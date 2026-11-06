Budget fédéral 2026 : 9 mesures qui vont impacter ton portefeuille
Il y a plusieurs aides financières, mais il y a un mais…
Allocations bonifiées, économies sur l’épicerie, changements fiscaux et nouvelles aides financières : le ministre des Finances du Canada, François-Philippe Champagne, a présenté le budget 2026 du gouvernement de Mark Carney et plusieurs mesures pourraient te permettre de garder quelques dollars de plus dans tes poches. On te décortique tout ça.
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Le Parti libéral a déposé ce jeudi 5 novembre son nouveau budget, son premier en tant que gouvernement majoritaire. Entre les nouvelles allocations, les crédits d’impôt bonifiés et certaines dépenses qui pourraient coûter moins cher, il y a de quoi s’y intéresser. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à des mesures « bonbons ».
Baptisé Maîtres chez nous, le budget de 2026 mise notamment sur des mesures pour rendre la vie plus abordable, alors que de nombreux ménages peinent toujours à joindre les deux bouts en raison de la hausse du coût de la vie.
Si certaines initiatives avaient déjà été annoncées au cours des derniers mois, d’autres font leur apparition dans ce nouveau plan financier. Et que tu sois locataire, propriétaire, aux études, à la retraite ou sur le marché du travail, plusieurs changements pourraient te concerner.
Un nouveau chèque pour l’épicerie en 2027
Bonne nouvelle pour les ménages à revenu faible ou modeste : Ottawa prévoit leur verser un nouveau supplément de l’Allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels au début de 2027.
Ce paiement unique correspondra à une bonification de 50 % de la prestation pour l’année 2026-2027. Selon les estimations du gouvernement, une personne seule sans enfant pourrait ainsi recevoir jusqu’à 339 $ supplémentaires, tandis qu’un couple avec deux enfants pourrait toucher jusqu’à 679 $.
En combinant cette nouvelle aide aux autres bonifications accordées en 2026, le soutien total pourrait atteindre environ 1 290 $ pour une personne seule et 2 570 $ pour une famille de quatre personnes au cours de l’année de prestations 2026-2027.
Au total, plus de 12 millions de personnes à travers le pays pourraient bénéficier de ce coup de pouce financier.
Une allocation bonifiée pour les travailleurs et travailleuses
Tu travailles, mais ton salaire ne suffit pas toujours à couvrir tes dépenses ? Une nouvelle allocation pourrait te donner un coup de pouce. Ottawa propose de remplacer l’Allocation canadienne pour les travailleurs par l’Allocation aux travailleurs pour bâtir le Canada, dès l’année d’imposition 2027.
Le montant maximal de cette prestation remboursable passerait de 1 709 $ à 1 859 $ pour une personne seule, et de 2 943 $ à 3 143 $ pour une famille.
Le gouvernement prévoit également d’abaisser le revenu de travail minimum nécessaire pour être admissible, le faisant passer de 3 000 $ à 500 $ par année. Environ 180 000 personnes supplémentaires pourraient ainsi avoir accès à cette aide financière.
Il faut toutefois savoir que les modalités de versement changeraient également. Les paiements anticipés seraient progressivement supprimés au profit d’un versement après la production de la déclaration de revenus.
Jusqu’à 10 000 $ pour installer une thermopompe
Si tu songes à remplacer ton système de chauffage, Ottawa pourrait t’aider à payer une partie de la facture. Le gouvernement confirme un investissement de plus de 2 milliards de dollars dans le Programme national de remise pour les thermopompes, annoncé en octobre dernier.
L’aide financière pourrait atteindre 10 000 $ pour les ménages admissibles, selon les modalités du programme.
Ottawa souhaite également simplifier les démarches administratives en permettant notamment l’approbation de certaines demandes en moins de 24 heures.
Jusqu’à 820 000 ménages pourraient profiter du programme. Le gouvernement estime que les familles qui remplacent certains systèmes de chauffage pourraient réaliser des économies moyennes de plus de 1 400 $ par année sur leurs factures énergétiques.
À noter que cette initiative pourrait s’ajouter, selon les conditions applicables, aux programmes d’aide financière déjà offerts au Québec, notamment ceux d’Hydro-Québec.
Moins de taxes sur les séances de massothérapie
Une séance de massage pourrait bientôt coûter quelques dollars de moins. Le budget fédéral propose d’exonérer de la TPS les services admissibles de massothérapie, comme c’est déjà le cas pour certains autres services de soins de santé.
