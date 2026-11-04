19 calendriers de l'avent pour adultes vraiment meilleurs que ceux de chocolats « cheap »
Tu mérites de te gâter avec un calendrier à la hauteur! 😘🔥
Peu importe ton âge, décompter les jours jusqu’à Noël avec un calendrier de l’avent garde toujours un petit côté magique. Mais l’avantage d’être adulte (avec de l’adult money, comme on dit), c’est de pouvoir t’offrir bien mieux qu’un calendrier rempli de chocolats cheap du Dollarama. Maintenant, c’est toi qui fixes les règles et qui choisis ce qui t’attendra chaque matin de décembre. Ça peut, bien sûr, être du chocolat. Mais pourquoi pas un café ou un thé pour affronter la journée? Ou une petite surprise beauté pour te dorloter?
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Soins coréens, café de spécialité, matcha, bougies, mini livres, ensemble pour cocktails fumés ou surprises plus coquines : l’offre est particulièrement variée cette année, et il y en a pour tous les budgets, d’environ 36 à 375 $.
Voici les 19 calendriers de l’avent qui ont retenu notre attention pour les Fêtes 2026.
Calendrier de l'avent Sephora Favorites 2026
Le calendrier de l'avent Sephora Favorites 2026 propose 25 surprises beauté.
Prix : 175 $ - À rabais jusqu'au 9 novembre (solde d'automne Sephora)
C’est assurément mon chouchou de la liste cette année. D’une valeur de 630 $, le calendrier Sephora Favorites 2026 renferme 25 surprises beauté réparties entre le maquillage, les soins pour la peau, les cheveux et le corps, et même une petite eau de parfum. Parmi les marques à l’honneur, on retrouve Sol de Janeiro, Tatcha, Summer Fridays, Glow Recipe, Dr. Dennis Gross, Paula’s Choice et Urban Decay.
Ce qui le distingue cette année, c’est le nombre de formats standards : huit produits sont en taille régulière. On parle notamment de l’émulsion visage et corps de 100 ml de The Ordinary, de la brume Watermelon Glow de Glow Recipe, du beurre pour les joues de Summer Fridays et du baume SuperBalm de Blume. Avec le rabais du solde d’automne, c’est difficile de trouver un meilleur rapport qualité-prix pour les fans de beauté.
Calendrier « 12 Days of Christmas » de Lush
Le coffret « 12 Days of Christmas » de Lush renferme 12 produits pour le bain et le corps.
Prix : 145 $
La saison du cocooning est arrivée et Lush en est l'expert! Ce coffret de 12 jours réunit plusieurs des classiques de Noël de la marque. On y trouve quatre bombes pour le bain, dont Christmas Tree et Gingerbread Sparkle, deux pains moussants et deux gels douche de 100 ml, dont le Snow Fairy Milkshake. S’y ajoutent un exfoliant pour les lèvres au chocolat et à l’orange, un savon Candy Cane, un beurre corporel et la lotion Snow Fairy de 50 g. Comme il ne compte que 12 cases, tu peux commencer ton décompte à la mi-décembre.
Calendrier de l'avent Lush
Le calendrier de l’avent Lush renferme 25 produits, dont dix exclusivités, dans un panier en osier réutilisable.
Prix : 375 $
Si tu veux faire les choses en grand (et que ton budget suit), Lush propose un calendrier qui fait définitivement rêver! Il est constitué de 25 produits présentés dans un grand panier en osier réutilisable (comprenant des cases à l'intérieur). Dix d’entre eux sont des exclusivités cadeaux, comme les bombes pour le bain en forme de carotte, de poire dorée et d’ourson, la chandelle parfumée Once Upon A Time, le parfum Snowcake & Rose de 15 ml et l’exfoliant corporel Honey I Washed The Kids de 135 g.
Le reste du panier mise sur les éditions limitées des Fêtes et les incontournables de la marque. On y trouve quatre gels douche de 100 ml (Chocolate Orange, North Pole, S’mores et Sticky Dates), des bombes et des pains moussants festifs, ainsi que deux savons. Disons-le : tu vas avoir des produits pendant des semaines!
Petit plus : une fois le décompte terminé, le panier pourra resservir pour tes pique-niques de l’été prochain.
Calendrier de cafés Nespresso X Swarovski
Le calendrier de Nespresso x Swarovski contient 26 capsules et un cadeau en édition limitée.
