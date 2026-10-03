Costco a sorti des articles de Noël et voici 14 trouvailles que tu voudras déjà acheter

Comme Mariah Carey le dit si bien : « It's tiiiiiimeeeee! » ✨

Façade d'un Costco. Droite : Sapin de Noël du Grinch chez Costco.

14 trouvailles de Noël au Costco qui pourraient presque te donner hâte à l'hiver.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Rédactrice pigiste

Il suffit parfois d’une petite virée chez Costco pour réaliser que les saisons passent plus vite qu’on le pense. Alors que l’automne vient à peine de s’installer, les décorations, les desserts et les idées-cadeaux de Noël commencent déjà à prendre d’assaut les entrepôts. Certaines trouvailles pourraient bien te donner envie de plonger dans l’esprit des Fêtes un peu plus tôt cette année.

À lire également : Les meilleures trouvailles d'automne en entrepôt selon les « accros du Costco »

Que tu sois déjà à la recherche de présents pour tes proches, de matériel pour les emballer ou de petites surprises à déposer sous le sapin (ou à garder pour toi, zéro jugement), Costco semble déjà prêt pour les festivités. On a donc parcouru les allées d’une de ses adresses pour repérer les produits de Noël qui ont particulièrement attiré notre attention. Sapins complètement funky dignes de l’univers du Grinch, barres Toblerone géantes, accessoires douillets et ornements qui pourraient facilement donner un petit air luxueux à ton sapin : voici les nouveautés des Fêtes qui se sont retrouvées dans notre panier fictif.

Coussins décoratifs assortis

Coussins de No\u00ebl assortis chez Costco. Droite : affiche de prix Costco pour les coussins d\u00e9coratifs.

Costco offre de jolis coussins décoratifs pour le temps des Fêtes.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 14,99 $

Si tu fais partie de ces personnes qui attendent impatiemment le moment où il devient socialement acceptable de transformer le salon en véritable décor de Noël, Costco a déjà de quoi te faire craquer. Pour 14,99 $ chacun, ces coussins décoratifs permettent d'ajouter une bonne dose d'esprit des Fêtes au divan sans avoir à revoir toute ta déco.

Bonhomme en pain d’épice, bonbon à la menthe géant ou adorable pingouin emmitouflé : on hésite encore à savoir lequel est notre préféré. Bien honnêtement, avec leur look douillet et légèrement rétro, ils donnent presque envie de commencer un marathon de films de Noël.

Sapin de Noël de fantaisie 

Sapin de No\u00ebl Grinch en vente chez Costco. Droite : affiche de prix pour le sapin de No\u00ebl Grinch.

Chez Costco, tu peux trouver un sapin Grinch pour ajouter un peu de fantaisie à ta déco.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 99,99 $

Le Grinch a-t-il fait un détour chez Costco pour déposer son sapin? Difficile de ne pas penser au célèbre personnage vert en voyant cet arbre de Noël complètement courbé, surmonté d’une seule boule rouge et perché sur une base rappelant une canne de bonbon. Haut de 1,8 m et déjà garni de 150 lumières DEL, il est pratiquement prêt à voler la vedette dans ton décor dès qu’il sort de sa boîte.

À 99,99 $, cette trouvaille est définitivement destinée à celles et ceux qui aiment les décos de Noël ludiques et un brin plus éclatées. Disons qu'il risque de faire sourire plusieurs personnes avant même que les cadeaux n'apparaissent à son pied.

Boîte de chocolats Ferrero Rocher

Bo\u00eete de 48 chocolats Ferrero Rocher chez Costco. Droite : affiche de prix Costco pour la bo\u00eete de chocolats Ferrero Rocher.

La boîte de 600 g de chocolats Ferrero Rocher est vendue à bon prix chez Costco.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 21,99 $

Il y a certains classiques qui semblent indissociables du temps des Fêtes, et les Ferrero Rocher en font définitivement partie. Costco propose une imposante boîte de 600 g (soit 48 bouchées) à 21,99 $, parfaite à sortir lorsque la visite débarque, à apporter lors d’un souper ou même à séparer dans de petits sacs pour garnir quelques bas de Noël. Le plus difficile risque surtout d’être de ne pas entamer la boîte bien avant l’arrivée des Fêtes.

Calendrier de l'Avent en bois

Calendrier de l'Avent en bois en vente chez Costco. Droite : affiche de prix Costco pour le calendrier de l'Avent en bois.

