Voici les prévisions météo de chaque mois pour l'hiver 2026-2027 au Québec
Pour savoir quand sortir ta pelle... ou ton passeport. ❄️✈️
Les feuilles sont presque toutes tombées, les pneus d'hiver attendent leur rendez-vous au garage et, qu'on le veuille ou non, l'hiver au Québec approche à grands pas. Pour savoir à quoi ressemblera chaque mois de la saison froide, on a épluché les prévisions météo de l'Old Farmer's Almanac et du Farmers' Almanac, et disons que ta pelle n'aura pas beaucoup de congés.
À lire également : De nouvelles prévisions météo de l'hiver sont dévoilées et ça s'annonce brutal au Québec
Dévoilées à la fin de l'été, les prévisions canadiennes de l'Old Farmer's Almanac dessinent un hiver à deux visages dans le sud de la province : une fin d'année 2026 relativement clémente, puis un net virage vers le froid et la neige dès les premières semaines de 2027. Sur l'ensemble de la saison, les températures seraient légèrement au-dessus de la normale, mais l'enneigement se maintiendrait près de la moyenne, voire un peu au-dessus. Le Farmers' Almanac, une publication distincte, arrive à une conclusion semblable : l'air froid aurait du mal à déguerpir du Québec, ce qui ferait basculer bien des systèmes du côté de la neige plutôt que de la pluie.
Comme pour toute prévision à long terme, ces almanachs ne te diront pas quel temps il fera un mardi précis de janvier. Ils misent sur des modèles climatiques et solaires pour dégager de grandes tendances, sur un territoire qui couvre une bonne partie du sud du Québec, de l'Outaouais et de l'Abitibi jusqu'à Rimouski et Sept-Îles. Voici ce qui se dessine, mois par mois, selon l’Old Farmer’s Almanac.
Décembre
Décembre ferait un peu de yoyo avant de s'installer pour de bon dans le froid, juste à temps pour les Fêtes. Le mercure tournerait autour de -2 °C en moyenne, avec des précipitations plus faibles qu'à l'habitude :
1er au 10 : Le temps hésite entre la pluie et la neige, au gré des systèmes qui passent.
11 au 14 : Chutes de neige plus soutenues dans l'est et l'ouest de la région.
15 au 27 : Froid et enneigé. Les conditions seraient réunies pour un Noël blanc.
28 au 31 : Mélange hivernal pour boucler l'année 2026.
Janvier
Si un mois mérite le titre de champion du froid cet hiver, c'est bien janvier. Avec une moyenne d'environ -12 °C, ce serait le mois le plus glacial de la saison, et c'est aussi là que débarquerait le premier épisode de « froid mordant » annoncé par l'almanach :
1er au 10 : Froid intense et averses de neige pour lancer la nouvelle année.
11 au 15 : Le « froid mordant » s'installe. Ciel dégagé et ensoleillé, mais température glaciale.
16 au 18 : Tempête de neige.
19 au 21 : Un froid glacial s'installe dans le sillage de la tempête.
22 au 31 : Nouvelles périodes de neige. Tuque, mitaines et foulard obligatoires.
Février
Le froid resterait bien ancré en février, avec un mercure moyen d'environ -10 °C. Quelques journées de soleil viendraient tout de même casser la routine, avant qu'une deuxième vague de « froid mordant » ne frappe dans la seconde moitié du mois.
1er au 7 : Temps frigorifique, entre flocons et frimas.
8 au 12 : Répit ensoleillé.
13 au 17 : Périodes de neige, sous des températures plus douces. Pour la Saint-Valentin, prévois les bottes plutôt que les talons.
18 au 22 : Retour du « froid mordant ». Soleil au départ, puis les flocons reviennent.
23 au 28 : Neige et froid jusqu'à la fin du mois.
Mars
Le printemps a beau arriver officiellement le 20 mars, l'hiver ne semble pas pressé de céder sa place. Le mois serait un peu plus doux, avec une moyenne autour de -3,5 °C, mais aussi plus humide que la normale, avec environ 85 mm de précipitations contre 75 mm habituellement :
1er au 8 : Une tempête ouvre le mois, suivie d'averses mixtes.
9 au 13 : Alternance entre soleil et neige.
14 au 16 : Nouvel épisode de temps agité.
Fin du mois : Retour de journées très froides pour clore la saison.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.