Prix : 65 $ pour l'Original et 75 $ pour le Vertuo
Il faut admettre que, quand t'es un adulte, un calendrier qui offre de la caféine pour survivre au mois de décembre, c'est franchement plus attrayant qu'un chocolat qui goûte un peu le carton. Et MÊME si le chocolat goûtait bon... C'est parfois une question de survie! Tout au long du mois, tu pourras découvrir une nouvelle variété chaque jour pour ajouter une touche de féérie à ton compte à rebours vers Noël. Cette année, Nespresso s’associe à Swarovski, alors tu te doutes que ta surprise du 24 décembre sera étincelante (elle est révélée sur le site, si jamais tu veux vraiment savoir).
Petit rappel avant de cliquer sur « ajouter au panier » : il existe une version Original et une version Vertuo. Assure-toi de choisir celle qui fonctionne avec ta machine, sinon ton décompte risque de mal commencer.
Calendrier 24 jours de thé DAVIDsTEA
Le calendrier 24 jours de thé DAVIDsTEA offre 48 portions de thés variés.
Prix : 69 $ - À rabais à 51,75 $ au moment de publier ces lignes
C’est un incontournable de cette liste année après année. Impossible de se passer de caféine le matin pour ma part, alors on y va avec le meilleur des deux mondes : le café le matin, et la surprise DAVIDsTEA pendant la pause du midi.
Le calendrier classique de DAVIDsTEA contient 24 petites boîtes de thés et infusions en feuilles, avec des saveurs réconfortantes comme Gâteau aux carottes ou Pain doré à la cardamome, ainsi que des favoris des Fêtes comme Tempête de neige. Chaque case contient deux portions de 250 ml (8 oz), pour un total de 48 portions.
Avec une quantité pareille, tu pourras inviter tes ami.e.s pour un après-midi de thé des Fêtes… ou tout garder pour tes soirées sous la doudou. On ne juge pas.
Calendrier 24 jours de matcha DAVIDsTEA
Le calendrier de matcha de DAVIDsTEA offre une surprise par jour pendant 24 jours.
Prix : 165 $ - À rabais à 123,75 $ au moment de publier ces lignes
Ceux et celles qui ont remplacé leur café par un matcha latte vont tripper sur ce calendrier. DAVIDsTEA consacre un calendrier complet de 24 jours à cette boisson vert jade éclatant, avec des variétés à la framboise, à la vanille ou même à la pistache.
C’est le genre de calendrier qui te donne envie de sortir ton fouet en bambou chaque matin, même avant 7 h.
Calendrier de soins pour la peau Glow Recipe « 12 Days of Glow »
Le calendrier « 12 Days of Glow » de Glow Recipe cache 14 soins derrière 12 portes.
Prix : 154 $ - À rabais jusqu'au 9 novembre (solde d'automne Sephora)
Envie d’arriver aux partys des Fêtes avec une peau glowy? Glow Recipe, la marque inspirée de la K-beauté choyée de ceux et celles qui adorent avoir un teint hyper lumineux, propose un calendrier de l’avent en série limitée, exclusif à Sephora. Derrière ses 12 portes se cachent 14 produits, des favoris à succès comme les gouttes à la niacinamide Dew Drops Watermelon Glow, mais aussi des coups de coeur pour le visage, le maquillage et les lèvres.
Pour le prix, la quantité est assez intéressante : on parle de plusieurs formats généreux, comme le nettoyant à l’avocat de 150 ml et deux crèmes de 50 ml. Tu risques d’en avoir pour bien plus que décembre!
Calendrier 12 jours de soins LANEIGE
Le calendrier LANEIGE propose 12 soins coréens pour la peau et les lèvres.
Prix : 225 $ - À rabais jusqu'au 9 novembre (solde d'automne Sephora)
Si tes lèvres et ta peau réclament de l’amour (et surtout, de l'hydratation) chaque hiver, ce calendrier risque de devenir ton bestie. Il renferme 12 soins de la marque coréenne LANEIGE, dont la moitié pour les lèvres : son célèbre Lip Sleeping Mask en saveur Sweet Candy, deux baumes Lip Glowy (ceux qui savent, savent), deux sérums teintés Glaze Craze et une teinte Juicepop.
Le reste est consacré à la peau, avec le nettoyant et la crème Water Bank, le sérum et les masques de nuit Bouncy & Firm pour le visage et le contour des yeux, ainsi que le Water Sleeping Mask.
De quoi garder ta peau hydratée même en janvier quand l'air fait littéralement mal à ta peau.
Calendrier 24 jours de chandelles
Ce calendrier de l’avent propose 24 bougies parfumées aux senteurs des Fêtes.
