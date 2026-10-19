Une grosse vente de livres usagés à 1 $ arrive à Montréal cet automne

Ça vaut une petite visite... ou plus!

Des livres à vendre pour 1 $ à la bibliothèque Saul-Bellow de Lachine.

Vente de livres usagés à Montréal : Voici où aller cet automne.

Bibliothèques de Lachine : Saul-Bellow et de Saint-Pierre | Facebook
Éditrice Junior

Si tu aimes fouiner pendant des heures en espérant tomber sur la perle rare, note ça dans ton agenda : la grande vente de livres usagés de la bibliothèque Saul-Bellow, à Lachine, revient à Montréal du 28 novembre au 6 décembre 2026, et tout se vend 1 $. Oui, un seul dollar.

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Ça se passe dans la Grande salle de la bibliothèque, où plus d’un millier de documents de seconde main t’attendent. Et on ne parle pas seulement de romans : tu peux aussi mettre la main sur des BD, des documentaires, des livres audio, des CD, des DVD, des jeux vidéo et même des partitions de musique. Bref, c’est le genre d’endroit où tu entres pour « juste regarder » et d’où tu ressors les bras pleins.



Le stock est renouvelé chaque jour, tu peux donc y retourner plus d’une fois pendant les neuf jours de la vente et tomber sur des trucs complètement différents à chaque visite.

Petit bonus : si ta récolte atteint 10 $, on te remet un sac réutilisable gratuit pour tout rapporter à la maison. Côté paiement, l’argent comptant, la carte de débit et la carte de crédit sont acceptés.

L’entrée est gratuite, alors pas de pression si tu veux seulement aller faire un tour. Et si tu manques ton coup, sache qu’il y a aussi une petite sélection de livres à vendre à l’entrée de la bibliothèque toute l’année, même si le choix est plus limité.

Un roman policier pour tes soirées de cocooning, une BD à glisser sous le sapin ou un vieux jeu vidéo qui te ramène direct en enfance : pour le prix, ça vaut clairement la peine d’aller fouiller.

La grande vente de livres d'occasion de la Bibliothèque Saul-Bellow

Prix : Articles à 1 $ (entrée gratuite)

Quand : Du 28 novembre au 6 décembre 2026

Adresse : Bibliothèque Saul-Bellow - 3100, rue Saint-Antoine, Montréal, QC

Site Internet de la Ville de Montréal

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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