Costco vend un joli calendrier de l'Avent en bois pour 49,99 $.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 49,99 $

Qui a dit qu’un calendrier de l’Avent devait absolument cacher du chocolat derrière ses petites portes? Celui-ci mise plutôt sur la magie de Noël avec un décor en bois qui rappelle un petit village enneigé, peuplé de sapins, de maisons, de bonshommes de neige et même du traîneau du père Noël. D’une largeur de 50 cm, il est assez imposant pour devenir une véritable décoration à déposer sur un meuble ou le manteau du foyer. De plus, contrairement aux calendriers de chocolat classiques qu’on termine le 24 décembre, celui-ci pourra reprendre sa place dans ton décor année après année. À 49,99 $, on aime l’idée d’en faire une petite tradition des Fêtes qui ressort de sa boîte chaque hiver.

Livre Romance de l'Avent 

Livre Secret Santa de Sophie Jomain en vente chez Costco. Droite : affiche Costco pour les livres Romance de l'Avent.

Chez Costco, tu peux trouver un calendrier de l'Avent assez original.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 18,99 $

Si ton calendrier de l’avent idéal contient davantage de romance que de chocolat, on pense avoir trouvé ce qu’il te faut. Avec Secret Santa de Sophie Jomain, le plaisir consiste à découvrir un nouveau chapitre chaque jour pendant les 24 jours précédant Noël, transformant ainsi ta lecture en véritable compte à rebours littéraire. À 18,99 $, cette trouvaille pourrait être particulièrement chouette pour accompagner tes soirées de décembre sous une grosse couverture, chocolat chaud à la main. Le véritable défi? Résister à l’envie d’ouvrir les prochains chapitres avant leur date!

Ornement de Noël Swarovski

Ornement de No\u00ebl Swarovski. Droite : affiche de prix Costco pour l'ornement de No\u00ebl Swarovski.

Chez Costco, tu peux trouver un ornement chic de la marque Swarovski.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 59,99 $

Voici un article décoratif pour la personne qui prend la décoration de son sapin très au sérieux. Fabriqué à la main en cristal autrichien, cet ornement Swarovski 2026 apporte assurément une petite touche plus chic aux traditionnelles boules de Noël. À 59,99 $, on pourrait aussi l’imaginer comme cadeau, particulièrement pour souligner un Noël marquant ou simplement pour démarrer une nouvelle tradition. Après tout, certaines décorations finissent par devenir de véritables petits souvenirs de famille et celle-ci risque certainement de briller à travers les branches du sapin.

Panettone Chef

Panettone en vente chez Costco. Droite : affiche Costco pour le Panettone de marque Chef.

Ce dessert classique italien est vendu à bon prix chez Costco.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 10,99 $

Difficile de parler des desserts du temps des Fêtes sans faire une petite place au panettone. Cette spécialité italienne aux raisins et aux fruits confits est offerte chez Costco dans un généreux format de 1 kg à 10,99 $, parfait à déposer au centre de la table et à partager avec la visite… ou pas, on ne juge pas! Et s’il t’en reste après les festivités, tu peux faire de solides pains dorés arrosés de sirop d’érable ou saupoudrés de sucre en poudre et servis avec quelques fruits frais. Une façon plutôt gourmande de donner une deuxième vie aux restants des Fêtes!

Papier d'emballage réversible Kirkland Signature

Ensemble de trois rouleaux de papier d'emballage. Droite : Affiche de prix Costco pour le papier d'emballage.

Chez Costco, tu peux te procurer trois rouleaux de papier d'emballage réversibles pour 19.99 $.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 19,99 $

Si tu as déjà sous-estimé la quantité de papier nécessaire pour emballer ta montagne de cadeaux, Costco pourrait t’éviter une petite course de dernière minute cette année. Cet ensemble Kirkland Signature comprend trois rouleaux pour un total de 25 m² de papier, de quoi emballer pas mal de surprises avant d’en voir le bout. Encore mieux : chaque rouleau est réversible, ce qui permet de varier les motifs sous le sapin sans multiplier les achats. Disons que tu risques fort bien d'avoir des réserves jusqu'à l'an prochain.

Ruban décoratif Kirkland Signature

\u00c9talage de rubans d\u00e9coratifs de No\u00ebl au Costco. Droite : affiche de prix Costco pour les rouleaux de ruban d\u00e9coratif.

Parfaits pour emballer tes cadeaux ou décorer ton arbre de Noël, ces rubans sont vendus à bon prix chez Costco.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 9,99 $

Un beau ruban peut parfois faire toute la différence, autant sur un cadeau que dans ton sapin. Costco propose plusieurs modèles Kirkland Signature, allant des traditionnels carreaux rouges et verts aux finis dorés, argentés ou plus hivernaux, dans un généreux rouleau de 45,7 m à 9,99 $. En plus de créer de belles boucles sur tes emballages, tu peux l’entrelacer directement entre les branches du sapin, l’utiliser pour décorer une couronne ou encore agrémenter une guirlande. Disons qu'avec près de 46 m à ta disposition, tu peux te permettre d’avoir la main un peu lourde sur les boucles cette année!