Prix : 69,99 $
Allumer une nouvelle chandelle chaque soir de décembre, c’est l’un des plaisirs les plus simples du temps des Fêtes. J’aurais tellement aimé te présenter le calendrier de l'avent de Soja & Co, une de mes compagnies locales préférées, mais en date du 4 novembre, il est déjà sold out! Voici donc une option alternative à bon prix que tu peux commander sur Amazon.
Ce coffret contient 24 bougies de 42,5 g en cire de soja, chacune avec un parfum différent. On y trouve des senteurs chaleureuses comme la cannelle et le clou de girofle ou les braises au coin du feu, mais aussi des notes plus fraîches comme le pin givré et la rose d’hiver.
Chaque bougie brûle de huit à dix heures, assez pour accompagner tes soirées de décembre jusqu’aux célébrations de Noël!
Calendrier sexy « Enjoy » avec Lily Allen
Le calendrier Enjoy de Lovehoney renferme 24 surprises coquines.
Prix : 159 $
Le calendrier coquin de Lovehoney est de retour, et cette année, il a reçu la bénédiction de la chanteuse britannique Lily Allen. Il fait partie de « Love, Lily », une sélection de produits choisis personnellement par l’artiste pour célébrer le plaisir, la confiance en soi et l’amour de soi. D’une valeur de 414,85 $, il renferme 24 surprises à explorer en solo ou à deux : des jouets, des accessoires et quelques jeux. Ton mois de décembre risque d’être un peu moins froid.
Calendrier sexy pour les duos
Lovehoney propose un calendrier de l'avent sexy pour éveiller la connexion, l’intimité et l’exploration.
Prix : 249 $
Si le calendrier présenté ci-haut est idéal pour commencer l’exploration, sa version pour duos s’adresse à ceux et celles qui veulent passer au niveau supérieur. Lovehoney y réunit 24 surprises conçues pour éveiller la connexion à deux, avec deux jouets vedettes. Le premier est le Womanizer Liberty 2 (valeur de 119 $), et le second est le We-Vibe Sync Lite (valeur de 109 $), un produit pour couples qui se contrôle à distance avec une application. Un calendrier qui t'assure d'avoir un mois de décembre assez chaud!
Calendrier de cafés Pista X Found
Le calendrier de Café Pista X Found renferme 24 cafés en grains torréfiés à Montréal et à Toronto.
Prix : 129,95 $ – En précommande, livraisons à partir du 16 novembre
Pour les fans de café de spécialité qui préfèrent moudre leurs grains plutôt que d’insérer une capsule, et qui aimeraient surtout acheter local, le torréfacteur montréalais Café Pista s’associe cette année à Found, de Toronto. Du 1er au 24 décembre, tu ouvriras chaque jour un sachet de 35 g de café en grains, assez pour deux bonnes tasses, en alternant entre les 12 cafés de chacune des deux maisons. Pour une fois, Montréal et Toronto s’entendent sur quelque chose.
Le 25 décembre, le décompte se termine avec une tablette de chocolat créée en collaboration avec Allo Simonne. Found a aussi glissé une surprise quelque part dans la boîte, et un guide de dégustation réutilisable est inclus.
Calendrier de livres miniatures
Ce calendrier renferme 24 mini livres à suspendre au sapin.
Prix : 35,99 $
Les BookTok girlies ont de quoi tripper! Ce calendrier renferme 24 livres miniatures, un par jour jusqu’au réveillon, qui présentent chacun un extrait d’une œuvre classique en anglais. Au menu : Pride and Prejudice de Jane Austen, Jane Eyre et Wuthering Heights des sœurs Brontë, Dracula, Little Women, A Christmas Carol de Charles Dickens et plusieurs autres. Ils mesurent environ 6 cm de haut et comptent près de 90 pages chacun.
Une fois lus, les mini livres se suspendent au sapin grâce à leur cordon doré, ou s’exposent sur une étagère avec le reste de ta collection. Rassure-toi, ce sont des extraits et non des romans complets : ta pile à lire ne doublera pas d’ici Noël.
Calendrier de pierres et cristaux
Le calendrier de National Geographic renferme 24 pierres polies, dont un quartz rose pour le 24 décembre.
Prix : 39,99 $
Si tu as toujours un cristal dans ta poche et que tu sais exactement quand aura lieu la prochaine pleine lune, ce calendrier est fait pour toi. Celui de National Geographic renferme 24 pierres polies à découvrir jusqu’au réveillon, dont de l’agate, de l’aventurine verte, de l’hématite, de la sodalite, de l’œil de tigre et de la calcite bleue. Le 24 décembre, la dernière case cache un quartz rose.
