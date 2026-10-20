Air Canada impose de nouveaux frais à certains voyageurs et voici comment les éviter

En plus des frais pour les bagages de cabine et le choix des sièges... 💸✈️

Un avion d'Air Canada.

Air Canada a ajouté un nouveau frais à payer pour certains voyageurs depuis le 15 octobre 2026.

Jozsef Soos | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Partir en voyage comporte déjà son lot de dépenses et, depuis quelque temps, de nombreux frais s’ajoutent à ton budget avant même d’embarquer dans l’avion. Et chez Air Canada, la liste vient de s’allonger encore une fois.

À lire également : Hausses de tarifs des compagnies aériennes : Voici tout ce qui coûte plus cher

En janvier 2025, le transporteur avait d’abord rendu le bagage de cabine payant pour les personnes ayant choisi le tarif de base sur plusieurs vols, avant de faire de même pour le changement de siège à l’enregistrement. Depuis le 15 octobre 2026, un nouveau frais est entré en vigueur, et cette fois, ce n’est plus ce que tu apportes à bord ni l’endroit où tu t’assois qui est visé.

Si tu as l’habitude de planifier tes vacances par téléphone, cette nouvelle mesure pourrait bien te faire changer tes réflexes.

Air Canada facture désormais des frais de réservation de 30 $ par passager, taxes en sus, pour toute nouvelle réservation faite par téléphone auprès d’un agent ou une agente de ses Centres de services.

Ainsi, une famille de quatre qui réserve ses billets de cette façon devra débourser 120 $, plus taxes, avant même de payer le prix des vols.

Voici les détails à retenir :

  • Les frais s’appliquent uniquement aux nouvelles réservations faites par téléphone avec un membre du personnel;
  • Ils sont non remboursables, même si tu annules ton billet ou ta réservation par la suite;
  • Le montant apparaît sur une ligne distincte de ton reçu et n’est pas inclus dans le prix du billet;
  • Les réservations de primes Aéroplan faites par téléphone étaient déjà soumises à des frais de ce genre, et ça ne change pas.

Pour éviter de payer ce montant, il suffit de réserver sur le site Web d’Air Canada ou dans son application, où aucuns frais de réservation ne s’appliquent.

Qui n’a pas à payer?

Les personnes ayant des besoins en matière d’accessibilité sont exemptées, précise Air Canada. Elles peuvent joindre l’équipe des Services d’accessibilité au 1 800 667-4732.

Si ton vol est retardé, annulé ou autrement perturbé, l’aide offerte par le service à la clientèle reste la même, sans frais de réservation. C’est aussi le cas pour les questions liées à une réservation existante, mais attention : les frais de modification ou d’annulation prévus par ton tarif continuent de s’appliquer.

Si tu passes par une agence de voyages, c’est elle qui fixe ses propres frais. Mieux vaut donc vérifier directement auprès d’elle.

Et si tu éprouves des difficultés à réserver en ligne? Tu peux toujours appeler au 1 888 247-2262, mais le transporteur indique que des frais pourraient s’appliquer selon les circonstances.

Pourquoi ce changement?

Selon Air Canada, encourager la clientèle à utiliser ses outils numériques pour les besoins courants « permet de réduire les temps d’attente » au téléphone. Le personnel peut ainsi se concentrer sur les situations plus complexes, qui ne peuvent pas être réglées en libre-service. La compagnie affirme aussi vouloir harmoniser ses règles avec la politique déjà en place pour Aéroplan.

Bref, si tu prévois réserver tes billets pour le temps des Fêtes ou tes vacances dans le Sud, mieux vaut sortir ton ordi ou ton cell que composer le numéro du service à la clientèle.


From Your Site Articles
frais de bagagevoyager au canadaair canada
QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

Hausses de tarifs des compagnies aériennes : Voici tout ce qui coûte plus cher

Salut, les vacances qui te ruinent! 🫠

16 « hacks » et secrets bien gardés pour voyager VIP et économiser à l'aéroport de Montréal

Passer devant tout le monde pendant le « rush » des vacances à l'aéroport, c'est OUI! ✈️

Le gouvernement du Canada émet des mises en garde à savoir avant ton voyage cet été

Des vols annulés sans préavis? Ça pourrait t'arriver, peu importe ta destination. ✈️

Carte de crédit en voyage : 4 choses à vérifier avant de partir en vacances cet été

Si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises à l'étranger! 👀

Les services secrets recrutent des employés au Québec qui parlent l'une de ces 6 langues

Ça peut payer jusqu’à près de 121 000 $ par année! 🤑

Tragédie à la base militaire de Wainwright en Alberta : Voici les derniers développements

4 soldats sont morts et 39 autres ont été blessés.

14 des meilleures trouvailles et nouveautés à petit prix chez Tigre Géant ce mois-ci

Le tapis « Here for the tea » est vraiment un 10/10! 😍😍😍

Ce resto « apportez votre vin » à Montréal fait des soirées raclette à volonté

La « date » parfaite pour les fans de fromage!

5 clubs libertins et saunas pour adultes à Montréal qui pourraient piquer ta curiosité

Quand on dit que Montréal a toute une scène nocturne... 🌶️

Plusieurs villes au Québec devancent l'Halloween en 2026 et voici ce que tu dois savoir

Même si le 31 octobre tombe un samedi cette année...

TLMEP : Mathieu Lacombe de la CAQ explique sans gêne pourquoi il était au party du PQ

« Que diantre câlissiez-vous là? », a demandé Guy A. Lepage.

Une pluie d’étoiles filantes sera à son pic au Québec et ça s’annonce magique

Prépare-toi à faire BEAUCOUP de vœux cette semaine! 🤩💫

« OD Tentations au soleil » interrompu : Maripier Morin fait le point sur la situation

« C’est un événement extrêmement traumatique. »

6 prestations et crédits qui seront versés aux Québécois en novembre 2026

Le mois le plus gris de l'année a quand même du bon. 💸