en popularité en 2025 au Canada
L’un d’eux a fait un bond de 56 places en un an! 🚀
Si les Charlotte et les Noah ont fait fureur dans les pouponnières du pays durant la dernière année, certains prénoms de bébé ont quant à eux carrément explosé en popularité. Eh oui, selon les plus récentes données de Statistique Canada, quelques noms ont vu leur nombre de nouveau-nés bondir de plus de 40 % en un an.
À lire également : Les prénoms de bébés populaires au Québec en 2000 VS 2025 : le top 10 a complètement changé
Mis à jour le 23 septembre dernier, le tableau de Statistique Canada recense chaque prénom inscrit à l'état civil au Canada, avec le nombre exact de bébés qui le portent. Le sommet du palmarès canadien a beau faire jaser, c'est plus bas dans le classement que ça bouge vraiment. Des prénoms doux comme Eliana, Eloise et Iris montent en flèche, tout comme Callum, Cooper et Rowan, des noms d'inspiration anglo-saxonne.
Pour dresser cette liste, Narcity a comparé le nombre de bébés ayant reçu chacun des 100 prénoms les plus populaires de 2025 avec celui de l'année précédente. Cette méthode permet de mesurer l'élan de chaque prénom par rapport à lui-même, peu importe sa place au classement. À noter que les données de 2025 sont provisoires, selon l'agence fédérale.
Les prénoms féminins qui ont le plus gagné en popularité
Eliana et Jind se partagent la tête avec une hausse de 43 % chacun, mais leur parcours n'a rien en commun. Eliana, déjà bien installée dans le palmarès, grimpe jusqu'au 17e rang. Avec 201 bébés de plus qu'en 2024, c'est d'ailleurs le prénom féminin dont le nombre de bébés a le plus augmenté. Jind, elle, fait le plus grand bond du classement chez les prénoms féminins : elle gagne 56 places pour faire son entrée dans le top 100 canadien.
- Eliana : +43 % (de 472 à 673 bébés), du 42e au 17e rang
- Jind : +43 % (de 191 à 273 bébés), du 145e au 89e rang
- Anaya : +36 % (de 217 à 295 bébés), du 122e au 81e rang
- Eloise : +26 % (de 398 à 503 bébés), du 57e au 36e rang
- Juliette : +25 % (de 367 à 457 bébés), du 62e au 48e rang
- Iris : +24 % (de 251 à 312 bébés), du 97e au 78e rang
- Lainey : +24 % (de 340 à 421 bébés), du 72e au 53e rang
- Lucy : +23 % (de 420 à 518 bébés), du 51e au 32e rang
- Amara : +18 % (de 246 à 291 bébés), du 104e au 83e rang
- Avery : +17 % (de 401 à 470 bébés), du 55e au 45e rang
Les prénoms masculins qui ont le plus gagné en popularité
Callum mène la parade avec une hausse de 36 %, assez pour faire son entrée dans le top 100 canadien. Il n'est pas seul dans cette situation : Atlas, Enzo et Julian se taillent aussi une place parmi les 100 prénoms les plus donnés au pays.
- Callum : +36 % (de 258 à 352 bébés), du 123e au 82e rang
- Atlas : +31 % (de 267 à 350 bébés), du 114e au 83e rang
- Cooper : +27 % (de 361 à 460 bébés), du 77e au 53e rang
- Rowan : +26 % (de 422 à 533 bébés), du 64e au 41e rang
- Elias : +25 % (de 451 à 565 bébés), du 57e au 36e rang
- Enzo : +21 % (de 284 à 343 bébés), du 108e au 85e rang
- Everett : +20 % (de 295 à 353 bébés), du 98e au 81e rang
- Leon : +18 % (de 367 à 433 bébés), du 75e au 61e rang
- Muhammad : +16 % (de 695 à 807 bébés), du 27e au 20e rang
- Julian : +16 % (de 261 à 302 bébés), du 118e au 100e rang
Muhammad est le seul de la liste qui figurait déjà dans le top 30 en 2024, ce qui rend sa progression d'autant plus notable.
Et les prénoms francophones dans tout ça ?
Même si les prénoms d'inspiration anglophone dominent la liste, quelques favoris bien de chez nous profitent eux aussi d'un bel élan à l'échelle canadienne. Henri et Arnaud ont chacun été donnés à 15 % plus de bébés en 2025, juste assez pour se hisser dans le top 100 du pays, respectivement au 93e et au 98e rang.
Du côté des prénoms féminins, Celine suit la même trajectoire avec une hausse de 15 %, qui lui permet de boucler le top 100 au 100e rang. Romy, elle, gagne 13 % et passe du 76e au 64e rang. Pour voir quels prénoms ont la cote dans la province seulement, tu peux consulter le top 100 des prénoms au Québec en 2025.
En dehors du top 100, certains prénoms plus rares ont même plus que doublé en un an, comme Nivaan, passé de 40 à 104 bébés, et Nawab, de 42 à 104. Ce genre de poussée soudaine n'est pas nouveau : au Québec, certains prénoms sont devenus populaires après un phénomène marquant, qu'il s'agisse d'une série télé ou d'une vedette du moment.
Bref, si le top 10 montre les coups de cœur d’aujourd’hui, les prénoms qui grimpent rapidement donnent plutôt un aperçu de ce qui s’en vient. Les Eliana, Callum et Atlas pourraient bien devenir les incontournables de la prochaine génération.
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