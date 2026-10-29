9 activités GRATUITES à Montréal qui transforment novembre en vrai conte de Noël
Sors ta « bucket list », ça part! 🎄💫
Les premiers flocons approchent, les lumières commencent à scintiller et oui, on a un peu hâte de sentir la magie des Fêtes. D'ailleurs, pas besoin de casser ton cochon pour en profiter! En novembre, les activités gratuites à Montréal ont de quoi te réchauffer le cœur, et préserver ton compte en banque.
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On t’a déniché neuf sorties qui ne coûtent rien pour remplir ton calendrier de beaux moments avec ta gang, ta famille ou ta personne préférée. Ton budget cadeaux va te remercier!
Flâner dans des marchés de Noël féériques
Coût : Accès gratuit, achats payants sur place
Quand :
- Grand Marché de Noël du 13 novembre 2026 au 3 janvier 2027
- Village de Noël du 26 novembre au 24 décembre 2026
Adresse :
- Le Grand Marché de Noël de Montréal : Place des Festivals - 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
- Le Village de Noël de Montréal : Place du Marché Atwater - Coin de la rue Saint-Ambroise et de l’av. Atwater, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : L'une des sorties incontournables du temps des Fêtes est définitivement le Grand Marché de Noël, qui ouvre plus tôt cette année, soit dès le vendredi 13 novembre. Sur la Place des Festivals, une quarantaine de chalets accueilleront des artisans et artisanes du Québec, et plus de 150 animations gratuites sont prévues pendant la saison. Mais pas besoin de dépenser pour en profiter, si tu adores les décorations de Noël et zyeuter les kiosques remplis de trésors, un arrêt avec ton propre chocolat chaud devrait faire l'affaire.
Puis, dans le Sud-Ouest, le Village de Noël s’installe près du Marché Atwater à partir du 26 novembre avec 59 entreprises d’ici. Plus de 90 animations gratuites y sont offertes pour les familles, et les enfants pourront même passer par le bureau du père Noël.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs
Patiner sur la glace illuminée de l’esplanade Tranquille
Coût : Accès gratuit, location de patins payante
Quand : Réouverture prévue à la mi-novembre 2026
Adresse : Esplanade Tranquille - 1442, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Avec ses 1 500 mètres carrés, cette patinoire est la plus grande glace réfrigérée de la ville, et elle peut accueillir jusqu’à 400 personnes en même temps. Le soir, des projections interactives colorent la surface. Pendant les soirées Patins Platines, la glace se transforme carrément en piste de danse. Quand les décors de Noël illuminent le centre-ville, ça devient un endroit digne d'un film de Noël, qui mérite amplement une place sur ta bucket list.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite
Voir le train des Fêtes faire son premier arrêt à Montréal-Ouest
Coût : Gratuit, dons en argent ou en denrées non périssables encouragés
Quand : Le jeudi 19 novembre 2026, de 19 h à 19 h 30
Adresse : Gare exo de Montréal-Ouest - 7499, av. Harley, Montréal-Ouest, QC
Pourquoi tu dois y aller : C’est chez nous que le CPKC donne le coup d’envoi de la 28e tournée de son train illuminé, qui visitera ensuite 182 communautés au Canada et aux États-Unis. Pendant une trentaine de minutes, le groupe torontois Magic!, connu pour son succès Rude, et l’artiste MARIS monteront sur la scène aménagée dans l’un des wagons. Le concert est gratuit, mais la tournée a une mission : soutenir la banque alimentaire locale. Tout ce qui est recueilli sur place reste donc dans la communauté. Avec les couleurs éclatantes de lumières du train et l'ambiance festive, c'est un événement à ne pas manquer!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Explorer la culture arabe et perse au Festival du Monde Arabe
Coût : Gratuit pour les activités des volets Salon de la culture et Espace Aleph (sur réservation), spectacles et projections payants
Quand : Jusqu'au 15 novembre 2026
Adresse : Plusieurs lieux à Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour sa 27e édition, le Festival du Monde Arabe de Montréal met l’Iran à l’honneur. Il remonte ensuite jusqu’à l’Andalousie, où les chants chrétiens, musulmans et juifs se sont longtemps côtoyés. Les concerts demandent un billet, mais une bonne partie des 38 rendez-vous ne te coûtera rien. Les volets Salon de la culture et Espace Aleph proposent des causeries, des débats et des ateliers. Les places gratuites sont offertes sur réservation, donc mieux vaut t’y prendre d’avance.
