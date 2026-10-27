Voyage pas cher à Noël : Voici les pays les plus abordables au départ de Montréal en 2026
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Fuir la frénésie du temps des Fêtes, et les centaines de soupers de famille qui vont avec, coûte rarement des pinottes, mais certaines destinations restent nettement plus abordables que d’autres quand on part de Montréal. Selon un nouveau classement de HelloSafe, c’est le Sud qui domine le haut du palmarès.
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Mis à jour le 26 octobre 2026 par HelloSafe, une plateforme de comparaison de produits financiers, ce palmarès compare le coût d’une semaine de vacances pendant les Fêtes dans 104 pays, billet d’avion compris. L’entreprise a relevé en octobre les prix des hôtels et des vols au départ de Montréal pour la période de Noël.
Ce qui ressort : c’est le vol qui fait le prix, à 65 % du budget en moyenne. Et les trois destinations les moins chères font aussi partie des plus chaudes en décembre.
Comment le classement a-t-il été établi?
HelloSafe a cherché des vols aller-retour au départ de l'aéroport Montréal-Trudeau sur lastminute.com le 21 octobre 2026, pour trois paires de dates entre le 19 et le 28 décembre. Les vols retenus ont au plus une escale.
Le séjour comprend sept nuits dans un hôtel trois étoiles, du 20 au 27 décembre, plus les repas et le transport local. Les montants sont pour une personne et ont été convertis en dollars canadiens au taux de la Banque centrale européenne du 20 octobre (1 € = 1,5758 $). À deux dans la même chambre, le coût par personne baisse.
Le budget n'inclut pas l'assurance voyage, les visas ni les activités.
Le Mexique, la République dominicaine et le Salvador en tête
C’est le Mexique qui arrive au premier rang. Une semaine à Cancún pendant les Fêtes coûte environ 1 930 $ par personne, selon HelloSafe : 898 $ pour le vol aller-retour et 1 032 $ sur place. Ce dernier montant couvre l’hôtel trois étoiles à 65 $ la nuit, les repas et les transports.
La République dominicaine suit à 2 300 $ (1 205 $ de vol et 1 095 $ sur place), puis le Salvador à 2 590 $ (1 462 $ de vol et 1 128 $ sur place). Pour compléter le top 5, on se tourne vers l’Afrique du Nord, avec la Tunisie (2 627 $) et l’Algérie (2 707 $).
Source : HelloSafe, Voyage pas cher à Noël : les pays les moins chers au départ de Montréal (2026)
D’autres options à environ 3 000 $
Si tu cherches la chaleur ailleurs que dans le top 5, le Chili (2 823 $), le Costa Rica (2 846 $) et le Panama (2 969 $) sont les destinations les moins chères où il fait au moins 25 °C en décembre.
Pour un Noël plus européen, le Portugal est le pays le plus abordable du continent à 2 893 $, ce qui le place au 12e rang du classement général. La Bulgarie (3 121 $) et la Pologne (3 150 $) suivent de près.
Avant de réserver
Le Mexique figure au classement même s'il obtient seulement 25 sur 100 à l'indice de sécurité de HelloSafe, sous le seuil fixé par l'étude. HelloSafe a fait une exception parce que c'est une destination très populaire, et conseille de rester dans les zones touristiques.
Les cinq pays du top font l’objet d’un avis « Faites preuve d’une grande prudence » du gouvernement du Canada :
- Mexique : en raison de la criminalité et des risques d’enlèvement. Certaines régions font l’objet d’avertissements plus sévères.
- République dominicaine : en raison de la criminalité.
- Salvador : en raison de la criminalité et du risque que les lois locales soient appliquées de façon arbitraire.
- Tunisie : en raison du risque de terrorisme. Il faut éviter tout voyage dans certaines régions, notamment près des frontières avec l’Algérie et la Libye.
- Algérie : en raison de la menace terroriste et du risque d’enlèvement. Il faut éviter tout voyage dans les régions frontalières.
Le classement inclut aussi le Venezuela, mais Ottawa recommande d'éviter tout voyage dans ce pays. Consulte voyage.gc.ca avant de réserver, puisque ces avis peuvent changer.
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