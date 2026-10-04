18 produits ménagers populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart
Faire le ménage, c’est déjà pas très excitant, alors pas besoin de te ruiner pour ça! ✨
Faire le ménage ne figure probablement pas en haut de ta liste d’activités préférées, et voir la facture grimper quand vient le temps de refaire le plein de produits n’aide pas vraiment. Pourtant, Dollarama réserve parfois de bonnes surprises sur ses tablettes avec des marques bien connues qu’on retrouve aussi chez Walmart, mais pour moins cher.
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Nettoyants pour la salle de bain, savon à vaisselle, sacs à ordures, articles pour la lessive ou encore solutions pour les planchers : ces achats reviennent constamment dans la routine. Une différence de 1 $ ou 2 $ peut sembler banale au premier coup d’œil, mais lorsque plusieurs articles se retrouvent dans le panier, le montant économisé commence rapidement à devenir intéressant.
On a donc comparé une série d’articles ménagers populaires offerts dans les deux commerces afin de voir où ton argent peut aller un peu plus loin. Et puisque les formats varient parfois d’une bannière à l’autre, on ne s’est pas seulement arrêté au montant affiché sur l’étiquette : la quantité obtenue compte aussi pour déterminer si l’aubaine en vaut réellement la peine.
Avant ta prochaine virée pour refaire tes réserves, voici 19 trouvailles à surveiller au Dollarama qui pourraient te permettre de conserver quelques dollars de plus dans ton portefeuille.
Nettoyant avec javellisant Comet
Le nettoyant en poudre Comet est vendu 6,49 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 1,50 $ pour 600 g
Prix au Walmart : 7,99 $ pour 600 g
À 1,50 $ au Dollarama contre 7,99 $ chez Walmart, le nettoyant en poudre Comet affiche l’un des écarts de prix les plus importants de ce comparatif. Le format est pourtant exactement le même, soit 600 grammes dans les deux commerces. En choisissant le magasin du dollar, tu paies donc environ 81 % moins cher et tu gardes 6,49 $ dans tes poches.
Mousse nettoyante pour la salle de bain Lysol
La mousse nettoyante pour la salle de bain Lysol est vendue 5,72 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,25 $ pour 680 g
Prix au Walmart : 9,97 $ pour 680 g
Quand vient le temps de s’attaquer aux résidus de savon dans la douche ou le bain, la mousse nettoyante Lysol fait partie des options populaires. Mais il y a un endroit où elle coûte considérablement moins cher. Le format de 680 grammes coûte 4,25 $ au Dollarama, contre 9,97 $ chez Walmart, pour exactement la même quantité. Tu peux donc en avoir deux pour moins que le prix d'une seul chez le détaillant américain. Le choix est facile.
Détergent à lessive Tide
À quantité équivalente, le détergent à lessive liquide Tide Plus Ultra Downy revient environ 0,36 $ moins cher par 100 ml au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 5 $ pour 887 ml, soit 0,56 $ par 100 ml
Prix au Walmart : 14,97 $ pour 1,62 L, soit 0,92 $ par 100 ml
Les brassées s’enchaînent vite dans une maison, alors le prix au volume peut faire une vraie différence à la longue. Néanmoins, acheter en plus grand format ne veut pas nécessairement dire économiser. Le détergent Tide Plus Ultra Downy Fraîcheur d’avril est vendu 5 $ pour 887 millilitres au Dollarama, tandis que Walmart affiche le format de 1,62 litre à 14,97 $. Ramené à 100 millilitres, ça revient à environ 0,56 $ au Dollo contre 0,92 $ chez le géant américain, soit un coût d’environ 39 % moins élevé au Dollarama.
Capsules de détergent à lessive Gain
Les capsules de détergent à lessive Gain Super Flings sont vendues 1,97 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 5 $ pour neuf capsules
Prix au Walmart : 6,97 $ pour neuf capsules
Quand on veut éviter de mesurer le détergent à chaque brassée, les capsules peuvent rendre la routine de lessive un peu plus simple. Le paquet de neuf Gain Super Flings coûte 5 $ au Dollarama, tandis que le même format est affiché à 6,97 $ chez Walmart. Pour exactement le même nombre de brassées, passer par le magasin du dollar permet donc d’économiser 1,97 $.
