Prime Day d'Amazon: 14 produits populaires qui sont jusqu'à 35 % moins chers qu'au Sephora
Épargner plus de 21 $ sur un seul produit, ça se prend vraiment bien! 😍
Ce n'est pas parce qu'on a envie de produits de beauté haut de gamme qu'on doit se ruiner, et les jours Prime d'Amazon Canada, qui s'adressent aux membres Prime les 6 et 7 octobre, tombent pile pour le prouver. Eh oui, secret d'une accro du skincare (et d'une membre Rouge de Sephora qui regarde souvent les prix) : plusieurs soins de marques chouchous vendus chez Sephora se retrouvent aussi sur Amazon Canada… pour pas mal moins cher!
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Mais avec la plateforme de vente en ligne, il faut savoir où regarder : certains produits sont de vraies trouvailles, alors que d'autres finissent par être plus dispendieux qu'en magasin. J'ai donc fait le travail de comparaison pour toi et repéré 14 des meilleures offres de marques chouchous des adeptes de beauté, comme LANEIGE, Kérastase, Moroccanoil, Dr. Jart+, Pureology, Tatcha, amika et BIODANCE.
Bien sûr, un ultime conseil d'accro à Sephora s'impose : assure-toi que l'économie vaut la peine de renoncer aux échantillons gratuits et aux points Beauty Insider. Avec 20 % de différence ou plus, Amazon vaut sûrement le détour. Sous les 10 %, ça peut valoir la peine de rester fidèle à Sephora et de garder tes privilèges. À toi de voir!
Découvre les incontournables ci-dessous.
PS : Une sélection devait être faite, mais plusieurs autres produits des marques mentionnées sont aussi à rabais. N'hésite pas à explorer toi aussi!
Revitalisant sans rinçage avec soin thermoprotecteur Color Fanatic - Pureology
Le revitalisant sans rinçage Color Fanatic de Pureology est actuellement 14,85 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 49,50 $ pour 200 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 34,65 $ pour 200 ml
Le Color Fanatic de Pureology fait l'unanimité auprès de sa clientèle, et les chiffres le confirment : 4,5/5 sur Amazon Canada avec plus de 21 000 avis, et la même note sur Sephora avec quelque 2 300 avis. Si tu ne l'as pas encore essayé, c'est l'occasion, puisque tu économises 14,85 $ pendant les jours Prime.
Ce petit bijou démêle, hydrate, ajoute de la brillance et aide à garder l'éclat de ta couleur plus longtemps. Il agit aussi comme protecteur thermique jusqu'à 450 degrés Fahrenheit (environ 230 degrés Celsius), donc tu peux sortir le fer plat ou le séchoir sans trop d'inquiétude.
C'est ici pour te le procurer sur le site Internet d'Amazon Canada
Shampoing Hydrate - Pureology
Le shampoing Hydrate de Pureology est actuellement 15 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 50 $ pour 266 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 35 $ pour 266 ml
Si Pureology revient plusieurs fois dans cette liste, ce n'est pas un hasard : c'est une marque adorée du milieu de la coiffure pro, qu'on retrouve sur les tablettes de bien des salons. Son shampoing Hydrate s'adresse aux chevelures moyennes à épaisses qui ont soif, avec une formule crémeuse qui hydrate en profondeur tout en aidant ta couleur à rester éclatante. Il a d'ailleurs remporté un prix Best of Beauty du magazine Allure en 2024. Ce sont 15 $ qui restent dans tes poches en passant par Amazon.
C'est ici pour te le procurer sur le site Internet d'Amazon Canada
Revitalisant Hydrate - Pureology
Le revitalisant Hydrate de Pureology est actuellement 15 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 50 $ pour 266 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 35 $ pour 266 ml
Pour compléter le duo, le revitalisant de la gamme Hydrate est tout désigné. Sa formule crémeuse hydrate et adoucit en profondeur les cheveux moyens à épais, tout en protégeant l'éclat de ta couleur. Lui aussi a été récompensé par un prix Best of Beauty du magazine Allure en 2024. En prenant les deux sur Amazon, tu épargnes 30 $ par rapport au prix de Sephora, soit presque le coût d'une bouteille (à rabais sur Amazon, bien sûr)!
