On a « stalké » Juliette d'OD Panama et voici tout ce que tu veux savoir
Ce n'est pas sa première fois à la télé!
À Occupation Double, une twist n'attend pas l'autre, et dès le début de la saison, on sait que les célibataires qui débutent l'aventure ne seront pas les seuls visages en vedette à l'écran au fil des semaines. Juliette Paturel est justement l'une des candidates qui ont été ajoutées à la cohorte après quelques éliminations, histoire de brouiller les cartes, et sa relation florissante adorable avec Alexis est l'une des raisons pour lesquelles elle gagne en popularité auprès des fans de l'émission.
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Des membres du public souhaitent même la voir gagner cette édition, alors on a fouillé les réseaux sociaux pour en savoir plus sur elle, et satisfaire la curiosité de tous et toutes.
On ne sait pas encore si les adeptes de la téléréalité verront son couple en finale, mais d'ici là, on peut en apprendre un peu plus sur Juliette avec neuf choses à savoir sur celle qui pourrait bien être l'une des chouchous de cette 20e saison.
Elle a fait ses études à Montréal
Originaire de Rimouski, Juliette a d'abord étudié en sciences humaines au Cégep de Rimouski avant de poursuivre son parcours dans la métropole. Elle a notamment fréquenté HEC Montréal, où elle a étudié en gestion d'entreprises et obtenu un certificat en gestion du marketing. La femme d'affaires a également suivi une formation en entrepreneuriat à la Harvard Business School Online.
Côté professionnel, elle est propriétaire de Fervido, une entreprise québécoise de joaillerie à laquelle elle se consacre maintenant à temps plein. Avant de se lancer à 100 % dans cette aventure, elle travaillait aussi chez Ohana Sushi Vegan, un restaurant montréalais qu'elle a quitté en mars 2021 pour se concentrer à sa propre boutique.
Juliette a fondé sa propre entreprise de bijoux alors qu'elle était ado
Alors qu'elle fabrique des bijoux depuis qu'elle a 8 ans, c'est en 2016, alors âgée de 16 ans, que Juliette a fondé sa propre entreprise à Rimouski. Aujourd'hui, Fervido (le mot italien pour ardent) est basé à Montréal et opère dans sa boutique de la métropole ainsi qu'en ligne, en plus d'organiser des pop-ups ailleurs dans la province. Son commerce offre des pièces fabriquées au Québec avec des matériaux importés de qualité durables comme de l'acier inoxydable, de l'argent et du placage d'or 24 carats.
Si jamais ça t'intéresse, sache que tu peux notamment t'y faire poser des bracelets permanents, commander des boîtes mensuelles personnalisées ou encore magasiner parmi ses nombreuses collections.
Elle a eu 27 ans durant la diffusion de l'aventure
Dans une publication partagée sur Instagram par son entreprise, on apprend que Juliette fêtait son 27e anniversaire le 18 octobre 2026. À cette date, elle était toujours présente dans les épisodes d'Occupation Double, mais on sait qu'il y a un délai de plusieurs jours entre l'enregistrement et la diffusion des épisodes. Il n'est donc pas certain qu'elle était toujours dans les maisons durant son anniversaire, mais c'est une possibilité.
Fun fact : en apprenant sa date de fête, on sait aussi maintenant qu'elle est née sous le signe de la Balance.
Elle a participé à une autre émission télé
En mai 2021, Juliette annonçait sur Instagram qu'à la fin du mois, il serait possible de la voir à l'écran à l'émission Dans l'oeil du dragon. Elle avait alors fait une offre de 40 000 $ pour 12,5 % de sa compagnie de joaillerie. Même s'il n'y a pas eu d'entente, elle a tout de même remercié sa communauté pour tout le soutien qu'elle a reçu après son passage à l'écran.
La candidate a un chien qui s'appelle Romeo
Oui, oui, bien qu'elle cherche l'amour à Occupation Double, Juliette a déjà son Romeo à la maison! En 2021, elle présentait sa petite boule de poil au pelage caramel. Elle a d'ailleurs publié des photos sur Instagram en avril dernier afin de souligner le cinquième anniversaire de son ami à quatre pattes.
Elle le décrit comme gentil, doux et drôle, tout en avouant qu'il a changé sa vie. A-DO-RA-BLE!
Tu l'as peut-être croisée au Festival M.A.D.
En 2026, la boutique Fervido faisait partie des kiosques présents au Festival M.A.D. (Mode. Arts. Divertissement) à Montréal, et ce n'était pas la première fois. En effet, en 2021, Juliette partageait sur Instagram qu'elle réalisait un rêve en étant présente lors de cet événement d'envergure et depuis, son entreprise y était représentée chaque année.
Elle est active... même avec son grand-papa!
Sur sa page Instagram, on peut la voir voyager, faire du surf, du pilates et aller au gym. Elle est active et prône un message de bien-être, ce qu'on peut d'ailleurs voir dans une vidéo particulièrement touchante avec son grand-papa. On peut la voir faire l'entrainement que son grand-père, âgé de 83 ans au moment de la publication, fait de manière hebdomadaire, et elle admet qu'elle a été raquée par la suite.
« Ayant été prof d’éducation physique toute sa vie, le sport et la santé ont toujours été une priorité [pour mon grand-père], et grâce à ça aujourd’hui je peux m’entraîner avec lui. Prenez soin de votre corps, c’est votre meilleur ami », a-t-elle partagé pour accompagner la vidéo.
Elle a un frère
Juliette a un petit frère du nom de Caleb. Sur les réseaux sociaux, on peut notamment les voir ensemble au Pérou lors d'une randonnée vers le Machu Picchu. De son côté, il montre son support pour l'entreprise de sa soeur en partageant des publications sur les pop ups de celle-ci en story Instagram.
Plusieurs abonnés se sont ajoutés à son compte
Juliette d'OD Panama a maintenant plus de 15 000 abonnés sur Instagram.
Si la page de sa compagnie compte plus de 24 000 personnes abonnées, sur sa page personnelle, Juliette avait une communauté d'environ 5 000 internautes lors de ses débuts à l'émission. Maintenant qu'elle est dans l'aventure, ce chiffre monte à plus de 15 400, ce qui montre que ce n'est pas parce que quelqu'un arrive plus tard dans les maisons que sa popularité en sera moindre!
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