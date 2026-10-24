Le gouvernement doit près de 2 milliards $ aux Canadiens : Vérifie si un chèque t'attend

On parle de 11 millions de chèques non réclamés. 😳

De l'argent canadien.

Le gouvernement fédéral via l'Agence du revenu du Canada doit près de 2 milliards $ aux Canadiens.

Jean-Michel Clermont-Goulet | Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Un remboursement d'impôt que tu n'as jamais vu passer, un crédit envoyé à ton ancien appartement, une enveloppe oubliée au fond d'un tiroir... Il est plus courant qu'on le pense de laisser filer de l'argent du gouvernement fédéral. Et l'Agence du revenu du Canada (ARC), qui doit près de 2 milliards $ aux contribuables, conserve la trace de chacun de ces paiements jamais réclamés.

À lire également : Voici toutes les prochaines dates de versement des prestations et crédits au Québec en 2026

L'organisme a mis à jour ses données et la pile de chèques ne diminue pas vraiment. En date d'octobre 2026, l'ARC recensait 10 985 540 chèques non encaissés, pour une valeur totale de 1 876 160 000 $. C'est près de 2 milliards de dollars qui attendent toujours leurs destinataires, environ 150 000 chèques de plus qu'à l'été, et un montant moyen d'environ 171 $ par chèque.

Il y a quand même du monde qui finit par récupérer son dû. Depuis février 2020, 5 826 170 chèques ont été encaissés, ce qui représente plus de 2,15 milliards de dollars retournés dans les poches de la population.

Sache qu'un chèque du gouvernement du Canada reste valide indéfiniment. Si tu en retrouves un vieux en faisant le ménage, tu peux le déposer sans frais dans n'importe quelle institution financière au pays.

Ta banque refuse un chèque trop ancien ou abîmé? Tu peux l'envoyer par la poste à la Direction de l'imagerie et des opérations du receveur général, à Matane, en demandant qu'il soit réémis avec une date récente.

Comment vérifier si un chèque t'attend

La façon la plus simple est de passer par ton compte Mon dossier. Une fois connecté ou connectée, clique sur la section « Chèques non encaissés », accessible depuis la page « Aperçu » ou « Comptes et paiements ».

Tu y verras tes chèques personnels datés de plus de six mois, comme un remboursement d'impôt ou la plupart des crédits et prestations. Les chèques envoyés à une personne décédée dont tu gères le dossier s'y trouvent aussi.

Certains paiements n'apparaissent toutefois pas en ligne. C'est le cas des chèques de moins de six mois et de ceux destinés à une entreprise ou à une fiducie, entre autres.

Avant d'envoyer ta demande, prends un moment pour vérifier que ton adresse et tes informations de dépôt direct sont à jour. Le dépôt direct reste l'option la plus rapide, alors qu'un chèque par la poste peut prendre jusqu'à 10 jours ouvrables de plus à arriver.

Garde aussi en tête que si tu as une dette envers le gouvernement, elle pourrait être remboursée à même ce montant avant que le solde te soit versé.

Toutes les démarches sont détaillées sur la page officielle des chèques non encaissés de l'ARC.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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