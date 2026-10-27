Ligne orange : Laval paie 287 400 $ pour une étude et vise 5 nouvelles stations de métro
La ligne orange va-t-elle un jour faire un « O »? 😳
La Ville de Laval a décidé de « prendre les devants » sans attendre les différents paliers de gouvernement en octroyant un contrat de près de 300 000 $ à une firme chargée de réaliser une étude d’achalandage approfondie sur l’éventuel prolongement de la ligne orange du métro de la Société de transport de Montréal. Au total, cinq nouvelles stations sont souhaitées sur l’île.
À lire également : Montréal renforcera la sécurité dans le métro de la STM avec 6 nouvelles mesures
Cette initiative, approuvée le 6 octobre dernier par le conseil municipal, « marque le coup d’envoi d’une analyse stratégique essentielle pour concrétiser ce qui deviendrait l’un des projets de transport les plus imposants et fédérateurs au Québec », insiste la Ville dans un communiqué.
L’étude, qui sera réalisée par la firme Systra Canada, analysera les besoins actuels et futurs de Laval, ainsi que les retombées économiques et fiscales d’un tel projet.
Le contrat, d’une valeur de 287 437,50 $, prévoit que l’étude sera réalisée au cours des neuf prochains mois, a-t-on précisé lors de la séance du conseil municipal.
La démarche permettra notamment d’évaluer les effets potentiels de l’arrivée de nouvelles stations sur le développement résidentiel, commercial et institutionnel de Laval. Elle sera complémentaire à l’étude menée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), dont les résultats sont attendus sous peu.
« Projetée sur un horizon de 30 ans, l’analyse de la Ville chiffrera les bénéfices anticipés non seulement pour les futurs usagers et usagères du réseau, mais aussi pour l’ensemble du développement urbain et économique de la grande région métropolitaine, ainsi que les retombées fiscales potentielles », peut-on lire dans le communiqué.
La ville de Laval souhaiterait que l'éventuel prolongement de la ligne orange sur le territoire lavalloi compte cinq stations. Ville de Laval
Laval s’est par ailleurs alliée à six grands propriétaires fonciers présents dans le secteur visé par le prolongement du métro afin de réaliser le projet sans avoir à procéder à des expropriations. Cette entente permettrait ainsi aux contribuables d’économiser une somme estimée à un milliard de dollars.
L’administration Boyer fait du prolongement de la ligne orange une priorité, estimant que le projet permettrait de réduire la congestion routière, de favoriser la construction de milliers de logements et de stimuler la création d’emplois.
Selon les plans de l’administration municipale, cinq nouvelles stations pourraient voir le jour sur le territoire lavallois. Deux d’entre elles prolongeraient la branche est de la ligne orange, qui se termine actuellement à la station Montmorency.
Deux autres stations seraient aménagées dans le prolongement de la branche ouest, à partir de la station Côte-Vertu, à Montréal. Une cinquième station viendrait s’ajouter à ce tracé pour desservir le secteur du Carrefour Laval.
Autrement dit, la bonne vieille forme en « U » de l’actuelle ligne orange se transformerait en « O », avec un petit toupet.
- Prolongement de la ligne bleue : Les noms des 5 futures stations sont enfin dévoilés ›
- Métro de Montréal : Il n'y aura QUE des vieux trains sur la ligne verte et voici pourquoi ›
- On sait quand les 5 nouvelles stations de la ligne bleue à Montréal vont ENFIN arriver ›
- Une nouvelle station de la ligne bleue mènera à un centre commercial populaire de Montréal ›
- Les travaux pour le prolongement de la ligne bleue commencent ENFIN à Montréal ›