Concrètement, pour une séance facturée 90 $ avant taxes, l’économie liée à la TPS de 5 % pourrait représenter 4,50 $. Les services devront toutefois respecter certaines conditions, notamment en ce qui concerne les qualifications professionnelles de la personne qui les offre.
Au Québec, la TVQ continuerait de s’appliquer, à moins que le gouvernement provincial décide lui aussi de modifier ses règles.
Des crédits d’impôt plus faciles à réclamer
Si tu as déjà dû conserver une montagne de factures pour réclamer une déduction fiscale, cette nouveauté pourrait te simplifier la vie. Ottawa propose d’instaurer plusieurs montants forfaitaires facultatifs pour certaines dépenses admissibles, afin de réduire les pièces justificatives à fournir au moment de faire ses impôts.
Parmi les mesures annoncées, on retrouve notamment :
- 1 000 $ pour certaines dépenses liées à un déménagement admissible ;
- 1 000 $ pour les aliments sans gluten des personnes atteintes de la maladie cœliaque ;
- 1 200 $ pour certaines dépenses liées à l’adoption d’un enfant ;
- 2 000 $ pour les frais admissibles liés à un chien d’assistance ;
- 500 $ pour certains produits nécessaires aux personnes souffrant d’incontinence ;
- 1 500 $ pour les frais de déplacement admissibles des gens de métier et des apprentis.
Il faut toutefois préciser qu’il ne s’agit pas de montants automatiquement déposés dans ton compte bancaire. Ces sommes serviraient plutôt au calcul de déductions ou de crédits fiscaux, ce qui pourrait réduire l’impôt à payer selon ta situation.
La plupart de ces changements seraient applicables à compter de l’année d’imposition 2027, tandis que le montant forfaitaire pour les aliments sans gluten pourrait être utilisé dès 2026.
Un meilleur accès à la propriété
Ottawa souhaite également faciliter l’accès à la propriété en élargissant les possibilités d’obtenir un prêt hypothécaire amorti sur 30 ans.
Le budget propose notamment de modifier les règles entourant l’assurance hypothécaire facultative pour permettre à davantage de personnes qui achètent leur première habitation ou une construction neuve d’opter pour une période de remboursement plus longue.
Cette possibilité pourrait notamment profiter à certaines personnes qui disposent d’une mise de fonds d’au moins 20 %.
Un amortissement sur 30 ans permet généralement de réduire le montant des versements mensuels, comparativement à un remboursement sur 25 ans.
Une aide au loyer prolongée
Les locataires qui ont de la difficulté à assumer le coût de leur logement pourraient continuer de bénéficier d’une aide financière fédérale. Le gouvernement propose de prolonger l’Allocation canadienne pour le logement pour une période de dix ans, grâce à de nouveaux investissements de plusieurs milliards de dollars.
Cette prestation permet d’offrir un soutien financier à certains ménages à faible revenu pour couvrir une partie de leur loyer.
Il ne s’agit toutefois pas d’une nouvelle allocation accessible automatiquement à l’ensemble des locataires. L’admissibilité dépend notamment des ententes avec les provinces et territoires et des programmes en vigueur.
Le prix de l’essence pourrait remonter en 2027
Après plusieurs mois de répit à la pompe, les automobilistes devront prévoir le retour graduel d’une taxe fédérale.
Ottawa a suspendu temporairement la taxe d’accise sur l’essence et le diesel en avril dernier, une mesure permettant d’économiser jusqu’à dix cents par litre d’essence et quatre cents par litre de diesel. Cette suspension complète doit prendre fin le 31 janvier 2027.
À compter du 1er février, la taxe fédérale sur l’essence reviendrait à cinq cents par litre, avant de retrouver son taux habituel de dix cents le 1er avril 2027.
Des musées gratuits pour les moins de 25 ans
Les jeunes qui aiment les sorties culturelles pourraient également économiser sur leurs activités. Le budget propose de rendre permanente la gratuité d’accès aux musées nationaux fédéraux pour les personnes de moins de 25 ans.
Ottawa prévoit aussi renouveler son laissez-passer Un Canada fort pour l’été 2027, qui permet de profiter de certaines gratuités et de rabais sur des activités culturelles, touristiques et de plein air, ainsi que sur certains déplacements en train.
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