Dollarama vend maintenant de la loterie Loto-Québec et voici quoi savoir
Devenir millionnaire au magasin du dollar? 🤑
Depuis cet automne, les personnes qui ont l'habitude d'aller faire des emplettes chez Dollarama peuvent maintenant se procurer des billets de loterie de Loto-Québec.
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Autrement dit, tu pourrais devenir millionnaire en allant t'acheter une simple spatule pour brasser tes pâtes, une carte d'anniversaire pour ta tante ou tes prochaines décorations de fête.
L'offre est toutefois limitée à trois types de billets, soit le Lotto 6/49, l'Extra et la Grande Vie. Tu ne pourras donc pas aller au Dollarama du quartier pour faire le plein de gratteux.
Dollarama a confirmé à Narcity Québec que ces trois produits de loterie sont maintenant offerts « dans la majorité de nos magasins à l’échelle de la province ».
« Cette initiative s’inscrit dans nos efforts continus pour bonifier notre gamme de produits et offrir davantage de commodité à nos clients et s’appuie sur notre expérience de vente de billets de loterie dans d'autres provinces », indique Lyla Radmanovich, porte-parole de l'entreprise.
Selon La Presse, qui a d'abord rapporté la nouvelle, quelque 300 des 435 succursales Dollarama présentes au Québec offrent désormais ce service.
Sur son site Web, Dollarama précise qu'il n'est pas possible de faire valider tes billets en succursale. L'entreprise invite plutôt sa clientèle à utiliser un terminal officiel de loterie ou à se rendre dans un point de service autorisé par l'opérateur de loterie.
Ce n'est pas la première fois que Loto-Québec explore de nouveaux marchés. L'an dernier, la société d'État avait notamment commencé à offrir des billets à gratter exclusifs chez Costco.
Pourquoi Dollarama? Car c'est un détaillant « très apprécié » des Québécois et des Québécoises, a indiqué par courriel Renaud Dugas, porte-parole et directeur des relations médias de Loto-Québec, qui rappelle que les sociétés de loterie de l’Ontario de la Colombie-Britannique y vendent de la loterie « depuis longtemps ».
M. Dugas rappelle que « Dollarama est soumis aux mêmes règles strictes de commercialisation responsable que l’ensemble des détaillants de Loto-Québec et a la responsabilité de s’assurer que les produits de loterie sont vendus uniquement à des personnes majeures ».