Le Cégep de Saint-Hyacinthe évacué d'urgence: Des produits dangereux trouvés dans un local
Les techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec sont sur place. 😳
La découverte de produits dangereux dans un local du Cégep de Saint-Hyacinthe, en Montérégie, a provoqué l'évacuation complète du campus principal, en fin d’avant-midi ce mardi 20 octobre.
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Dans une publication diffusée en après-midi sur Facebook, le Cégep indique avoir alerté le Service de sécurité incendie et la Sûreté du Québec dès qu’il a été mis au courant de la situation, avant de lancer ses procédures d’évacuation. Un périmètre de sécurité a été installé autour du campus, situé au 3000, avenue Boullé.
« Tous les étudiants et les membres du personnel sont en sécurité et aucune personne n’a été incommodée », a souligné l'établissement scolaire.
La Sûreté du Québec a reçu l’appel du Cégep vers 11 h 45, a confirmé à Narcity Québec la sergente Valérie Beauchamp, porte-parole de la SQ. Selon elle, le produit était entreposé dans un local de l’établissement, et l’évacuation s’est faite rapidement.
« Les techniciens en explosifs de la Sûreté du Québec sont en intervention présentement pour tenter de neutraliser le produit dangereux », a-t-elle expliqué, précisant que l’opération est toujours en cours et qu’aucun autre détail ne peut être donné pour le moment.
La nature exacte du produit n’a pas été dévoilée.
De son côté, le Cégep assure qu’il « collabore pleinement avec les autorités compétentes et suit l’évolution de la situation de près ».
Les rues fermées dans le secteur
Dans un avis publié sur ses réseaux sociaux, la Ville de Saint-Hyacinthe indique que le secteur est fermé à tous les véhicules aux trois intersections suivantes :
- Avenue Bienville et rue Sicotte
- Avenue Boullé et boulevard Laurier Ouest
- Rue Guy-Daudelin et avenue Castelneau
Les équipes d’urgence sont toujours sur place.
L'évacuation du Cégep de Saint-Hyacinthe entraine aussi la fermeture de certaines rues dans le secteur ce 20 octobre 2026.Ville de Saint-Hyacinthe
Les cours suspendus dans tous les campus
Par précaution, les cours sont annulés pour le reste de la journée dans l’ensemble des campus du Cégep, et non seulement au campus principal. La Ville précise que la suspension s’applique aussi aux cours du soir.
Des navettes d’autobus ont été mises en place pour permettre à la communauté collégiale de quitter les lieux.
Les personnes qui ont dû laisser leurs effets personnels sur place devront patienter un peu. Le Cégep promet de tenir la communauté étudiante et les membres du personnel au courant des prochaines étapes, dont la façon de récupérer leurs affaires.
Cet article sera mis à jour au fil des développements.