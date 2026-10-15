Amélie d'OD révèle comment elle fait son fameux « slick back bun » parfait
Voici tous ses trucs!
Lors de son séjour dans les maisons d'Occupation Double, Amélie Fournier n'a peut-être pas trouvé l'amour, mais elle a quand même fait jaser le public pour une raison qui n'a aucun rapport avec son manque de connexion. En effet, alors que la célibataire passait ses journées sous la chaleur du Panama, elle a souvent opté pour une coiffure populaire sur les réseaux sociaux : le slick back bun, ou le chignon liché, en bon français.
À lire également : Amélie se confie sur les gars d'OD, la maison des filles et « son joueur du Canadien »
En entrevue avec Narcity Québec lors de sa sortie, elle s'était d'ailleurs confiée sur ce choix. « J'ai un bob, les cheveux vraiment courts, nous a-t-elle expliqué. Mes cheveux sont plats et quand c'est humide, ils ne coopèrent pas. J'ai plein de petits cheveux partout, ça fait dur, ça gonfle. Je savais que ça allait me gosser et que j'allais juste focus là-dessus. Je me suis dit : je vais me faire des slick backs toute la saison. »
Elle savait que les fans allaient peut-être critiquer cette décision, mais c'était préférable selon elle. Maintenant qu'elle est de retour à sa routine, elle a même partagé une vidéo sur TikTok pour montrer comment elle s'assure que cette coiffure reste parfaite toute la journée.
On a décortiqué le tout pour toi, autant les étapes à suivre que les produits et accessoires qu'elle utilise pour réussir son chignon signature.
Première étape
Amélie commence sa coiffure avec une huile capillaire.
Pour commencer, Amélie explique qu’elle préfère travailler sur des cheveux légèrement humides. Elle utilise ensuite un peigne pour tracer une raie et coiffer ses cheveux vers l’arrière, de chaque côté de la séparation. Une fois cette étape terminée, elle applique un peu d’huile capillaire en suivant le sens des cheveux.
C'est ici pour te procurer l'huile anti-frisottis Glaze Drops Gloss Absolu de Kérastase (65 $)
Deuxième étape
Amélie utilise une brosse à poils denses pour réaliser son slick back.
Elle passe ensuite à la mousse coiffante, qu’elle applique généreusement partout dans ses cheveux, sans oublier les longueurs. Pourquoi? Pour éviter que les petits cheveux rebelles viennent gâcher l’effet bien lisse du chignon qu’elle réalisera un peu plus tard.
Avec une brosse faite pour les coiffures slick back, elle plaque ses cheveux vers l’arrière avant de les attacher une première fois. Son petit truc à retenir : humidifier légèrement la brosse avec de l’eau pour aider à bien répartir les produits et éviter qu’ils forment des petits « mottons » dans les cheveux.
C'est ici pour te procurer la Mousse Coiffante Boost de Kevins Kyle (34,99 $)
Troisième étape
Amélie applique du gel, puis brosse ses cheveux à plusieurs reprises.
C’est maintenant au tour du gel coiffant. Amélie défait sa première couette pour pouvoir repasser la brosse dans ses cheveux et bien lisser le tout. Cette étape lui permet de replacer les petites bosses, mais aussi de camoufler les séparations qui peuvent se former à certains endroits. Comme elle a les cheveux fins, son cuir chevelu peut parfois être visible là où elle ne le souhaite pas. Elle prend donc le temps de bien replacer ses cheveux pour obtenir un résultat parfait.
Quand tout est bien en place, elle attache ses cheveux bien serrés et repasse une troisième fois avec sa brosse, mais très légèrement pour ne pas défaire ce qu’elle vient de faire. Pour la touche finale, elle utilise une brosse plus douce et donne un dernier petit coup pour que tout soit bien lisse.
C'est ici pour te procurer le Signature Gel Sérum de Oribe (81 $)
Dernière étape
Amélie termine sa coiffure en réalisant son chignon, puis ajoute des barrettes et du fixatif.
Pour le chignon, Amélie utilise un chouchou ou un élastique, selon le look voulu. Au besoin, elle ajoute un peu de mousse et de gel dans sa couette pour bien garder les cheveux en place. Elle tourne ensuite les longueurs sur elles-mêmes tout en les enroulant autour de la base pour former son bun. Elle fait deux ou trois tours avec l’élastique pour que le tout tienne bien.
Elle ajoute aussi quelques barrettes d'une couleur qui ressemble à celle de ses cheveux pour retenir les petites mèches qui pourraient dépasser. Et pour la dernière étape, elle n'hésite pas avec le fixatif : elle en vaporise beaucoup pour que sa coiffure reste bien en place.
C'est ici pour te procurer le Oribe Signature Superfine Strong Fixatif (60 $)
Tu sais maintenant comment maîtriser ce look tendance aussi bien que la candidate. Et même si Amélie a partagé ses produits favoris, pas besoin de courir les acheter pour obtenir le même résultat. Tu peux très bien utiliser ce que tu as déjà à la maison, miser sur tes propres incontournables ou choisir des options qui conviennent mieux à ton budget. L'important, c'est surtout de suivre ses petites astuces pour réussir un chignon aussi clean girl que le sien.
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.
- On a « stalké » Engie d'OD Panama : Voici ce que tu veux savoir ›
- On a « stalké » Emma d’OD Panama et voici ce que tu veux savoir ›
- On a « stalké » les 9 filles d'Occupation Double Panama - Voici TOUT ce que tu veux savoir ›
- Amélie se confie sur les gars d'OD, la maison des filles, et sur « son joueur du Canadien » ›