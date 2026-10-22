Cette friperie à Montréal est parfaite pour trouver ton costume d'Halloween à bon prix

Pas besoin de te ruiner pour le costume parfait! ✨

Des personnes déguisées en fantômes. Droite : Un groupe avec des masques d'Halloween.

Cette friperie de Montréal regorge de trouvailles pour créer ton costume d’Halloween à petit prix.

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Éditrice Junior

Avec les partys d'Halloween qui s'ajoutent à ton calendrier, tu risques d'avoir besoin d'un ou plusieurs costumes, et il faut le dire, ceux faits maison ont souvent un look plus authentique que ceux que tu peux acheter dans les magasins éphémères dédiés à cette fête. Si tu veux justement te servir de ta créativité pour te déguiser cette année, une friperie de Montréal est l'endroit idéal pour dénicher des morceaux uniques à bon prix.

À lire également : 9 costumes d’Halloween qui vont faire fureur au Québec cette année

La Chiffonnière Friperie & Café, aussi appelée La Chiffonnière Friperie et Brocante, se décrit également comme une costumerie, où pièces funky et costumes remplissent les rayons. Tu peux donc entrer sans trop savoir ce que tu cherches et ressortir avec un ensemble complet qui risque de faire fureur.


Et à voir les dernières publications de la boutique sur Instagram, il y a de quoi laisser aller ton imagination. Des fantômes qui ont visiblement un faible pour la mode aux sorcières au look mystérieux en passant par des personnages tout droit sortis d'un film d'horreur, les possibilités semblent assez nombreuses. Tu pourrais aussi bien recréer une tenue inspirée de Scream que te concocter un costume de créature étrange ou un ensemble digne d'une soirée d'Halloween rétro.

Pour ce qui est des accessoires, tu peux mettre la main sur des lunettes vintage, des chapeaux, des bijoux, des bottes, des cuissardes et toutes sortes de vêtements qui pourraient donner une touche originale à ton déguisement. Et le plus intéressant, c'est que plusieurs de ces morceaux pourront facilement retrouver leur place dans ta garde-robe une fois l'Halloween passée.

Côté prix, les accessoires et les costumes d'Halloween les plus simples se vendent entre 5 $ et 30 $. Tu peux notamment dénicher des perruques, des masques et quelques déguisements à petit prix. Pour les pièces plus uniques, comme les costumes complets ou les vêtements d'époque, il faut plutôt prévoir entre 40 $ et 80 $. Que tu souhaites assembler un costume de la tête aux pieds ou simplement trouver quelques accessoires pour transformer des vêtements que tu possèdes déjà, tu pourras donc adapter tes recherches à ton budget.

Ton prochain costume coup de cœur pourrait bien être une trouvaille de seconde main, et personne d'autre à ta soirée ne risque d'avoir exactement le même.

La Chiffonnière Friperie & Café

Prix : Entre 5 $ et 80 $

Adresse : 1840, rue Ontario E., Montréal, QC

Page Instagram de La Chiffonnière Friperie & Café

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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