J’ai visité le nouveau parcours lumineux à Montréal : voici mon (très) honnête opinion
Une balade mémorable et solonelle dans un cimetière, mais il y a un mais...
Dans les dernières années, une poignée de parcours Lumina sont apparus à travers la province. De Foresta Lumina à Coaticook en passant par Tonga Lumina au Mont-Tremblant, sans oublier Onhwa’ Lumina à Wendake, ces déambulations qui allient jeux de lumières impressionnants et récits inspirés du folklore, de l’histoire ou de l’identité culturelle de la région sont souvent citées comme des activités incontournables des environs. Maintenant que Montréal offre sa propre version dans le magnifique cimetière Notre-Dame-des-Neiges, j’ai eu l’opportunité de vivre cette expérience pour la première fois et j’en sors avec de beaux souvenirs, accompagnés d’un petit goût doux-amer difficile à ignorer.
À lire également : J’ai testé un « resort » de luxe VS un abordable en République dominicaine : Ça vaut le prix?
D’abord, je dois dire que cette collaboration entre le studio montréalais Moment Factory et la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal offre exactement ce qu’elle promet : un sentier de deux kilomètres parsemé de huit stations lumineuses, qui rendent hommage à la mémoire des personnes qui reposent dans ce qui est reconnu comme le plus grand cimetière au Canada.
L'accueil et la première station « Naître » de Ancestra Lumina. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Ancestra Lumina : À quoi t’attendre
Ouvert au public depuis ce 18 novembre, ce projet a tout pour plaire au fans de parcours lumineux, en plus d'inclure une grande part d’histoire et de commémoration à l’expérience. Entre les lumières, les projections, l’utilisation d’archives et l’ambiance sonore, une marche de 45 minutes à une heure te permet autant de découvrir ce lieu d’une nouvelle façon, que de profiter de la beauté de Montréal en pleine nuit, en arrière-plan.
Les stations « Apprendre » et « Aimer » du parcours Ancestra Lumina à Montréal.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Voici à quoi t'attendre à travers les huit stations :
- Naître : Des lumières au sol qui prennent de plus en plus de place à mesure que tu avances, comme si tout prenait vie sous tes pieds.
- Apprendre : Le ciel s’illumine de couleurs éclatantes devant une grande échelle qui rappelle le thème.
- Aimer : Des projections majestueuses sur un arbre, avec une chanson qui vient te chercher. Beau coup de cœur pour celle-là!
- Évoluer : La façade d’un magnifique bâtiment s’anime avec les visages de celles et ceux qui ont sculpté notre société.
- Lutter : Des poteaux lumineux et des voix du passé te replongent dans les combats qui ont façonné une partie de qui l'on est.
- Honorer : Des jeux de lumière célestes dans une petite chapelle. Mon deuxième coup de cœur, et franchement, c’est féérique.
- Célébrer : Une projection digne du grand écran qui te ramène dans les nuits festives du Montréal d’antan.
- S’élever : La finale qui te mène sur une passerelle où tu as l’impression de flotter au milieu d’une forêt enchantée. C'est ma station favorite.
Le batiment de la station « Évoluer » et la station « Honorer » de Ancestra Lumina. Noémi Lincourt | Narcity Québec
La projection de la station « Célébrer » et la dernière station « S’élever », de Ancestra Lumina. Noémi Lincourt | Narcity Québec
Mon honnête opinion
Comme tu as pu le lire plus haut, j’ai bien aimé ma visite. Entre les beaux concepts et les messages poignants, trois des stations m’ont vraiment marquée. Malgré tout, je dois dire que je m’attendais à plus. Mais avant de continuer, il faut parler du prix.
Pour faire cette balade extérieure, il faut débourser 32 $ par adulte, 16 $ par jeune de 5 à 16 ans, 27,20 $ par étudiant.e de 17 à 22 ans et 28,80 $ par personne de 65 ans et plus. Ce qui veut dire que, pour une famille de deux adultes et deux enfants, le prix monte à 110,38 $ une fois les taxes ajoutées. C’est donc à cause de ce calcul que j’ai des réserves à l’idée de suggérer cette sortie à tous et à toutes. Étant moi-même mère de famille, je m’imagine mal investir un budget aussi élevé pour une marche qui consiste en huit points d’intérêt séparés par plusieurs mètres de cimetière, aussi beaux soient-ils.
D’un autre côté, il y a un important aspect culturel et historique sur lequel il est difficile de mettre un prix. Est-ce qu’on veut plus d’expériences du genre à Montréal et dans ses environs? Sans aucun doute. Mais avec ce genre de coût, je me demande combien de familles, d’étudiants, d’étudiantes et de personnes âgées, qui pourraient montrer un grand intérêt pour un tel événement, peuvent vraiment se permettre ce type de dépense dans l'économie actuelle.
J’aurais aimé voir des billets à 8 $, ou même allant à un maximum de 18 $, histoire de permettre à tous et à toutes de profiter d’un aussi beau projet, et même d’y retourner pour mieux s’imprégner de tout ce qu’il a à offrir.
Le verdict
Pour le prix, je trouve qu’il manque quelque chose à cette sortie. Ça aurait pu être des éléments interactifs, plus de décors lumineux, une boisson chaude incluse... Si c'était plus abordable, j’aurais recommandé d’y aller au moins une fois avant le 23 janvier.
Mais je vais plutôt terminer ainsi : c’est vraiment une belle activité, si tu as les moyens de dépenser de tels montants pour une magnifique promenade qui fait réfléchir et qui te plonge dans un univers qui relie le passé et le présent.
Ancestra Lumina à Montréal
Prix : 32 $ par adulte, 16 $ par jeune de 5 à 16 ans, 27,20 $ par étudiant.e de 17 à 22 ans, 28,80 $ par personne de 65 ans et plus
Quand : Du 18 novembre au 23 janvier 2027
Adresse : Cimetière Notre-Dame-des-Neiges - 4601, ch. de la Côte-des-Neiges, Montréal, QC
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
- La caravane de Noël Coca-Cola part en tournée au Québec et c'est GRATUIT (avec surprises) ›
- Ce café-buvette à Montréal est transformé pour Noël et c'est aussi quétaine que féérique ›
- J'ai visité l'expérience Harry Potter à Montréal : voici mon (très) honnête opinion ›
- Un show qui mélange burlesque et vilains de films d’horreur vient à Montréal cet automne - Narcity ›