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Crème Ceramidin - Dr.Jart+
La crème hydratante Ceramidin de Dr. Jart+ est actuellement 21,30 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 71 $ pour 50 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 49,70 $ pour 50 ml
Fondée en 2004 en Corée du Sud par l'entrepreneur Lee Jin-wook et le dermatologue Jung Sung-jae, Dr. Jart+ tire son nom de l'expression Doctor joins art, quand le docteur rencontre l'art. La marque marie science dermatologique et design, et elle est reconnue pour ses soins et ses masques pour le visage.
La crème Ceramidin est particulièrement populaire quand le froid arrive et que ta peau commence à tirailler. Sa texture onctueuse pénètre rapidement, et ses cinq céramides, combinées au panthénol, renforcent la barrière cutanée, hydratent et redonnent de l'élasticité à la peau. Elle récolte 4,6/5 auprès de plus de 2 700 personnes sur Amazon Canada. Elle y est offerte 21,30 $ moins cher, soit le plus gros écart de la liste.
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Masque Ceramidin - Dr.Jart+
Le masque Ceramidin de Dr. Jart+ est actuellement 4,35 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 14,50 $ pour un masque
Prix sur le site d'Amazon Canada : 10,15 $ pour un masque
Il y a moyen de faire d'importantes économies sur plus d'un produit Dr. Jart+ pendant les jours Prime. Les masques de la marque sont parmi les plus réputés de la beauté coréenne, et la version Ceramidin est un parfait complément à la crème du même nom. Imbibé d'une formule nourrissante, il apaise la peau sèche et renforce sa barrière cutanée le temps d'une seule pause détente. Avec 4,7/5 sur Amazon Canada et 4,6/5 sur Sephora, c'est l'un des produits les mieux notés de la liste. Une différence de 4,35 $ pour un produit qu'on utilise une seule fois, c'est loin d'être négligeable!
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Masque bio collagen - Biodance
Les masques Bio-Collagen Real Deep de BIODANCE sont actuellement 6,50 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 26 $ pour quatre masques
Prix sur le site d'Amazon Canada : 19,50 $ pour quatre masques
Si tu as passé du temps sur les réseaux sociaux dernièrement, tu as sûrement vu passer ces masques gel qui deviennent transparents à mesure que la peau absorbe la formule. Très concentré, le masque de BIODANCE hydrate, améliore l'élasticité de la peau et atténue l'apparence des pores. La boîte de quatre est 6,50 $ moins chère que chez Sephora, et avec plus de 8 000 achats en un mois, il fait partie des « meilleurs vendeurs » sur Amazon Canada.
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Masque de nuit hydratant - LANEIGE
Le Masque de sommeil à l'eau de LANEIGE est actuellement 13,35 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 44,50 $ pour 70 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 31,15 $ pour 70 ml
Le masque de nuit hydratant est définitivement un produit chouchou des fans de skincare, tandis qu'il hydrate parfaitement la peau pendant que tu dors. Sa texture gel-crème est fraîche et légère, avec trois types d'acide hyaluronique, de la niacinamide, du squalane et un complexe dérivé de probiotiques pour hydrater en profondeur et renforcer la barrière de la peau. Résultat : un teint plus lumineux et moins bouffi au réveil, ce qui est pas mal pratique quand les matins d'automne deviennent de plus en plus sombres. Avec une note de 4,6/5 autant sur Sephora que sur Amazon Canada, l'unanimité est assez claire. Pendant les jours Prime, tu peux économiser 13,35 $ sur le même pot de 70 ml.
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Masques de nuit pour les lèvres - LANEIGE
Le masque de nuit pour les lèvres de LANEIGE est actuellement 9,75 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 32,50 $ pour 20 g
Prix sur le site d'Amazon Canada : 22,75 $ pour 20 g
Un autre incontournable de LANEIGE : le masque de nuit pour les lèvres, un vrai classique de la beauté coréenne. Tu en mets une bonne couche avant de te coucher et tu te réveilles avec des lèvres douces, même quand le chauffage roule à fond et que l'air devient sec comme en plein mois de janvier. Sa formule sans rinçage mise sur le complexe Berry Fruit, riche en vitamine C et en antioxydants, ainsi que sur le beurre de murumuru et le beurre de karité pour nourrir en profondeur.
Bonus sur Amazon : le choix de saveurs est assez impressionnant, avec des options comme la populaire saveur fruits rouges, le smoothie à la mangue et à l'açaï, le bonbon ourson, le bonbon gourmand, le sablé aux fraises, le chocolat chaud, la tarte à la citrouille, le thé glacé à la pêche, et plus encore. Pendant les jours Prime, tu économises 9,75 $ sur le même format de 20 g.
