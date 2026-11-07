Costco vend des bottes de marque populaire pour seulement 99,99 $ et ça vaut le détour

Des pieds au sec sans vider ton portefeuille : OUI!

La façade d'un Costco.
RobertWei | Dreamstime
Éditrice Junior

Peu importe la saison au Québec, entre la pluie et la sloche, une bonne paire de bottes de pluie finit toujours par servir. Sauf que quand on parle de trouvaille de marque, c’est rarement donné. Justement, une visite au Costco te permet de te procurer une paire signée Hunter à moins de 100 $.

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L’entreprise, reconnue pour ses bottes de caoutchouc au petit logo rouge et blanc, s’est taillé une place à l'entrepôt avec son modèle Rainpour pour femmes, qui est affiché à 99,99 $.

Les bottes de pluie Hunter Rainpour au Costco. Droite : L\u2019affiche de prix des bottes en entrep\u00f4t. Les bottes de pluie Hunter Rainpour sont affichées à 99,99 $ au Costco.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Ce modèle exact n’est présentement pas en vente sur le site de Hunter Canada, mais pour te donner une idée, les bottes courtes pour femmes de la marque s’y détaillent habituellement entre 145 $ et 200 $. Le modèle Original Short, par exemple, est affiché à 200 $, tout comme le Unisex Rainpour. On reste dans le même style de botte courte, et à 99,99 $, la paire vendue chez Costco te revient environ 100 $ moins cher, soit une économie d’à peu près 50 %.

Selon la fiche du produit sur le site de Costco, ces bottes de caoutchouc sont légères, imperméables et munies d’une semelle extérieure adhérente, ce qui est bien pratique sur les trottoirs mouillés. Elles sont aussi fabriquées à la main avec une finition topbind traditionnelle, soit la bordure qui entoure l’ouverture en haut de la botte. Côté couleurs, la fiche mentionne le noir et l’olive.

Les pointures offertes vont du 6 au 11 pour femmes, en largeur régulière. Petit conseil du détaillant : si tu hésites entre deux pointures, mieux vaut choisir la plus petite.

La photo ci-haut a été prise au Costco de Candiac la première semaine de novembre. Comme la marchandise varie d’un entrepôt à l’autre, fais un petit détour par la section des chaussures lors de ta prochaine visite pour voir si ta pointure s’y trouve.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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