Éponge Scrub Mommy
L’éponge de nettoyage anti-rayures Scrub Daddy Scrub Mommy est vendue 1,97 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4 $ pour une éponge
Prix au Walmart : 5,97 $ pour une éponge
Avec ses deux côtés aux textures différentes, la Scrub Mommy peut être utilisée autant pour la vaisselle que pour plusieurs surfaces de la maison. Une éponge coûte 4 $ au Dollarama, alors que la même quantité est affichée à 5,97 $ chez Walmart, ce qui représente une économie de 1,97 $. La seule différence remarquée se trouve du côté de l’emballage : il est en plastique chez le détaillant à bas prix et en carton chez la grande surface.
Nettoyant tout usage Hertel
Le nettoyant Hertel désinfectant tout usage Cerise Amande est vendu 0,22 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart, malgré un format de 250 ml plus grand.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 950 ml soit 0,39 $ par 100 ml
Prix au Walmart : 3,97 $ pour 700 ml soit 0,57 $ par 100 ml
Pour le ménage du quotidien, ce nettoyant Hertel désinfectant tout usage à la cerise et à l’amande pourrait être une trouvaille intéressante à mettre dans le panier. Au Dollarama, la bouteille de 950 ml coûte 3,75 $, ce qui revient à environ 0,39 $ par 100 ml. Chez Walmart, le format de 700 ml est affiché à 3,97 $, soit environ 0,57 $ par 100 ml.
Autrement dit, le format vendu au magasin du dollar contient 250 ml de plus tout en coûtant 0,22 $ de moins. En comparant le prix au volume, le Dollarama revient donc environ 31 % moins cher.
Nettoyant crémeux The Pink Stuff
La crème nettoyante miracle The Pink Stuff est vendue 2,97 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 5 $ pour 500 ml
Prix au Walmart : 7,97 $ pour 500 ml
The Pink Stuff est populaire pour ses nettoyants « miraculeux » conçus pour aider à déloger la saleté sur différentes surfaces. Sur la photo prise au Dollarama, trois produits de la marque sont affichés à 5 $ chacun, dont la crème nettoyante miracle de 500 millilitres. Chez Walmart, cette dernière coûte 7,97 $ pour le même format. En choisissant l'enseigne verte et jaune, tu la paies donc environ 37 % moins cher.
Sacs à ordures Glad
À quantité équivalente, les sacs à ordures blancs Glad de 25 L reviennent environ 0,10 $ moins cher par sac au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 24 sacs, soit 0,19 $ par sac
Prix au Walmart : 10,60 $ pour 36 sacs, soit 0,29 $ par sac
Les petites poubelles de salle de bain, de bureau ou de chambre se remplissent vite, alors le coût par sac peut finir par s'accumuler. Au Dollarama, la boîte de 24 sacs Glad de 25 litres coûte 4,50 $, tandis que Walmart vend 36 sacs pour 10,60 $. Une fois ramené à l’unité, chaque sac revient à environ 0,19 $ au Dollo contre 0,29 $ chez la grande surface, ce qui représente un prix d’environ 36 % moins élevé.
Savon à vaisselle Dawn Platinum
Le savon à vaisselle Dawn Platinum EZ-Squeeze est vendu 0,97 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,50 $ pour 535 ml
Prix au Walmart : 5,47 $ pour 535 ml
Le format EZ-Squeeze de Dawn Platinum permet de verser le savon directement sans avoir à ouvrir ou refermer un bouchon, ce qui peut être pratique quand on a les mains pleines de mousse. La bouteille de 535 millilitres est affichée à 4,50 $ au Dollarama, alors qu’elle coûte 5,47 $ chez Walmart. Tu sais où aller pour épargner 0,97 $.
Vaporisateur à vaisselle Dawn Platinum Powerwash
Le vaporisateur pour la vaisselle Dawn Platinum Powerwash est vendu 1,77 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 5 $ pour 473 ml
Prix au Walmart : 6,77 $ pour 473 ml
Le vaporisateur Dawn Platinum Powerwash se distingue du savon à vaisselle classique par sa formule à vaporiser, pratique pour couvrir rapidement les assiettes, les chaudrons ou les poêles avant de frotter. Le format de 473 millilitres coûte 5 $ au Dollarama, tandis que Walmart l’affiche à 6,77 $ pour la même quantité. En l’achetant au Dollo, tu économises donc 1,77 $.
Recharge de détergent à vaisselle Dawn
La recharge Dawn Superlavage citrouille épicée est vendue 1,77 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 5 $ pour 473 ml
Prix au Walmart : 6,77 $ pour 473 ml
Un autre produit Down à acheter au Dollo pour économiser! Avec son parfum citrouille épicée, cette recharge Dawn Superlavage apporte une petite touche automnale jusque dans la cuisine, tout en servant au nettoyage quotidien de la vaisselle. Le format de 473 ml coûte 5 $ au Dollarama, alors que Walmart l’affiche à 6,77 $.
