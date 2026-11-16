Starbucks donne ses tasses de Noël GRATUITES cette semaine et voici ce qu'il faut savoir
Ça risque de partir comme des petits biscuits de Noël tout chauds! ⏰
La magie de Noël commence déjà à se faire sentir un peu partout, et ce ne sont pas seulement les décorations qui nous mettent dans l'ambiance. Avec le retour des chansons festives, des petites gâteries de saison et des boissons réconfortantes, les occasions de se gâter ne manquent pas. D'ailleurs, du côté de Starbucks, le menu des Fêtes n'est pas la seule chose qui fait plaisir aux adeptes de la chaîne. La fameuse tasse réutilisable gratuite est aussi de retour, et disons qu'elle risque encore de partir assez vite.
À lire également : Dollarama vend des copies de ce gobelet viral vendu chez Starbucks pour 90 % moins cher
Pour cette édition, Starbucks a choisi un design assez traditionnel avec une tasse rouge, un couvercle blanc et des lignes vertes et blanches. Au centre, on retrouve un petit motif de houx accompagné d'une boucle rouge, qui rappelle les décorations de Noël d'autrefois.
L'édition 2026 de la tasse réutilisable gratuite du Starbucks. Starbucks Canada
Quand aura lieu la distribution de la tasse réutilisable gratuite du Starbucks?
C’est le mardi 17 novembre que tu pourras obtenir la tasse rouge réutilisable 2026 dans les adresses participantes. Le principe est simple : à l’achat d’une boisson maison des Fêtes, le gobelet rouge t’est remis gratuitement.
Par contre, les quantités sont limitées et la distribution se fait jusqu’à épuisement des stocks. Si tu tiens à ajouter ce modèle à ta collection, mieux vaut passer tôt dans la journée.
Quelle boisson commander pour obtenir ta tasse rouge?
Les cafés des Fêtes au Starbucks. Starbucks Canada
Les nouvelles boissons
- Latte Tiramisu velouté : offert chaud ou glacé, il réunit l’espresso Signature, le lait et le sirop à la vanille, sous une mousse froide au mascarpone saupoudrée de cacao et de café.
- Café infusé à froid Tiramisu velouté : du café infusé à froid et du sirop à la vanille, garnis d’une mousse au mascarpone et d’une touche de cacao.
- Chai glacé à la crème de caramel brûlé : les épices du chai, une généreuse sauce au caramel et des éclats de caramel brûlé.
- Refresher pomme-grenade : de la pomme et des perles éclatantes à saveur de grenade. Il est offert en version Pomme enneigée, avec une boisson à la noix de coco, ou avec de la limonade pour un goût plus acidulé.
Le nouveau Refresher pomme-grenade de Starbucks. Starbucks Canada
Les classiques de retour
- Moka à la menthe poivrée (chaud, glacé ou en Frappuccino)
- Latte au caramel brûlé (chaud, glacé ou en Frappuccino)
- Latte biscuit au sucre avec boisson à l’avoine
- Matcha latte glacé avec crème au biscuit au sucre
- Chai au pain d’épices
- Chai glacé à la crème de pain d’épices
Les gourmandises
- Biscuit Bonhomme de neige
- Barre Bliss aux canneberges
- Gâteau au pain d’épices
- Gâteau-suçon Bearista (nouveau)
Les gobelets des Fêtes 2026 et une nouveauté pour les chiens
Les tasses jetables des Fêtes de Starbucks. Starbucks Canada
En plus de la tasse rouge, les gobelets des Fêtes adoptent cette année un look d’inspiration rétro, avec des motifs de boucles et de sapins.
Ton compagnon à quatre pattes aura lui aussi son propre gobelet : le Pup Cup des Fêtes, conçu spécialement pour les chiens, est offert en édition limitée dans les succursales exploitées par Starbucks, tant qu’il en reste.
La tasse réutilisable gratuite des Fêtes du Starbucks
Prix : Gratuit à l’achat d’une boisson des Fêtes
Quand : Le mardi 17 novembre 2026
* Cet article a été mis à jour depuis sa publication initiale, datée du 4 novembre 2026.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- 9 activités gratuites à Québec et environs pour vivre la magie de novembre ›
- Ce village 100 % Noël près de Québec te plonge en plein film « Le Grincheux » ›
- Voyage pas cher à Noël : Voici les pays les plus abordables au départ de Montréal en 2026 ›
- 9 activités GRATUITES à Montréal qui transforment novembre en vrai conte de Noël ›
- Le célèbre train de Noël revient au Québec dès le mois prochain et voici tous les arrêts ›