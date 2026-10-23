Rébecca se confie sur le jeu de Jacob, la situation d'Imane et son parcours à OD Panama
Il y a un côté de Jacob qu'on ne voit pas dans les émissions. 👀
L’aventure de Rébecca à Occupation Double Panama est officiellement terminée. Après avoir été benchée une première fois, la barmaid de Québec de 24 ans a définitivement fait ses valises lors de la même soirée d’élimination que Jeremy, le policier débarqué dans l’aventure à la cinquième semaine grâce à un twist. Et disons que son départ n’a pas fait l’unanimité! Si certaines personnes dans les maisons semblaient impatientes de la voir quitter les lieux « pour l’ambiance », plusieurs téléspectateurs et téléspectatrices ont plutôt été déçus de perdre une candidate qui mettait pas mal d’action dans les villas panaméennes.
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Maintenant de retour à la réalité, Rébecca a enfin pu visionner les épisodes de l’émission… et certaines scènes ne l’ont visiblement pas laissée indifférente!
En entrevue avec Narcity Québec, Rébecca revient sur son côté intense, sur les « clans » dans la maison des filles et sur ce qu’elle a découvert de Jacob, avec qui elle s’était envolée à la Barbade plus tôt dans la saison. Spoiler : Comme Alexa avant elle, elle trouve que le candidat parlait beaucoup aux caméras. Elle donne aussi son avis sur le nouveau format des éliminations, qui fait jaser depuis le début de la saison, et met les choses au clair sur son french avec Émilie.
Qu'est-ce qui t'a surprise en écoutant les épisodes?
« J'ai vraiment été surprise de voir comment j'étais vraiment intense. Je savais que je l'étais un peu, mais à ce point-là, peut-être pas. Ça m'a fait prendre un deux. Je me suis dit : il va falloir que je travaille là-dessus. [...] Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement proche de mes émotions, donc quand il m'arrive une légère affaire, je vais vraiment exploser deux fois plus. C'est ça qui m'est arrivé peut-être plus dans l'aventure. »
En disant ça, as-tu des regrets par rapport à certaines situations?
« Moi, je n'ai aucun regret de mon aventure. Je n'aime pas utiliser le mot regret. Au contraire, j'ai appris de mon aventure, j'ai appris comment je suis davantage. Je ne peux pas utiliser le mot regret, je n'aime pas ça. »
Rébecca et Imane ont eu plusieurs chicanes à OD Panama.Occupation Double | Crave
Est-ce qu'il y a des gens que tu vois maintenant différemment?
« J'ai remarqué qu'Alexandrie était beaucoup plus stratégique que ce que je pensais. Sinon, de voir que c'est Juliette qui est allée voir Imane... J'aurais aimé lui dire moi-même pour mon doigt d'honneur. Des petites choses comme ça. »
Qu'est-ce que tu veux dire par plus stratégique que tu pensais?
« Alexandrie se promenait entre les filles. Veut, ne veut pas, il y avait comme un peu des cliques dans la maison, mais Alexandrie, elle semblait être plus avec nous, mais finalement, je la vois autant de l'autre bord, puis faire des plans avec les deux, mettons. C'est plus ça que j'ai vu, que j'ai fait. Ok, c'est plus stratégique que ce que je pensais. »
D’où viennent ces tensions dans la maison des filles, au point où ça te dérange qu'Alexandrie soit amie avec les « deux clans »?
« Écoute, je n'ai aucune idée d'où ça vient. Je pense juste que moi, à la base, j'avais plus d'affinités avec Emma, puis Imane avait plus d'affinités avec Sabrina. Moi, je me traînais plus avec Emma dans les maisons. C'était la même chose pour elles. Je pense que ça s'est fait juste naturellement sans le vouloir. Dans le jeu, j'ai pas mal été contre Imane. Moi et Imane, on a vraiment été portées à avoir tout le temps de la compétition. Je pense que c'est ça qui a créé peut-être une petite tension au fil du temps, mais je n'ai aucune idée d'où ça sort les cliques.
« Dans le fond, [Alexandrie], ça ne me dérange pas qu'elle soit de même. Ce qui me dérangeait, c'est qu'elle rapportait des informations. À un moment donné, j'avais dit qu'Imane avait été hypocrite. Elle est allée lui dire. Moi, je me confiais, puis ça se retournait contre moi au final. »
Est-ce que c'était clair dans les maisons qu'Imane et Jacob se connaissaient?
