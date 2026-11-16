Starbucks donne ses tasses de Noël GRATUITES cette semaine et voici ce qu'il faut savoir

Ça risque de partir comme des petits biscuits de Noël tout chauds! ⏰

La tasse réutilisable rouge des Fêtes 2026 de Starbucks. Droite : Le logo vert et blanc de Starbucks sur une enseigne.

La tasse réutilisable gratuite des Fêtes de Starbucks est de retour au Canada en novembre 2026.

Starbucks Canada, Robert Kneschke | Dreamstime
Éditrice Junior

La magie de Noël commence déjà à se faire sentir un peu partout, et ce ne sont pas seulement les décorations qui nous mettent dans l'ambiance. Avec le retour des chansons festives, des petites gâteries de saison et des boissons réconfortantes, les occasions de se gâter ne manquent pas. D'ailleurs, du côté de Starbucks, le menu des Fêtes n'est pas la seule chose qui fait plaisir aux adeptes de la chaîne. La fameuse tasse réutilisable gratuite est aussi de retour, et disons qu'elle risque encore de partir assez vite.

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Pour cette édition, Starbucks a choisi un design assez traditionnel avec une tasse rouge, un couvercle blanc et des lignes vertes et blanches. Au centre, on retrouve un petit motif de houx accompagné d'une boucle rouge, qui rappelle les décorations de Noël d'autrefois.

L'\u00e9dition 2026 de la tasse r\u00e9utilisable gratuite du Starbucks. L'édition 2026 de la tasse réutilisable gratuite du Starbucks. Starbucks Canada


Quand aura lieu la distribution de la tasse réutilisable gratuite du Starbucks?

C’est le mardi 17 novembre que tu pourras obtenir la tasse rouge réutilisable 2026 dans les adresses participantes. Le principe est simple : à l’achat d’une boisson maison des Fêtes, le gobelet rouge t’est remis gratuitement.

Par contre, les quantités sont limitées et la distribution se fait jusqu’à épuisement des stocks. Si tu tiens à ajouter ce modèle à ta collection, mieux vaut passer tôt dans la journée.

Quelle boisson commander pour obtenir ta tasse rouge?

Les caf\u00e9s des F\u00eates au Starbucks. Les cafés des Fêtes au Starbucks. Starbucks Canada

Les nouvelles boissons

  • Latte Tiramisu velouté : offert chaud ou glacé, il réunit l’espresso Signature, le lait et le sirop à la vanille, sous une mousse froide au mascarpone saupoudrée de cacao et de café.
  • Café infusé à froid Tiramisu velouté : du café infusé à froid et du sirop à la vanille, garnis d’une mousse au mascarpone et d’une touche de cacao.
  • Chai glacé à la crème de caramel brûlé : les épices du chai, une généreuse sauce au caramel et des éclats de caramel brûlé.
  • Refresher pomme-grenade : de la pomme et des perles éclatantes à saveur de grenade. Il est offert en version Pomme enneigée, avec une boisson à la noix de coco, ou avec de la limonade pour un goût plus acidulé.

Le Refresher pomme-grenade de Starbucks. Le nouveau Refresher pomme-grenade de Starbucks. Starbucks Canada

Les classiques de retour

  • Moka à la menthe poivrée (chaud, glacé ou en Frappuccino)
  • Latte au caramel brûlé (chaud, glacé ou en Frappuccino)
  • Latte biscuit au sucre avec boisson à l’avoine
  • Matcha latte glacé avec crème au biscuit au sucre
  • Chai au pain d’épices
  • Chai glacé à la crème de pain d’épices

Les gourmandises

  • Biscuit Bonhomme de neige
  • Barre Bliss aux canneberges
  • Gâteau au pain d’épices
  • Gâteau-suçon Bearista (nouveau)

Les gobelets des Fêtes 2026 et une nouveauté pour les chiens

Les tasses des F\u00eates de Starbucks. Les tasses jetables des Fêtes de Starbucks. Starbucks Canada

En plus de la tasse rouge, les gobelets des Fêtes adoptent cette année un look d’inspiration rétro, avec des motifs de boucles et de sapins.

Ton compagnon à quatre pattes aura lui aussi son propre gobelet : le Pup Cup des Fêtes, conçu spécialement pour les chiens, est offert en édition limitée dans les succursales exploitées par Starbucks, tant qu’il en reste.

La tasse réutilisable gratuite des Fêtes du Starbucks

Prix : Gratuit à l’achat d’une boisson des Fêtes

Quand : Le mardi 17 novembre 2026

Site Internet du Starbucks

* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 4 novembre 2026.

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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