Amazon vend un accessoire de Noël noté 4,8/5 et il est à 50 % de rabais

Une trouvaille pour les Fêtes… et le reste de l’année! 🎄

La façade d'un bâtiment Amazon.

Un ensemble de lumières de Noël extérieures permanentes est à 50 % de rabais sur Amazon Canada.

Andreistanescu | Dreamstime
Éditrice Junior

Accrocher les lumières de Noël, c’est souvent synonyme de doigts gelés, d’échelle pas toujours stable et de fils emmêlés. Sur Amazon Canada, un ensemble de lumières extérieures permanentes promet justement de régler ce casse-tête une fois pour toutes, et il est présentement offert à moitié prix.

À lire aussi : 19 calendriers de l’avent pour adultes vraiment meilleurs que ceux de chocolats « cheap »

C’est l’ensemble de lumières extérieures permanentes Lepro E1 Plus AI qui passe de 399,99 $ à 199,99 $ pour le format de 30,5 mètres (100 pieds), soit un rabais de 50 %. L’offre est à durée limitée, et le produit affiche une note de 4,8 étoiles sur 5, basée pour l’instant sur une vingtaine d’avis.


Bo\u00eete des lumi\u00e8res ext\u00e9rieures permanentes Lepro E1 Plus AI en vente sur Amazon pour 199,99 $. Lumières extérieures permanentes présentement en vente sur Amazon pour 199,99 $.Amazon Canada

Le principe est simple : plutôt que de suspendre des guirlandes chaque automne pour les retirer en janvier, tu installes le système une seule fois sous le rebord du toit, idéalement par une belle journée. Les attaches se fixent avec du ruban adhésif 3M VHB, renforcé par des vis en acier inoxydable.

Si ta toiture a des pignons ou des angles plus complexes, il est possible de retirer d’une à dix ampoules pour ajuster la longueur. Le contrôleur à double sortie permet aussi de diviser la ligne en deux directions, ce qui évite d’avoir des fils qui traînent sur la façade.

Chaque point lumineux combine des DEL de couleur et deux tons de blanc, un chaud et un froid, contrôlables individuellement. Tout se gère avec l’application Lepro ou à la voix avec Alexa et Google Assistant, et une fonction d’intelligence artificielle peut même générer des effets à partir d’un texte ou d’une photo. Une minuterie permet aussi de programmer l’allumage à heure fixe.

L’avantage, c’est que cette déco n’a pas besoin de disparaître une fois le sapin rangé. Comme les lumières restent en place à longueur d’année, tu peux simplement changer l’ambiance selon le moment : orange et mauve pour l’Halloween, rouge et rose pour la Saint-Valentin, bleu et blanc pour la Fête nationale… Le reste du temps, un blanc chaud discret met la façade en valeur en soirée, sans donner l’impression que tu as oublié de décrocher tes décorations des Fêtes. Et rien ne t’empêche d’ajouter une touche de couleur juste pour le plaisir.

Maison enneig\u00e9e \u00e9clair\u00e9e la nuit par des lumi\u00e8res ext\u00e9rieures permanentes multicolores. Droite : maison \u00e0 deux \u00e9tages \u00e9clair\u00e9e en blanc par des lumi\u00e8res ext\u00e9rieures permanentes. Lumières extérieures permanentes multicolores présentement en vente sur Amazon pour 199,99 $.Amazon Canada

Pour passer à travers les saisons, les guirlandes ont un indice d’étanchéité IP67 et le boîtier résiste aux rayons UV. Et en sachant que les hivers québécois ne sont pas les plus cléments, note que le fabricant indique qu’elles fonctionnent de « manière fiable » entre -20 et 40 degrés Celsius.

Du côté des commentaires, c’est surtout l’installation qui ressort : « Très belles lumières. Facile à installer » (traduction libre) , partage notamment un.e internaute.

La boîte comprend quatre guirlandes de 25 pieds (60 ampoules au total), le bloc d’alimentation avec contrôleur, deux câbles d’extension, 65 attaches de montage avec vis et dix bandes de ruban adhésif. Sache que d’autres longueurs sont offertes, soit 200 et 300 pieds, mais à des prix nettement plus élevés.

Bref, si l’idée de grimper dans l’échelle chaque décembre ne t’enchante pas, c’est une option à considérer pendant que le prix est réduit.

Lumières extérieures permanentes Lepro E1 Plus AI

Prix : En rabais à 199,99 $ plutôt que 399,99 $ pour le format de 30,5 mètres

C’est ici pour acheter le produit sur le site d’Amazon Canada

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.


From Your Site Articles
trouvailles amazontrouvaillesamazon canada
QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Amazon vend un accessoire de marque hyper populaire à 25 % de rabais

Avec une note de 4,5/5 étoiles!

13 des meilleurs deals du solde « Prime Days » d’Amazon avec des rabais allant jusqu’à 63 %

380 $ d'économie sur un seul achat? OUI SVP!

Le « Prime Day » commence déjà sur Amazon avec ces 11 aubaines en solde anticipé

Allô les économies de plus de 200 $!

Amazon vend un appareil HYPER populaire pour l'été à 43 % de rabais

Avec ça, tu vas devenir la personne la plus populaire cet été!

6 crédits d’impôt à réclamer d’ici le 1er décembre au Québec pour avoir ton argent d’avance

Mieux vaut l'argent maintenant qu'au printemps prochain. 🤑

Jusqu’à 204 $ attendent des Québécois ce mois-ci avec la PCPH : Voici quand

Un montant qui est toujours le bienvenu!

D'où viennent les pizzas Salvatoré à OD Panama? La production refuse de le dévoiler

Ça fait loin pour une livraison! 🍕🧐

Les cinémas Cineplex offrent des films GRATUITS et des collations à 3 $ ce mois-ci

Au prix que ça coûte d'habitude, profites-en! 🍿🎬

19 calendriers de l'avent pour adultes vraiment meilleurs que ceux de chocolats « cheap »

Tu mérites de te gâter avec un calendrier à la hauteur! 😘🔥

Budget fédéral 2026 : Pas de «mesures bonbons» attendues pour les ménages et voici pourquoi

On est loin de l'époque Trudeau et des diverses aides financières. 🫠

Un nouveau chèque allant jusqu’à 679 $ sera versé aux Canadiens pour l’épicerie en 2027

De quoi bien commencer l'année et te desserrer la ceinture.

4 prestations et crédits qui seront versés aux célibataires du Québec ce mois-ci

Pas de partenaire pour séparer les factures? Ces dépôts font la job.

Défaite dramatique du Canadien : Le Web s'enflamme et blâme tout sauf Fowler

Le nouveau chandail est passé au « cash »...

8 activités à Montréal à partir de 5 $ pour remplir ton week-end de bons plans

Envoie ça dans le « group chat »!