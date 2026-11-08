Ce café-buvette à Montréal est transformé pour Noël et c'est aussi quétaine que féérique
IT'S TIMEEEEEEEE! 🎶🎄✨
IT’S TIMEEEEEEEE! Comme le proclame Mariah Carey chaque année, dès le début de novembre, c’est officiellement le moment de plonger dans la magie des Fêtes. Certains endroits à Montréal n’ont même pas attendu que les feuilles mortes finissent de tomber. Sur le boul. Saint-Laurent, c’est déjà Noël, et en grand. La Taverne de Noël a officiellement sorti son immense collection de pères Noël et rallumé ses guirlandes le 4 novembre. Tu peux donc enfin sortir ton chandail le plus kitsch du placard.
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Petite nouveauté cette année : l’adresse ne change pas, mais le nom sur la devanture, oui. Le café qu’on connaissait sous le nom de Petit Dep s’appelle désormais Alfred Café Buvette. Rassure-toi, la mission reste exactement la même. L’idée est toujours de transformer chaque centimètre carré du local en carte postale des Fêtes grandeur nature.
Dès que tu passes la porte, c’est comme si tu entrais dans l’atelier du père Noël la veille du grand soir. Ça brille, ça scintille et ça déborde de décorations du plancher jusqu’au plafond. Tes yeux ne savent plus où se poser, et ton cellulaire risque de manquer d’espace avant la fin de ta visite. C’est le genre d’endroit qui donne instantanément envie de chanter des chansons de Noël à tue-tête, même en plein mois de novembre. Ici, personne ne va te juger. C’est même un peu le but.
La Taverne s’adapte à tous tes plans des Fêtes. Tu peux y aller pour un café entre deux séances de magasinage de cadeaux, un dessert réconfortant après le travail ou un verre avec ta gang. Tu peux aussi en faire un vrai souper festif, entouré de lumières, sans avoir à sortir une seule boule de Noël de ton sous-sol.
À savoir avant d’y aller
Pas besoin de planifier ta visite des semaines à l’avance : la Taverne ne prend aucune réservation. C’est la formule premier arrivé, premier servi qui s'applique, alors une envie spontanée de magie un mardi soir est tout à fait permise.
Il y a quand même une petite règle à retenir. Entre 17 h et 20 h, les tables sont réservées en priorité aux personnes qui viennent souper, et il faut obligatoirement commander un plat du menu du soir pour s'y installer. Si tu as plutôt envie d’un verre ou d’une gâterie sucrée, vise le début de journée ou arrive après 20 h.
La féerie dure jusqu’au 10 janvier 2027. Ça te laisse plus de deux mois pour y aller une fois… ou cinq. On ne compte pas!
La Taverne de Noël 2026
Prix moyens : Cocktails de Noël : 15 $ - Cafés/Thés : 5 $ - Plats à partager : 20 $
Quand : Du 4 novembre 2026 au 10 janvier 2027
Adresse : Alfred Café Buvette - 5125, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
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