Ensemble de biscuits à offrir Jules Destrooper

Emballages de biscuits vendus chez Costco. Droite : affiche de prix Costco pour les emballages de biscuits des F\u00eates.

Chez Costco, tu peux trouver des boîtes de biscuits en forme de cartes postales.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 14,99 $

Besoin de quelques petites attentions à distribuer pendant le temps des Fêtes? Cet ensemble Jules Destrooper renferme six boîtes de biscuits en forme de cartes postales, avec même un espace pour inscrire le nom de la personne à qui elles sont destinées. À 14,99 $ pour l’ensemble, ça revient à environ 2,50 $ la boîte, ce qui en fait une option plutôt abordable pour gâter les collègues, les enseignants et enseignantes, le voisinage ou simplement ajouter un petit extra à un cadeau. Certaines contiennent des galettes fines au beurre, d’autres au caramel salé, et surtout : pas besoin de sortir le papier d’emballage pour que le résultat soit déjà adorable!

Barre de chocolat au lait Toblerone

Palette de chocolat Toblerone en vente chez Costco. Droite : affiche de prix Costco pour la barre de chocolat Toblerone.

Costco vend une grosse barre de chocolat Toblerone pour 18,99 $.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 18,99 $

Pourquoi glisser une barre de chocolat de format régulier sous le sapin quand on peut en choisir une qui pèse presque un kilo? Costco pousse le classique Toblerone à un tout autre niveau avec cette version géante de 750 g, affichée à 18,99 $. Avec son chocolat au lait suisse, son miel et son nougat aux amandes, elle pourrait faire un cadeau plutôt amusant à déposer sous le sapin pour la personne qui ne refuse jamais une petite douceur chocolatée. Avec un format pareil, tu risques surtout de provoquer quelques fous rires au moment du déballage!

Sapin de Noël en pot illuminé

Sapin de No\u00ebl en pot en vente chez Costco. Droite : affiche de prix Costco pour le sapin de No\u00ebl en pot.

Costco vend un joli sapin de Noël illuminé pour 159,99 $.

Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec

Prix : 159,99 $

Pas besoin d’avoir un immense salon pour faire une place à un sublime sapin illuminé pendant les Fêtes. Avec ses 4,5 pieds de hauteur et sa base en pot, ce modèle pourrait facilement trouver sa place dans une entrée, un petit appartement ou même servir de deuxième arbre dans une autre pièce de la maison. Il est déjà garni de 200 microlumières DEL et propose cinq niveaux de luminosité, en plus d’être accompagné d’une télécommande sans fil pour créer l’ambiance sans avoir à se faufiler derrière les branches. À 159,99 $, il ne manque pratiquement que quelques ornements et les cadeaux à son pied pour que le décor soit complet!

Décoration lumineuse ruban rouge

Grande d\u00e9coration lumineuse des F\u00eates en forme de grosse boucle rouge.

Costco vend une énorme boucle rouge lumineuse pour 129,99 $.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 129,99 $

Si tu es du genre à croire que côté décorations de Noël, plus c’est gros, mieux c’est, Costco a quelque chose pour toi. Ce gigantesque ruban rouge illuminé mesure près de 1,2 m de hauteur et promet de ne pas passer inaperçu une fois installé. Avec ses lumières et son fini rouge scintillant, il pourrait donner instantanément des airs de cadeau géant à une façade, un balcon ou une entrée extérieure. À 129,99 $, c’est définitivement une décoration qui vole la vedette!

Bonhommes de neige décoratifs

Ensemble de trois bonhommes de neige d\u00e9coratifs vendus chez Costco. Droite : affiche de prix Costco pour les bonhommes de neige d\u00e9coratifs.

Costco t'offre de mignonnes décos de Noël à bon prix.

Noémi Lincourt | Narcity Québec

Prix : 29,99 $

Difficile de faire plus classique qu’un bonhomme de neige pour ajouter une petite dose de magie hivernale à ton décor. Costco propose justement cet ensemble de trois personnages assortis, bien emmitouflés dans leurs tuques, leurs foulards et leurs tricots aux couleurs des Fêtes, donc si tu adores les décos mignonnes de ce genre, tu sais où en trouver.

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  • Véronik L'Archevêque-Roy

    Rédactrice Pigiste

    Véronik est rédactrice pigiste chez Narcity. Diplômée en design industriel — domaine dans lequel elle travaille à temps plein — elle prête aussi sa plume au web depuis 2015. Curieuse et touche-à-tout, elle a exploré plusieurs univers, des tendances mode et beauté aux idées sorties et activités à découvrir.

    Chez Narcity Québec, elle se spécialise dans la section Manger & Sortir : des meilleures adresses gourmandes aux astuces pour économiser sur ton panier d’épicerie, Véronik est ta référence pour profiter de la ville sans te ruiner.

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