Air Canada impose de nouveaux frais à certains voyageurs et voici comment les éviter
En plus des frais pour les bagages de cabine et le choix des sièges... 💸✈️
Partir en voyage comporte déjà son lot de dépenses et, depuis quelque temps, de nombreux frais s’ajoutent à ton budget avant même d’embarquer dans l’avion. Et chez Air Canada, la liste vient de s’allonger encore une fois.
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En janvier 2025, le transporteur avait d’abord rendu le bagage de cabine payant pour les personnes ayant choisi le tarif de base sur plusieurs vols, avant de faire de même pour le changement de siège à l’enregistrement. Depuis le 15 octobre 2026, un nouveau frais est entré en vigueur, et cette fois, ce n’est plus ce que tu apportes à bord ni l’endroit où tu t’assois qui est visé.
Si tu as l’habitude de planifier tes vacances par téléphone, cette nouvelle mesure pourrait bien te faire changer tes réflexes.
Air Canada facture désormais des frais de réservation de 30 $ par passager, taxes en sus, pour toute nouvelle réservation faite par téléphone auprès d’un agent ou une agente de ses Centres de services.
Ainsi, une famille de quatre qui réserve ses billets de cette façon devra débourser 120 $, plus taxes, avant même de payer le prix des vols.
Voici les détails à retenir :
- Les frais s’appliquent uniquement aux nouvelles réservations faites par téléphone avec un membre du personnel;
- Ils sont non remboursables, même si tu annules ton billet ou ta réservation par la suite;
- Le montant apparaît sur une ligne distincte de ton reçu et n’est pas inclus dans le prix du billet;
- Les réservations de primes Aéroplan faites par téléphone étaient déjà soumises à des frais de ce genre, et ça ne change pas.
Pour éviter de payer ce montant, il suffit de réserver sur le site Web d’Air Canada ou dans son application, où aucuns frais de réservation ne s’appliquent.
Qui n’a pas à payer?
Les personnes ayant des besoins en matière d’accessibilité sont exemptées, précise Air Canada. Elles peuvent joindre l’équipe des Services d’accessibilité au 1 800 667-4732.
Si ton vol est retardé, annulé ou autrement perturbé, l’aide offerte par le service à la clientèle reste la même, sans frais de réservation. C’est aussi le cas pour les questions liées à une réservation existante, mais attention : les frais de modification ou d’annulation prévus par ton tarif continuent de s’appliquer.
Si tu passes par une agence de voyages, c’est elle qui fixe ses propres frais. Mieux vaut donc vérifier directement auprès d’elle.
Et si tu éprouves des difficultés à réserver en ligne? Tu peux toujours appeler au 1 888 247-2262, mais le transporteur indique que des frais pourraient s’appliquer selon les circonstances.
Pourquoi ce changement?
Selon Air Canada, encourager la clientèle à utiliser ses outils numériques pour les besoins courants « permet de réduire les temps d’attente » au téléphone. Le personnel peut ainsi se concentrer sur les situations plus complexes, qui ne peuvent pas être réglées en libre-service. La compagnie affirme aussi vouloir harmoniser ses règles avec la politique déjà en place pour Aéroplan.
Bref, si tu prévois réserver tes billets pour le temps des Fêtes ou tes vacances dans le Sud, mieux vaut sortir ton ordi ou ton cell que composer le numéro du service à la clientèle.
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