Ligne orange : Laval paie 287 400 $ pour une étude et vise 5 nouvelles stations de métro

La ligne orange va-t-elle un jour faire un « O »? 😳

Un enseigne du métro de Montréal.

La ville de Laval paie une firme pour analyser un possible prolongement de la ligne orange et cinq nouvelles stations.

Éditeur Junior, Nouvelles

La Ville de Laval a décidé de « prendre les devants » sans attendre les différents paliers de gouvernement en octroyant un contrat de près de 300 000 $ à une firme chargée de réaliser une étude d’achalandage approfondie sur l’éventuel prolongement de la ligne orange du métro de la Société de transport de Montréal. Au total, cinq nouvelles stations sont souhaitées sur l’île.

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Cette initiative, approuvée le 6 octobre dernier par le conseil municipal, « marque le coup d’envoi d’une analyse stratégique essentielle pour concrétiser ce qui deviendrait l’un des projets de transport les plus imposants et fédérateurs au Québec », insiste la Ville dans un communiqué.

L’étude, qui sera réalisée par la firme Systra Canada, analysera les besoins actuels et futurs de Laval, ainsi que les retombées économiques et fiscales d’un tel projet.

Le contrat, d’une valeur de 287 437,50 $, prévoit que l’étude sera réalisée au cours des neuf prochains mois, a-t-on précisé lors de la séance du conseil municipal.

La démarche permettra notamment d’évaluer les effets potentiels de l’arrivée de nouvelles stations sur le développement résidentiel, commercial et institutionnel de Laval. Elle sera complémentaire à l’étude menée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), dont les résultats sont attendus sous peu.

« Projetée sur un horizon de 30 ans, l’analyse de la Ville chiffrera les bénéfices anticipés non seulement pour les futurs usagers et usagères du réseau, mais aussi pour l’ensemble du développement urbain et économique de la grande région métropolitaine, ainsi que les retombées fiscales potentielles », peut-on lire dans le communiqué.

Une carte. La ville de Laval souhaiterait que l'éventuel prolongement de la ligne orange sur le territoire lavalloi compte cinq stations. Ville de Laval

Laval s’est par ailleurs alliée à six grands propriétaires fonciers présents dans le secteur visé par le prolongement du métro afin de réaliser le projet sans avoir à procéder à des expropriations. Cette entente permettrait ainsi aux contribuables d’économiser une somme estimée à un milliard de dollars.

L’administration Boyer fait du prolongement de la ligne orange une priorité, estimant que le projet permettrait de réduire la congestion routière, de favoriser la construction de milliers de logements et de stimuler la création d’emplois.

Selon les plans de l’administration municipale, cinq nouvelles stations pourraient voir le jour sur le territoire lavallois. Deux d’entre elles prolongeraient la branche est de la ligne orange, qui se termine actuellement à la station Montmorency.

Deux autres stations seraient aménagées dans le prolongement de la branche ouest, à partir de la station Côte-Vertu, à Montréal. Une cinquième station viendrait s’ajouter à ce tracé pour desservir le secteur du Carrefour Laval.

Autrement dit, la bonne vieille forme en « U » de l’actuelle ligne orange se transformerait en « O », avec un petit toupet.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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