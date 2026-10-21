Airbnb change ses règles : ton hôte ne pourra plus t’imposer le ménage avant de partir
Non, t'es pas supposé avoir une longue liste de tâches ET payer des frais de ménage. 🫠
Si tu as déjà passé la dernière heure de tes vacances à laver la vaisselle, défaire les lits et partir une brassée de serviettes avant de quitter ton Airbnb, tu vas aimer ce qui s'en vient. La plateforme resserre les règles sur ce que les hôtes peuvent exiger de leur clientèle, et plusieurs corvées de départ seront tout simplement interdites.
À lire également : Ce Airbnb à 35 minutes de Québec est simplement parfait pour un week-end en amoureux
Airbnb a annoncé le changement le 20 octobre 2026 dans son centre de ressources pour les hôtes, en plus d'un courriel envoyé aux propriétaires d'annonces. Sa nouvelle politique sur les règles de la maison entrera en vigueur le 20 novembre 2026. L'entreprise reconnaît elle-même que la majorité des gens en voyage n'ont pas envie de se ramasser avec des tâches inattendues.
« Leur demander de faire des choses dont les agents d'entretien devraient s'occuper peut avoir un effet négatif sur leur séjour et sur vos commentaires », indique-t-on.
Concrètement, les hôtes devront maintenant choisir parmi sept règles standards, puis pourront ajouter des « demandes » qu'Airbnb devra juger raisonnables. Les instructions de départ, qui avaient jusqu'ici leur propre onglet, passent aussi dans cette section.
Ce que ton hôte ne pourra plus te demander
Airbnb donne quelques exemples pour départager ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas :
- La vaisselle : ton hôte ne pourra plus te demander de la laver et de la ranger, mais il pourra te demander de mettre la vaisselle sale dans l'évier.
- Le lavage : pas question de te faire défaire les lits ou partir une brassée, mais rassembler les serviettes sales reste correct.
- Les poubelles : sortir les ordures à l'extérieur, c'est non. Trier tes déchets et ton recyclage dans les bacs prévus à l'intérieur, c'est oui.
- Les commodités : si l'air climatisé est annoncé, ton hôte ne pourra pas te demander de t'en priver, mais il pourra te demander de l'éteindre en partant.
Airbnb précise qu'elle tiendra compte du type de logement et du contexte local, et que des exceptions sont possibles. Par exemple, demander de jeter les ordures dans un contenant à l'épreuve des animaux dans un secteur où il y a des ours pourrait être jugé raisonnable, tout comme limiter la durée des douches en période de sécheresse. Un scénario qui pourrait bien s'appliquer à certains chalets d'ici.
- YouTube www.youtube.com
Les sept règles que les hôtes peuvent fixer
Du côté des règles officielles, les hôtes peuvent se prononcer sur le nombre maximum de personnes qui dorment sur place, les heures de calme, les événements, les animaux (et combien sont permis), le fait de fumer (vapotage et cigarette électronique compris), la prise de photos ou de vidéos à des fins commerciales et le verrouillage des portes au départ, avec l'endroit où laisser les clés.
Le nombre maximal de voyageurs et voyageuses pour la nuit et le verrouillage des portes sont les deux nouveautés de la liste.
Les contrats à signer, presque disparus
Les hôtes qui te faisaient signer un contrat avant ton arrivée devront aussi revoir leurs façons de faire. Ce sera seulement permis dans des cas précis, comme une exigence légale, les règles d'une association de propriétaires, une entente de location pour un séjour de longue durée, un logement Airbnb Luxe ou l'utilisation d'un équipement en option, telle qu'une voiturette de golf.
Même dans ces cas-là, Airbnb n'oblige personne à signer et n'aidera pas les hôtes à faire respecter leur contrat.
Fini les affiches collées sur le frigo
Toutes les règles et les demandes devront se retrouver dans une seule section de l'annonce. Les hôtes ne pourront plus en ajouter ailleurs dans leur description, dans leurs messages ou sur des affiches installées dans le logement.
Les demandes qui ne respectent pas la nouvelle politique seront signalées à l'hôte, qui recevra un courriel et des conseils pour corriger le tir (une contestation est aussi possible). Si rien n'est réglé, une alerte pourrait apparaître directement sur l'annonce, par exemple pour indiquer qu'elle contient des demandes liées au ménage.
La clientèle a aussi des obligations
Ça ne veut pas dire que tout est permis pour autant. Les voyageurs et voyageuses doivent toujours respecter les règles de la maison, et l'hôte peut annuler une réservation sans frais si quelqu'un enfreint une règle pendant son séjour ou annonce avant son arrivée qu'il a l'intention de le faire. Les personnes qui ne respectent pas les politiques d'Airbnb risquent même d'être suspendues ou retirées de la plateforme.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Montréal est la ville avec le plus de Airbnb illégaux au Canada et ça fait réagir ›
- Airbnb resserre les règles de location pour les jeunes de 25 et moins au Canada - Narcity ›
- Plus de 23 000 Airbnb illégaux ont été répertoriés au Québec et ça risque d'augmenter ›
- Un recours collectif contre Airbnb au Québec est approuvé et il te donne un crédit - Narcity ›
- Les locations Airbnb à Montréal seront interdites 9 mois par année et voici quoi savoir ›