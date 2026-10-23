Amendes salées : N’installe pas ton abri Tempo ce week-end dans ces villes du Québec
Mieux vaut attendre encore un peu avant de sortir la toile. 👀❄️
Avec le froid qui s'installe, l'envie de sortir ton abri « Tempo » du cabanon risque de te gagner ce week-end. Si la plupart des municipalités le permettent déjà depuis quelques semaines, plusieurs villes et arrondissements du Québec exigent encore un peu de patience, sous peine d'une amende salée.
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Chaque ville, et même chaque arrondissement à Montréal, fixe sa propre période d'installation. Alors que bien des endroits ont donné le feu vert dès le mois d'octobre, d'autres attendent novembre avant de tolérer les fameuses toiles grises dans les entrées.
Voici les secteurs où il est interdit d'installer ton abri d'auto temporaire avant le 1er novembre, ou même plus tard.
Montréal
- Anjou, à partir du 1er novembre. La structure métallique peut toutefois être montée sans la toile dès le 15 octobre.
- Lachine, à partir du 15 novembre, et seulement dans le secteur de l'ancienne ville de Saint-Pierre. Ailleurs dans l'arrondissement, les abris ne sont pas permis.
- Pierrefonds-Roxboro, à partir du 1er novembre.
- Verdun, à partir du 1er novembre. Les abris sont toutefois interdits à L'Île-des-Sœurs.
- Côte-Saint-Luc, à partir du 1er novembre. Un permis est nécessaire pour installer un abri, dans le cadre d'un projet pilote reconduit pour la saison 2026-2027.
- Dorval, à partir du 1er novembre. Un certificat annuel est aussi exigé.
Rive-Sud
- Brossard, à partir du 1er novembre.
- Saint-Bruno-de-Montarville, à partir du 1er novembre, et seulement pour les maisons unifamiliales.
Rive-Nord et Vaudreuil-Soulanges
- Rosemère, à partir du 1er novembre.
- Vaudreuil-Dorion, à partir du 1er novembre. Comme à Anjou, la structure seule peut être installée dès le 15 octobre.
Des villes où les abris sont carrément interdits
Dans certaines municipalités, inutile d'attendre novembre, puisque les abris temporaires y sont interdits en tout temps. C'est le cas dans l'Ouest-de-l'Île, notamment à Dollard-des-Ormeaux, Kirkland, Beaconsfield, Pointe-Claire, Baie-D'Urfé et Senneville, ainsi qu'à Mont-Royal.
Les conséquences peuvent coûter cher. En 2024, une résidente de Dollard-des-Ormeaux a été condamnée à payer 27 amendes totalisant 13 050 $ pour avoir installé un abri dans son entrée plusieurs hivers de suite, selon Global News.
Si tu prévois l'installer avant la date autorisée, sache que tu t'exposes à une amende pouvant aller de quelques centaines à plusieurs milliers de dollars. Selon ta municipalité ou ton arrondissement, une première infraction peut te coûter entre 100 $ et 1 000 $, et la facture risque de grimper en cas de récidive.
Pour connaître la date exacte à partir de laquelle tu peux procéder à l'installation, le mieux est de communiquer avec ta municipalité en composant le 3-1-1, lorsque ce service est offert.
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