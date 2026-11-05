Amazon vend un accessoire de Noël noté 4,8/5 et il est à 50 % de rabais
Une trouvaille pour les Fêtes… et le reste de l’année! 🎄
Accrocher les lumières de Noël, c’est souvent synonyme de doigts gelés, d’échelle pas toujours stable et de fils emmêlés. Sur Amazon Canada, un ensemble de lumières extérieures permanentes promet justement de régler ce casse-tête une fois pour toutes, et il est présentement offert à moitié prix.
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C’est l’ensemble de lumières extérieures permanentes Lepro E1 Plus AI qui passe de 399,99 $ à 199,99 $ pour le format de 30,5 mètres (100 pieds), soit un rabais de 50 %. L’offre est à durée limitée, et le produit affiche une note de 4,8 étoiles sur 5, basée pour l’instant sur une vingtaine d’avis.
Lumières extérieures permanentes présentement en vente sur Amazon pour 199,99 $.Amazon Canada
Le principe est simple : plutôt que de suspendre des guirlandes chaque automne pour les retirer en janvier, tu installes le système une seule fois sous le rebord du toit, idéalement par une belle journée. Les attaches se fixent avec du ruban adhésif 3M VHB, renforcé par des vis en acier inoxydable.
Si ta toiture a des pignons ou des angles plus complexes, il est possible de retirer d’une à dix ampoules pour ajuster la longueur. Le contrôleur à double sortie permet aussi de diviser la ligne en deux directions, ce qui évite d’avoir des fils qui traînent sur la façade.
Chaque point lumineux combine des DEL de couleur et deux tons de blanc, un chaud et un froid, contrôlables individuellement. Tout se gère avec l’application Lepro ou à la voix avec Alexa et Google Assistant, et une fonction d’intelligence artificielle peut même générer des effets à partir d’un texte ou d’une photo. Une minuterie permet aussi de programmer l’allumage à heure fixe.
L’avantage, c’est que cette déco n’a pas besoin de disparaître une fois le sapin rangé. Comme les lumières restent en place à longueur d’année, tu peux simplement changer l’ambiance selon le moment : orange et mauve pour l’Halloween, rouge et rose pour la Saint-Valentin, bleu et blanc pour la Fête nationale… Le reste du temps, un blanc chaud discret met la façade en valeur en soirée, sans donner l’impression que tu as oublié de décrocher tes décorations des Fêtes. Et rien ne t’empêche d’ajouter une touche de couleur juste pour le plaisir.
Lumières extérieures permanentes multicolores présentement en vente sur Amazon pour 199,99 $.Amazon Canada
Pour passer à travers les saisons, les guirlandes ont un indice d’étanchéité IP67 et le boîtier résiste aux rayons UV. Et en sachant que les hivers québécois ne sont pas les plus cléments, note que le fabricant indique qu’elles fonctionnent de « manière fiable » entre -20 et 40 degrés Celsius.
Du côté des commentaires, c’est surtout l’installation qui ressort : « Très belles lumières. Facile à installer » (traduction libre) , partage notamment un.e internaute.
La boîte comprend quatre guirlandes de 25 pieds (60 ampoules au total), le bloc d’alimentation avec contrôleur, deux câbles d’extension, 65 attaches de montage avec vis et dix bandes de ruban adhésif. Sache que d’autres longueurs sont offertes, soit 200 et 300 pieds, mais à des prix nettement plus élevés.
Bref, si l’idée de grimper dans l’échelle chaque décembre ne t’enchante pas, c’est une option à considérer pendant que le prix est réduit.
Lumières extérieures permanentes Lepro E1 Plus AI
Prix : En rabais à 199,99 $ plutôt que 399,99 $ pour le format de 30,5 mètres
C’est ici pour acheter le produit sur le site d’Amazon Canada
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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