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Crème The Water Cream - Tatcha
The Water Cream de Tatcha est actuellement 20 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 100 $ pour 50 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 80 $ pour 50 ml
Tatcha est une marque de luxe (américaine) inspirée des rituels de beauté japonais, et The Water Cream est l'une de ses vedettes.
Ce gel-crème léger et sans huile hydrate sans laisser de fini gras, tout en affinant l'apparence des pores et en lissant la texture de la peau. Idéal pour les peaux mixtes à grasses, il vient en plus dans un pot rechargeable. Noté 4,5/5 sur Amazon Canada, il y coûte 20 $ de moins, de quoi rendre le luxe un peu plus accessible.
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Nettoyant The Rice Wash - Tatcha
Le nettoyant The Rice Wash de Tatcha est actuellement 10,80 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 54 $ pour 120 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 43,20 $ pour 120 ml
The Rice Wash est un nettoyant crème tout en douceur. Il élimine les impuretés de la journée sans décaper et laisse la peau douce, lumineuse et bien hydratée, plutôt que sèche et tendue. Il convient particulièrement aux peaux normales à sèches. Avec 4,7/5 et plus de 3 300 avis sur Amazon Canada, c'est l'un des produits les mieux notés de la liste, et il s'y détaille 10,80 $ de moins que chez Sephora.
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Fondant Cicaflash Blond Absolu - Kérastase Paris
Le Fondant Cicaflash Blond Absolu de Kérastase est actuellement 10,55 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 67,50 $ pour 250 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 56,95 $ pour 250 ml
Le fondant (revitalisant) de la gamme Blond Absolu de Kérastase a fait ses preuves auprès de la clientèle aux cheveux blonds. Il obtient une note de 4,5/5 sur le site de Sephora et de 4,7/5 sur Amazon Canada, d'après des milliers d'avis. Enrichi en acide hyaluronique, il aide à renforcer, à nourrir et à adoucir tous les types de cheveux blonds et abîmés. Tu peux économiser 10,55 $ en te le procurant pendant les jours Prime.
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Brumes du Maroc - Moroccanoil
La brume Brumes du Maroc de Moroccanoil est actuellement 16,70 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 47,50 $ pour 100 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 30,80 $ pour 100 ml
La brume Brumes du Maroc reprend le parfum signature de Moroccanoil : un mélange d'ambre épicé, de magnolia et de notes boisées, dans une brume légère que tu peux vaporiser autant sur tes cheveux que sur ta peau. Comme la formule contient de l'huile d'argan et de la vitamine E, elle laisse un fini doux plutôt que de dessécher comme certains parfums classiques. Elle obtient une note de 4,5/5 sur Amazon Canada d'après plus de 9 100 avis. Pendant les jours Prime, tu économises 16,70 $ par rapport au prix de Sephora, pour exactement le même format de 100 ml.
C'est ici pour te la procurer sur le site Internet d'Amazon Canada
Soin sans rinçage hydratation intense - amika
Le soin sans rinçage Hydro Rush d'amika est actuellement 13,50 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 45 $ pour 200 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 31,50 $ pour 200 ml
Particulièrement appréciée du milieu de la coiffure, amika est une marque de soins capillaires professionnelle reconnue pour ses formules performantes et écoresponsables, et pour ses emballages tout en couleur. Son Hydro Rush mise sur l'acide hyaluronique et le squalane pour hydrater les cheveux secs en profondeur, tout en facilitant le démêlage. Que tes cheveux soient fins ou épais, raides ou bouclés, il s'adapte à toutes les chevelures. Sur Amazon, il te revient 13,50 $ moins cher pendant le solde.
C'est ici pour te le procurer sur le site Internet d'Amazon Canada
Masque hydratation intense - amika
Le masque Hydro Rush d'amika est actuellement 19,20 $ de moins sur Amazon qu'au Sephora.
Prix sur le site de Sephora : 64 $ pour 250 ml
Prix sur le site d'Amazon Canada : 44,80 $ pour 250 ml
Si tes cheveux réclament un boost d'hydratation, le masque de la gamme Hydro Rush, infusé de squalane et d'acide hyaluronique, vaut le coup (et surtout le coût, en ce moment). Les avis suivent : 4,6/5 sur Amazon Canada avec près de 1 000 avis, et 4,5/5 sur Sephora avec 1 300 avis. Avec 19,20 $ d'écart, c'est l'une des plus belles économies de la liste.
C'est ici pour te le procurer sur le site Internet d'Amazon Canada
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