On a « stalké » Engie d'OD Panama : Voici ce que tu veux savoir

Un détail de son enfance risque de te surprendre!

Engie d'Occupation Double Panama. Droite : Engie d'OD Panama.

Voici Engie d'OD Panama.

@engie.od_officiel | Instagram
Éditrice Junior

Il s’en passe des choses à Occupation Double Panama! Entre la bisbille que plusieurs fans jugent digne de l’âge d’or de l’émission, les imprévus inquiétants (ça va, les intrusions et les tremblements de terre?) et les nouveaux visages qui viennent semer le trouble dans les maisons, le public ne manque pas de sujets chauds cette année. Justement, l’une des nouvelles personnes qui font jaser est Engie D'Anjou.

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Elle attire d’abord l’attention par sa ressemblance frappante avec Marilou Bélanger, ex-candidate d’OD dans l’Ouest… et grande sœur de Billy! Ses premiers échanges avec ce dernier sont d’ailleurs scrutés de près par les adeptes de la téléréalité.

Si tu veux en savoir plus sur la nouvelle venue, voici six faits intéressants qu’on a dénichés en fouillant sur ses réseaux sociaux et sur le Web.

Engie vient d’Amqui

Engie a 24 ans et elle vient d’Amqui, en plein cœur de la Matapédia. Si on se fie à son LinkedIn, elle s’est installée à Montréal, ou du moins elle y passe une partie de son temps, et y travaille comme mannequin. Elle est représentée par l’agence Folio Management depuis mai 2021.

Elle a posé pour plusieurs marques

Comme mannequin, Engie a déjà prêté son visage à plusieurs marques. On l’a vue dans des publications de Chaussures Yellow, d’Everyday Sunday, de Klozet Boutique et de Papi MTL. Elle a même enfilé des robes de mariée pour la créatrice Sarah Alouache. Sur TikTok, elle emmène sa communauté à des shootings, dont ceux qu'elle a bookés avec Bikini Village et Joy Athletic.

Elle a étudié en marketing

Côté études, la mannequin a obtenu son DEC en administration au Cégep de Rimouski, puis elle a continué avec un bac en marketing à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, de 2022 à 2025. Et comme si ce n’était pas assez, elle a trouvé le moyen de travailler en même temps : en 2024, elle était responsable marketing chez Maison du Design et assistante administrative à temps partiel chez Benjy Films.

Elle a visité plusieurs coins du monde

Engie a clairement la piqûre des voyages, que ce soit pour ses loisirs ou sa carrière! Il suffit de parccourir sa page Instagram pour faire le tour du monde. Elle a pris le soleil à Curaçao, dans les Caraïbes, et à Los Cabos, au Mexique. Elle a profité des vagues d’Oahu, à Hawaï, puis elle a fait des arrêts à Paris et au bord du lac de Lugano, en Suisse. Disons qu’elle a le passeport bien étampé!

Elle a gagné plus de 3 000 abonnés sur Instagram

L’effet OD se fait déjà sentir! Engie comptait environ 7 000 abonné.e.s sur Instagram au moment de l’annonce de sa participation, et elle en a plus de 10 400 en date du 11 octobre. Elle est aussi active sur TikTok sous le nom @gigiedanjou : 5 424 personnes la suivent, et ses vidéos ont récolté plus de 106 000 j’aime.

Elle a déjà été pilote de course

Elle se présente comme une grande sportive, et elle a même déjà fait sa place dans le monde de la course. Plus jeune, Engie a piloté des Junior Dragsters lors des courses de la série Festidrag, diffusées sur Festidrag.tv en 2014. Elle y a même fait un retour en 2023 pour un moment nostalgique.

Elle est d'ailleurs la cousine du promoteur et animateur de l’émission, Martin D’Anjou.

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QuébecDivertissementCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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