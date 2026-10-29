9 activités GRATUITES à Montréal qui transforment novembre en vrai conte de Noël

Sors ta « bucket list », ça part! 🎄💫

Une personne dans la ruelle du Pôle Well. Droite : Les décorations de Noël du Complexe Desjardins.

Gratuit à Montréal : Quoi faire en novembre 2026.

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Éditrice Junior

Les premiers flocons approchent, les lumières commencent à scintiller et oui, on a un peu hâte de sentir la magie des Fêtes. D'ailleurs, pas besoin de casser ton cochon pour en profiter! En novembre, les activités gratuites à Montréal ont de quoi te réchauffer le cœur, et préserver ton compte en banque.

À lire également : Le célèbre train de Noël revient au Québec dès le mois prochain et voici tous les arrêts

On t’a déniché neuf sorties qui ne coûtent rien pour remplir ton calendrier de beaux moments avec ta gang, ta famille ou ta personne préférée. Ton budget cadeaux va te remercier!

Flâner dans des marchés de Noël féériques 

Coût : Accès gratuit, achats payants sur place

Quand :

  • Grand Marché de Noël du 13 novembre 2026 au 3 janvier 2027
  • Village de Noël du 26 novembre au 24 décembre 2026

Adresse :

  • Le Grand Marché de Noël de Montréal : Place des Festivals - 1499, rue Jeanne-Mance, Montréal, QC
  • Le Village de Noël de Montréal : Place du Marché Atwater - Coin de la rue Saint-Ambroise et de l’av. Atwater, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : L'une des sorties incontournables du temps des Fêtes est définitivement le Grand Marché de Noël, qui ouvre plus tôt cette année, soit dès le vendredi 13 novembre. Sur la Place des Festivals, une quarantaine de chalets accueilleront des artisans et artisanes du Québec, et plus de 150 animations gratuites sont prévues pendant la saison. Mais pas besoin de dépenser pour en profiter, si tu adores les décorations de Noël et zyeuter les kiosques remplis de trésors, un arrêt avec ton propre chocolat chaud devrait faire l'affaire.

Puis, dans le Sud-Ouest, le Village de Noël s’installe près du Marché Atwater à partir du 26 novembre avec 59 entreprises d’ici. Plus de 90 animations gratuites y sont offertes pour les familles, et les enfants pourront même passer par le bureau du père Noël.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs

Site Internet des Marchés de Noël de Montréal

Patiner sur la glace illuminée de l’esplanade Tranquille

Coût : Accès gratuit, location de patins payante

Quand : Réouverture prévue à la mi-novembre 2026

Adresse : Esplanade Tranquille - 1442, rue Clark, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Avec ses 1 500 mètres carrés, cette patinoire est la plus grande glace réfrigérée de la ville, et elle peut accueillir jusqu’à 400 personnes en même temps. Le soir, des projections interactives colorent la surface. Pendant les soirées Patins Platines, la glace se transforme carrément en piste de danse. Quand les décors de Noël illuminent le centre-ville, ça devient un endroit digne d'un film de Noël, qui mérite amplement une place sur ta bucket list.

Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite

Site Internet du Quartier des spectacles

Voir le train des Fêtes faire son premier arrêt à Montréal-Ouest

Coût : Gratuit, dons en argent ou en denrées non périssables encouragés

Quand : Le jeudi 19 novembre 2026, de 19 h à 19 h 30

Adresse : Gare exo de Montréal-Ouest - 7499, av. Harley, Montréal-Ouest, QC

Pourquoi tu dois y aller : C’est chez nous que le CPKC donne le coup d’envoi de la 28e tournée de son train illuminé, qui visitera ensuite 182 communautés au Canada et aux États-Unis. Pendant une trentaine de minutes, le groupe torontois Magic!, connu pour son succès Rude, et l’artiste MARIS monteront sur la scène aménagée dans l’un des wagons. Le concert est gratuit, mais la tournée a une mission : soutenir la banque alimentaire locale. Tout ce qui est recueilli sur place reste donc dans la communauté. Avec les couleurs éclatantes de lumières du train et l'ambiance festive, c'est un événement à ne pas manquer!

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet du Train des Fêtes du CPKC

Explorer la culture arabe et perse au Festival du Monde Arabe

Coût : Gratuit pour les activités des volets Salon de la culture et Espace Aleph (sur réservation), spectacles et projections payants

Quand : Jusqu'au 15 novembre 2026

Adresse : Plusieurs lieux à Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour sa 27e édition, le Festival du Monde Arabe de Montréal met l’Iran à l’honneur. Il remonte ensuite jusqu’à l’Andalousie, où les chants chrétiens, musulmans et juifs se sont longtemps côtoyés. Les concerts demandent un billet, mais une bonne partie des 38 rendez-vous ne te coûtera rien. Les volets Salon de la culture et Espace Aleph proposent des causeries, des débats et des ateliers. Les places gratuites sont offertes sur réservation, donc mieux vaut t’y prendre d’avance.

