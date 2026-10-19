Une pluie d’étoiles filantes sera à son pic au Québec et ça s’annonce magique
Prépare-toi à faire BEAUCOUP de vœux cette semaine! 🤩💫
Lève les yeux, la comète de Halley t’a laissé un petit cadeau! Les Orionides, une des pluies d’étoiles filantes les plus attendues de l’automne, atteindront leur maximum cette semaine au Québec. Et pour une fois, la météo semble vouloir coopérer : un ciel dégagé est prévu dans plusieurs régions pour la nuit du pic.
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Les Orionides reviennent chaque année à la fin octobre, quand la Terre traverse le nuage de poussières laissé par la comète de Halley. Selon la NASA, ces débris pénètrent dans l’atmosphère à environ 66 kilomètres par seconde, soit près de 238 000 km/h, ce qui en fait des météores parmi les plus rapides de l’année. Leur vitesse leur permet aussi de laisser des traînées lumineuses qui peuvent durer de quelques secondes à quelques minutes.
Après des Perséides presque parfaites en août, les conditions seront un peu moins idéales cette fois-ci. La Lune sera presque pleine pendant le pic, quelques jours avant la pleine lune du 26 octobre, et sa lumière pourrait cacher les météores les plus pâles en début de nuit. Heureusement, il y a moyen de la déjouer.
Quand observer les Orionides en 2026?
La période d’activité s’étend du 2 octobre au 7 novembre, mais le maximum est attendu le mercredi 21 octobre, selon le Planétarium de Montréal. Pour mettre toutes les chances de ton côté, l’institution recommande : « Privilégiez son observation vers 5 h lorsque le radiant est le plus haut ». Autrement dit, c’est dans la nuit de mardi à mercredi que ça se passe.
C’est aussi à ce moment-là que la Lune dérange le moins, puisqu’elle se couche plusieurs heures avant l’aube. Dans un endroit bien noir, tu pourrais compter de 10 à 20 météores à l’heure au sommet de l’activité. Pas envie de te lever aux aurores? Pas besoin : le maximum des Orionides est assez étalé, donc les nuits avant et après le pic valent aussi le coup d’œil, et tu peux commencer à scruter le ciel dès la fin de soirée.
Pour profiter du spectacle, éloigne-toi le plus possible des lumières de la ville. Le télescope et les jumelles ne sont pas nécessaires : installe-toi simplement confortablement et balaie le ciel du regard, puisque les étoiles filantes peuvent apparaître n’importe où.
Quelle sera la météo pour observer les Orionides?
Les astres semblent alignés. Selon Environnement Canada, le ciel s’annonce dégagé à Montréal dans la nuit de mardi à mercredi, avec un minimum de 3 °C. À Québec, même scénario, mais plus frisquet : on attend un ciel dégagé et un minimum de 0 °C.
La tendance se maintiendrait la nuit suivante, avec un ciel dégagé et des minimums de 4 °C à Montréal et de -1 °C à Québec. Prépare ta tuque, tes mitaines et ta plus longue liste de vœux : tu ne manqueras pas d'occasions d'en faire. Comme les prévisions peuvent changer d’ici là, garde un œil sur celles de ta région avant de partir.
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