Lingettes désinfectantes Lysol
Les lingettes désinfectantes Lysol aux agrumes sont vendues 1,75 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3,50 $ pour 35 lingettes
Prix au Walmart : 5,25 $ pour 35 lingettes
Au Dollarama, le paquet de 35 lingettes Lysol aux agrumes est affiché à 3,50 $, alors que Walmart vend exactement le même format à 5,25 $. Ça fait donc une différence de 1,75 $, soit une économie d’environ 33 % en choisissant le magasin du dollar. À ce prix-là, ça peut valoir la peine d’en glisser un contenant dans le panier si tu en utilises régulièrement à la maison.
Nettoyant multi-surface Lysol
Le nettoyant multi-surfaces Lysol Brand New Day est vendu 1,37 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 3,75 $ pour 1,2 L
Prix au Walmart : 5,12 $ pour 1,2 L
Un seul nettoyant pour s’occuper de plusieurs surfaces peut simplifier un peu la corvée quand vient le temps de faire le tour de la maison. Le Lysol Brand New Day Mangue Hibiscus en format de 1,2 L est affiché à 3,75 $ au Dollarama, contre 5,12 $ chez Walmart. Comme la quantité est identique dans les deux magasins, le calcul est simple : l’acheter au magasin du dollar permet d’économiser 1,37 $.
Nettoyant tout usage Green Works
Le nettoyant tout usage Green Works est vendu 1,23 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 946 ml
Prix au Walmart : 5,98 $ pour 946 ml
Pour les dégâts du quotidien sur les comptoirs, la table ou d’autres surfaces lavables, un nettoyant tout usage finit souvent par servir un peu partout dans la maison. Le vaporisateur Green Works de 946 millilitres coûte 4,75 $ au Dollarama, tandis que Walmart l’affiche à 5,98 $ pour le même format. En l’achetant chez Dollarama, tu économises donc 1,23 $.
Tampons d'acier S.O.S
Les tampons d’acier savonneux S.O.S sont vendus 1,72 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 2,25 $ pour dix tampons
Prix au Walmart : 3,97 $ pour dix tampons
Économiser 1,72 $ sur une boîte qui coûte moins de 4 $ chez Walmart, ça représente une différence assez marquée. Les dix tampons d’acier savonneux S.O.S sont vendus 2,25 $ au Dollarama, contre 3,97 $ chez la grande surface. Pour exactement la même quantité, le prix au Dollo est donc environ 43 % moins élevé.
Effaceur Magique douche et baignoire Mr. Clean
L’Effaceur Magique Mr. Clean pour la salle de bain est vendu 1,22 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour deux effaceurs
Prix au Walmart : 5,97 $ pour deux effaceurs
Pour nettoyer la douche, la baignoire et les résidus de savon, l’Effaceur Magique Mr. Clean est offert en paquet de deux dans les deux commerces. Le duo parfumé à la lavande revient à 4,75 $ au Dollarama, tandis que Walmart propose sa version au citron à 5,97 $. Même si le parfum diffère, la quantité reste la même et l’option du magasin du dollar permet d’économiser 1,22 $.
Vaporisateur Febreze pour tissu
Le Febreze Rafraîchisseur de tissus Anti-Odeurs avec Gain est vendu 1,22 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 4,75 $ pour 438 ml
Prix au Walmart : 5,97 $ pour 438 ml
Entre un divan qui retient les odeurs, des rideaux qu’on ne lave pas chaque semaine ou des coussins qu’on veut simplement rafraîchir, ce type de vaporisateur peut facilement trouver sa place dans la routine. Le Febreze rafraîchisseur de tissus avec Gain est affiché à 4,75 $ pour 438 millilitres au Dollarama, comparativement à 5,97 $ chez Walmart pour le même format, soit 1,22 $ de plus.
Nettoyant doux Bar Keepers Friend
Le nettoyant doux Bar Keepers Friend est vendu 0,98 $ de moins au Dollarama qu’au Walmart.
Claudia Chrétien | Narcity Québec, Walmart
Prix au Dollarama : 5 $ pour 737 g
Prix au Walmart : 5,98 $ pour 737 g
Quand l’évier, la cuisinière ou certaines surfaces commencent à montrer des traces tenaces, le nettoyant doux Bar Keepers Friend peut facilement se glisser dans la routine de ménage. Le format de 737 g se vend 5 $ au Dollarama, alors que le géant américain demande 5,98 $ pour la même quantité. La différence est plus modeste que pour certains autres articles de cette liste, mais le Dollo permet tout de même d’économiser presque un dollar.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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