Applaudir le Défilé du père Noël sur René-Lévesque
Coût : Gratuit
Quand : Le samedi 21 novembre 2026, dès 11 h
Adresse : Boul. René-Lévesque, entre la rue Drummond et la rue Saint-Urbain, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Défilé du père Noël en est déjà à sa 74e édition, et cette année encore, une dizaine de chars allégoriques, des fanfares et plus de 1 000 artistes et bénévoles défileront jusqu’à la rue Saint-Urbain, avec le père Noël et la Fée des étoiles en vedette. La parade aura lieu beau temps, mauvais temps, alors prévois tes mitaines histoire d'être assez confortable pour profiter de la magie!
Accessibilité : Aucun espace réservé aux personnes à mobilité réduite le long du parcours, mais le boulevard est accessible à tout le monde
Profiter de la féérie du Complexe Desjardins
Coût : Gratuit, sauf le carrousel et le petit train (3 $ chacun en 2025)
Quand : Dès la fin novembre 2026 - À venir
Adresse : Complexe Desjardins - 150, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu as des enfants dans ton entourage et tu cherches une sortie de Noël qui ne fera pas exploser ton budget? Le Complexe Desjardins sort le grand jeu chaque année pour le temps des Fêtes. L’an dernier, le Royaume du père Noël avait accueilli les familles gratuitement, avec un kiosque de maquillage pour les enfants et des spectacles de chorales, d’orchestres et de danse. Même sans les plus jeunes, ça vaut la peine de t’arrêter devant la Fontaine Boréale, où les jets d’eau, la musique et les lumières s’animent de manière périodique.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Te balader dans le décor des Fêtes du Pôle Well à Verdun
Coût : Gratuit
Quand : Dès la fin novembre 2026
Adresse : Promenade Wellington - rue Wellington, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : En hiver, la Promenade Wellington devient le Pôle Well, avec ses lumières dans les arbres, sa musique et ses vitrines décorées par les commerces du coin. L’an dernier, la Ruelle enchantée avait pris des allures de pays des bonbons, avec des friandises géantes parfaites pour un photobooth improvisé. Une mini forêt urbaine attendait aussi les gens qui passaient devant l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. À l’intérieur de l’église, un village de Noël miniature de 400 pieds carrés, avec ses maisonnettes et sa fête foraine, valait à lui seul le détour. La programmation 2026 reste à dévoiler, mais si la tradition se maintient, Verdun devrait encore une fois avoir de quoi t’émerveiller.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs
Profiter des journées gratuites au Salon du livre de Montréal
Coût :
- Gratuit pour tout le monde le mercredi 25 novembre
- Gratuit en tout temps pour les moins de 18 ans
- Gratuit avec la carte d’une bibliothèque publique du Québec, du réseau BIBLIO ou de BAnQ le jeudi 26 novembre
Quand : Du 25 au 29 novembre 2026 au Palais des congrès | Salon dans la ville du 13 au 29 novembre 2026
Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, pl. Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC | Plusieurs lieux à Montréal
Pourquoi tu dois y aller : Pour sa 49e édition, placée sous le thème Oser, le Salon du livre a choisi Mariana Mazza comme ambassadrice de la lecture. Si tu veux en profiter sans payer, le mercredi 25 novembre est ta journée : l’entrée est gratuite pour tout le monde de 9 h à 20 h. Le jeudi, il suffit de présenter ta carte d’une bibliothèque publique du Québec, du réseau BIBLIO ou de BAnQ pour y avoir accès sans payer. Sur place, plus de 2 000 auteurs et autrices sont attendus, et le programme mélange rencontres, discussions sur l’actualité, lectures de contes et émissions de radio présentées en direct.
C’est l’occasion idéale de flâner entre les kiosques, de découvrir de nouvelles plumes ou de faire signer un livre. Si tu y vas avec des enfants, l’Espace Radio-Canada leur propose des contes et des coins pour dessiner ou écouter des livres audio.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Plonger dans 50 ans de luttes féministes à l’exposition « Le courage en héritage »
Coût : Gratuit, sur réservation
Quand : Du 12 au 22 novembre 2026
Adresse : WIP - 3487, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Centre de santé des femmes de Montréal célèbre ses 50 ans et ouvre ses archives au public pour l’occasion. Des documents d’époque et des témoignages racontent l’histoire de celles qui se sont mobilisées pour reprendre le contrôle de leur santé, de leur corps et de leurs choix, et qui ont changé le Québec par le fait même. Le courage en héritage fait interagir les générations : celles qui ont mené ces combats et celles qui en profitent aujourd’hui. L’entrée ne coûte rien, mais il faut réserver ton billet en ligne.
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