Une pochette est incluse pour ranger ta collection, ainsi que cinq montures pour transformer tes pierres préférées en bijoux. Même s’il est conçu pour les enfants de 6 ans et plus, ce calendrier a tout pour plaire aux sorcières modernes et à celles et ceux qui aiment s’entourer de bonnes énergies. Il obtient d’ailleurs une note de 4,5 sur 5 selon plus de 880 avis sur Amazon.
Calendrier bien-être d'Yves Rocher
Le calendrier de l’avent Yves Rocher renferme 24 produits, dont cinq en format régulier.
Prix : 79 $ - À rabais à 63,20 $ au moment de publier ces lignes
Ce calendrier de l’avent d’Yves Rocher est idéal pour celles et ceux qui veulent découvrir la marque tout en s’accordant une petite pause beauté chaque jour de décembre. Derrière chacune de ses 24 cases se cache une surprise, dont cinq produits en format régulier et 19 en format voyage.
C’est le genre de coffret qui transforme le décompte jusqu’à Noël en petit rituel de douceur, même au cœur du tourbillon des Fêtes. Et grâce aux formats voyage, tu pourras emporter un peu de ce moment juste pour toi partout où tu vas.
Calendrier Nutella
Le calendrier de l’avent Nutella renferme 24 surprises, dont des gâteries et des objets à l’effigie de la marque.
Prix : 57,34 $
Oui, cette liste célèbre les calendriers qui vont au-delà du chocolat. Mais avouons-le, le Nutella, c’est une tout autre catégorie. Ce calendrier en forme de pot renferme 24 surprises, dont 20 gâteries : des portions individuelles de tartinade, des Nutella Biscuits, des barres B-ready et des Nutella & Go! avec bâtonnets.
Les quatre autres cases cachent des objets à l’effigie de la marque : un porte-photo, un ornement pour le sapin, un jeu de cartes et une paire de bas des Fêtes. De quoi afficher ton amour pour la délicieuse tartinade bien au-delà du déjeuner.
Calendrier fumoir à cocktails
Ce calendrier révèle chaque jour une pièce d’un kit pour fumer ses cocktails.
Prix : 61,99 $
Les fans de whisky et de cocktails à l’ancienne vont pouvoir jouer aux mixologues tout au long de décembre. Chaque porte de ce calendrier révèle une pièce d’un kit complet pour fumer ses cocktails, dont un chalumeau, un filtre et dix saveurs de copeaux de bois, comme la pomme, la cerise, le noyer, le pin et le chêne.
S’y ajoutent les accessoires d’un bar maison : une mesure, une pince à glaçons, un bec verseur, un bouchon de bouteille, un moule à boule de glace, des pierres à whisky et des cartes de recettes. Note que le chalumeau est livré sans butane, alors prévois une recharge avant d’ouvrir les premières portes. D’ici le réveillon, tu pourras impressionner toute la tablée avec ton old fashioned fumé.
Calendrier de chaussettes festives
Ce calendrier propose 24 paires de bas festifs.
Prix : 52,33 $
On est festifs et festives, ou on ne l'est pas? Si tu fais partie des personnes qui respirent la magie de Noël, ce calendrier pourrait t'intéresser! À l'intérieur, on retrouve 24 paires de chaussettes en coton, chacune décorée de petits clins d'œil au temps des Fêtes : rennes, sapins, pères Noël, cannes de bonbon et bien plus encore. Une nouvelle paire à découvrir chaque jour, histoire d'ajouter un peu de magie jusque dans sa garde-robe! Le modèle pour hommes convient aux pointures 7 à 13 et celui pour femmes aux pointures 6 à 9.
Calendrier 12 jours d'accessoires SKIMS
Le calendrier de SKIMS propose 12 jours d’accessoires.
Prix : 276 $
Les fans de la marque inclusive de Kim Kardashian ont maintenant leur propre décompte des Fêtes. SKIMS propose un calendrier de 12 jours rempli d’accessoires, des articles pour les cheveux aux porte-clés, avec un mélange de petites surprises ludiques et d’essentiels du quotidien.
Avec ses chatons, ses carreaux et ses bonhommes en pain d’épice, la boîte est aussi mignonne que ce qu’elle renferme. On ne va pas se le cacher : il n'est pas donné, mais cohérent avec les prix habituels de la marque!
Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.
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