Site Internet du Festival du Monde Arabe de Montréal

Applaudir le Défilé du père Noël sur René-Lévesque

Coût : Gratuit

Quand : Le samedi 21 novembre 2026, dès 11 h

Adresse : Boul. René-Lévesque, entre la rue Drummond et la rue Saint-Urbain, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Défilé du père Noël en est déjà à sa 74e édition, et cette année encore, une dizaine de chars allégoriques, des fanfares et plus de 1 000 artistes et bénévoles défileront jusqu’à la rue Saint-Urbain, avec le père Noël et la Fée des étoiles en vedette. La parade aura lieu beau temps, mauvais temps, alors prévois tes mitaines histoire d'être assez confortable pour profiter de la magie!

Accessibilité : Aucun espace réservé aux personnes à mobilité réduite le long du parcours, mais le boulevard est accessible à tout le monde

Site Internet de Montréal centre-ville

Profiter de la féérie du Complexe Desjardins

Coût : Gratuit, sauf le carrousel et le petit train (3 $ chacun en 2025)

Quand : Dès la fin novembre 2026 - À venir

Adresse : Complexe Desjardins - 150, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Tu as des enfants dans ton entourage et tu cherches une sortie de Noël qui ne fera pas exploser ton budget? Le Complexe Desjardins sort le grand jeu chaque année pour le temps des Fêtes. L’an dernier, le Royaume du père Noël avait accueilli les familles gratuitement, avec un kiosque de maquillage pour les enfants et des spectacles de chorales, d’orchestres et de danse. Même sans les plus jeunes, ça vaut la peine de t’arrêter devant la Fontaine Boréale, où les jets d’eau, la musique et les lumières s’animent de manière périodique.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Complexe Desjardins

Te balader dans le décor des Fêtes du Pôle Well à Verdun

Coût : Gratuit

Quand : Dès la fin novembre 2026

Adresse : Promenade Wellington - rue Wellington, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : En hiver, la Promenade Wellington devient le Pôle Well, avec ses lumières dans les arbres, sa musique et ses vitrines décorées par les commerces du coin. L’an dernier, la Ruelle enchantée avait pris des allures de pays des bonbons, avec des friandises géantes parfaites pour un photobooth improvisé. Une mini forêt urbaine attendait aussi les gens qui passaient devant l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. À l’intérieur de l’église, un village de Noël miniature de 400 pieds carrés, avec ses maisonnettes et sa fête foraine, valait à lui seul le détour. La programmation 2026 reste à dévoiler, mais si la tradition se maintient, Verdun devrait encore une fois avoir de quoi t’émerveiller.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs

Site Internet de la Promenade Wellington

Profiter des journées gratuites au Salon du livre de Montréal

Coût :

  • Gratuit pour tout le monde le mercredi 25 novembre
  • Gratuit en tout temps pour les moins de 18 ans
  • Gratuit avec la carte d’une bibliothèque publique du Québec, du réseau BIBLIO ou de BAnQ le jeudi 26 novembre

Quand : Du 25 au 29 novembre 2026 au Palais des congrès | Salon dans la ville du 13 au 29 novembre 2026

Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, pl. Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC | Plusieurs lieux à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Pour sa 49e édition, placée sous le thème Oser, le Salon du livre a choisi Mariana Mazza comme ambassadrice de la lecture. Si tu veux en profiter sans payer, le mercredi 25 novembre est ta journée : l’entrée est gratuite pour tout le monde de 9 h à 20 h. Le jeudi, il suffit de présenter ta carte d’une bibliothèque publique du Québec, du réseau BIBLIO ou de BAnQ pour y avoir accès sans payer. Sur place, plus de 2 000 auteurs et autrices sont attendus, et le programme mélange rencontres, discussions sur l’actualité, lectures de contes et émissions de radio présentées en direct.

C’est l’occasion idéale de flâner entre les kiosques, de découvrir de nouvelles plumes ou de faire signer un livre. Si tu y vas avec des enfants, l’Espace Radio-Canada leur propose des contes et des coins pour dessiner ou écouter des livres audio.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet du Salon du livre de Montréal

Plonger dans 50 ans de luttes féministes à l’exposition « Le courage en héritage »

Coût : Gratuit, sur réservation

Quand : Du 12 au 22 novembre 2026

Adresse : WIP - 3487, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Centre de santé des femmes de Montréal célèbre ses 50 ans et ouvre ses archives au public pour l’occasion. Des documents d’époque et des témoignages racontent l’histoire de celles qui se sont mobilisées pour reprendre le contrôle de leur santé, de leur corps et de leurs choix, et qui ont changé le Québec par le fait même. Le courage en héritage fait interagir les générations : celles qui ont mené ces combats et celles qui en profitent aujourd’hui. L’entrée ne coûte rien, mais il faut réserver ton billet en ligne.

Site Internet du Centre de santé des femmes de Montréal

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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