« Imane avait dit qu'elle avait croisé Jacob à quelques reprises sans plus. Puis Jacob m'avait dit qu'ils s'étaient croisés, aussi sans plus. Mais là, de ce que je vois, c'est qu'ils se connaissaient plus que ça. Je trouve ça un peu plate. Nous, ce qu'on savait, c'était juste qu'ils s'étaient croisés à quelques reprises, comme une ou deux fois.
« Ils ne sont pas vraiment revenus sur le sujet qu'ils se connaissaient. Quand j'ai regardé les émissions, j'ai l'impression que des fois c'est bizarre... Quand Jacob a été éliminé, il a dit : "Je suis content de t'avoir rencontré"... Mais tu l'avais déjà rencontré avant l'aventure. C'est des petites choses comme ça, que je suis comme : Ouais, c'est bizarre. »
Pourquoi ne pas avoir assumé devant Imane que tu avais un intérêt pour Olivier après avoir essayé de l'embrasser?
Rébecca et Olivier se rapprochent pendant un party à Occupation Double.Occupation Double | Crave
« Je lui ai dit, on ne le voit juste pas dans les émissions. Avant le party, je lui ai dit : sache que je vais aller parler à Olivier. Il est dans mes intérêts, je veux lui parler, je veux voir si ça peut aller plus loin avant de me caser officiellement. Elle a dit : "oui, pas de trouble, je préfère qu'il s'essaye et qu'il revienne". Puis finalement, ça s'est complètement reviré contre moi.
« À ce niveau-là de l'aventure, j'étais comme écœurée de me battre, de m'obstiner. J'ai comme juste acheté la paix, puis j'ai quitté. Quand j'ai parlé à Oli, je lui disais juste de ne pas fermer ses portes : "fais attention, ferme pas tes portes". Il est allé lui dire que j'avais dit : fais attention à Imane, ce qui est pas du tout le cas. En tout cas, c'est à cause de ça qu'elle a pogné les nerfs après moi, mais ce n'était pas ça que j'avais dit.
« Les filles le savaient toutes, et même lui, il voulait me parler. C'est lui qui est venu me chercher. On l'a vu dans les émissions, lui aussi, ça lui tentait. »
En regardant les émissions, qu’est-ce qui t’a le plus surprise dans ce que Jacob disait aux gars?
« Mon Dieu, j'ai pris un deux! Quel manque d'honnêteté, sérieusement? Il dit qu'il n'est plus down sur moi. Après ça, au party Baywatch, il vient me frencher. Branche-toi! Dis-le-moi si tu n'as plus d'intérêt. Il n'a pas été honnête envers moi, puis ça, j'ai trouvé ça vraiment décevant. Je vais lui dire à l'Heure de vérité.
« On le voit [dans les émissions], qu'il n'est plus tant down. Après ça, il me dit "Si tu pars, je pars, babe". Après ça, il me dit : "Tu es ma Queen". Ne viens pas me vendre du rêve si ce n'est pas vrai. Pourquoi me mentir? C'est ordinaire. »
Jacob a attendu pour dire à Rébecca qu'il n'avait plus d'intérêt amoureux.Occupation Double | Crave
Après avoir regardé les épisodes, crois-tu encore que Jacob est avec Imane pour les abonné.e.s ou la stratégie?
« (Rires) Les abonnés c'est vraiment...J'étais Pépitoune, là, on va se le dire. [NDLR : manière de dire pompette sur la Pépito sangria.] Je ne sais pas d'où ça sort vraiment, mais je pense que c'est peut-être stratégique, oui. Je pense qu'il s'est dit : je la connais de l'extérieur, peut-être que je vais avoir une longueur d'avance. Je ne sais pas c'est quoi son plan, mais définitivement d'aller vers Imane, je trouve que ça a été un move stratégique.
« Je pense qu'aussi, il s'est retourné vers Imane parce que les gars rapportaient des choses sur moi qui n'étaient pas vraies, qui n'étaient pas nécessairement positives. Lui, il s'est dit : si je reste avec elle, je ne me rendrai pas loin, il faut que je switche. Je pense que ça a été comme stratégique, vraiment. C'est 100 % à cause de l'image que les gars avaient de moi. »
Et Imane, est-elle avec Jacob pour la stratégie?
« Je pense que du côté de Jacob c'est plus stratégique que du côté à Imane. Imane, je pense qu'elle avait réellement un intérêt pour lui. De la manière qu'elle nous en parlait dans les maisons, j'étais comme : OK, elle a l'air vraiment d'être intéressée. Je pense plus que c'est du côté à Jacob que c'était stratégique. Jacob en plus, il lui a dit un "je t'aime OD", j'étais comme, wow, calme-toi, tu lui as parlé genre une heure au total? Tout ça fait en sorte que je trouve que c'est intense. Je ne sais pas trop si j'y crois, on va dire.
« Moi, je me dis qu'il a voulu dire un "je t'aime OD" pour faire comprendre à Imane qu'il était all in sur elle, puis rattraper un peu son retard qu'il a perdu avec Oli. »
Lors de sa sortie, Alexa nous avait dit qu'elle trouvait ça dérangeant comment Jacob parlait aux caméras. As-tu remarqué la même chose?
« Oh oui! Je m'en suis rendu compte aussi, en voyage. Il est très branché caméra ; il cherche beaucoup l'attention des caméras. Je pense qu'il cherche à avoir beaucoup de temps d'écran. J'ai trouvé ça quand même dérangeant. Il y a un moment dans l'aventure qu'on lui a tous dit : arrête. On était en train de discuter, mettons, une conversation nous deux. Il va se virer vers la caméra, il va dire : "Le gars en régie, ça, ça va être bon montage". Ne gâche pas notre moment, on discute, on n'a pas beaucoup de temps. Ça, j'ai trouvé ça vraiment ordinaire de sa part. J'ai trouvé vraiment qu'il cherchait l'attention des caméras. Je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il faisait, mais on lui a dit à un moment donné : "arrête, c'est gossant".
« À un moment donné, on est couchés dans le lit à Rihanna, en Barbades, puis là, on jase, puis à un moment donné, il se vire vers la caméra et dit : "Le gars au montage, va te chercher un snack, ça, ça va être bon". Ne gâche pas notre moment. Tu fais juste me rappeler qu'on est dans un jeu quand je n'y pensais plus. Moi, je ne pensais pas aux caméras, puis le fait qu'il faisait tout le temps ça, ça me remettait dans le jeu. J'étais comme: C'est vrai, je suis dans un jeu filmé. C'est gossant parce que tu ne vis pas le moment présent. »
Que penses-tu du fait que les éliminations soient de la stratégie cette année et non les gars qui choisissent les filles et les filles qui choisissent les gars?
« Moi, j'ai trouvé ça plate un peu. J'aurais vraiment aimé qu'on revienne aux anciennes éliminations. Là, j'ai l'impression qu'il y a juste... En fait, quand tu regardes les émissions, il y a juste une seule soirée que les filles étaient safe. La soirée de l'élimination à Brian, c'est la seule soirée où on n'était pas en danger. J'ai trouvé ça plate qu'ils n'alternent plus entre filles-gars, filles-gars. Puis là, après ça, ça tombait à élimination double. Revenez à l'ancien OD, c'est ça que j'aimais. J'ai trouvé ça plate que c'était rendu des tables mixtes tout le temps. À un moment donné, donnez-nous un break.
« On l'a vu à la table, Imane a dit que c'était pour l'ambiance [mon élimination]. À la base, je ne pense pas que c'était à nous de partir cette semaine-là. Il y avait des gens qui n'avaient aucune connexion. J'ai trouvé ça décevant un peu, mais bon, ils voulaient nous mettre dehors. Ça faisait une couple de semaines que je me sauvais les fesses un peu, je dois te dire. »
Comment s'est passé ton séjour d'exclue? Où en es-tu dans ta connexion avec Jeremy?
Rébecca et Jeremy ont été éliminés en même temps d'Occupation Double Panama.Occupation Double | Crave
« Avec Jeremy, c'est beaucoup plus amical, vraiment. Il ne s'est rien passé. On a décidé qu'on était amis, puis on s'entend super bien. »
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C'est quoi l'histoire du french entre toi et Émilie?
« Mon Dieu. En fait, c'est juste que pendant le party, les deux, on était pépito, puis à un moment donné, on se regarde, on se frenche-tu, puis on s'est frenché, puis ça a fini là. Ça a duré deux secondes et quart, puis ça a arrêté là. Mais c'est juste drôle. Les deux, on était très avancées. »
Est-ce qu'il y a un intérêt ou une connexion possible?
« Non, pas du tout. Non, c'est ça. C'est peut-être pour ça que ça n'a pas été montré à la télé. »
À quel bar travailles-tu? Y retournes-tu bientôt?
« Je travaille au Bar La Rochelène, à Beauport. Puis mes intentions pour l'instant, je n'en ai aucune. Je n'ai pas l'intention de revenir tout de suite. Je veux prendre mon temps, vraiment prendre le temps de vivre mon après OD. Puis après ça, je vais voir qu'est-ce que je fais avec ça. »
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Cette entrevue a été éditée; certains passages pourraient avoir été condensés afin d'en améliorer la clarté.
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