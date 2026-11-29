11 activités GRATUITES à Montréal pour un mois de décembre digne d'un film de Noël quétaine
Pour des souvenirs qui ressemblent à un montage hollywoodien.🎄
Si tu veux organiser un mois de décembre digne d'un film, sache que tu peux le faire sans même avoir à te ruiner. Imagine-toi en train de patiner sous les lumières de la ville, de flâner dans un marché avec un chocolat chaud à la main ou de chanter en même temps que des artistes lors d'un spectacle en plein air. Tu verras que tu n'as pas besoin d'avoir le budget d'une production Hallmark pour vivre de beaux moments comme ceux-là, puisque les activités gratuites à Montréal ne manquent pas durant le temps des Fêtes.
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Entre les soirées de danse, les sorties culturelles, les villages de Noël et le gros party du jour de l'An, voici onze idées pour remplir ton calendrier de décembre. Alors, envoie ça dans ta conversation de groupe, sors ton plus beau kit d'hiver et prépare-toi à vivre ton propre film de Noël dans la métropole!
Faire le party à Noël dans le Parc
Coût : Entrée gratuite
Quand : Du 4 au 25 décembre 2026
Adresse :
- Parc La Fontaine - 3819, av. Calixa-Lavallée, Montréal, QC
- Parc des Compagnons-de-Saint-Laurent - 4375, rue Cartier, Montréal, QC
- Parc Lahaie - 4921, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour le festival Noël dans le Parc, plus de 75 spectacles et activités sont au programme, dont des prestations de Mike Clay, Super Plage, Calamine et Maryse Letarte. Tu pourras aussi apprendre quelques pas de gigue, participer à un défilé nocturne aux flambeaux ou faire un peu de magasinage au tout nouveau Marché OFF de Noël, qui réunira une trentaine d'entreprises et de talents d'ici.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Te balader dans la magie du Pôle Well
Coût : Gratuit
Quand : Plusieurs dates en décembre pour les activités spéciales. La ruelle et certaines installations sont accessibles tout le mois.
Adresse : Promenade Wellington, Verdun, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : La rue Wellington est particulièrement mignonne durant le temps des Fêtes et, cette année encore, tu pourras y faire le plein de belles photos avec tes proches. La Ruelle Enchantée et la petite forêt illuminée du Pôle Well sont de retour, tout comme les deux villages de Noël miniatures. Garde aussi une petite place dans ton agenda du 11 au 13 décembre, puisque des prestations musicales et des animations ambulantes gratuites sont prévues, en plus d'une visite du père Noël le samedi. Tu peux même en profiter pour aller chercher un chocolat chaud dans l'un des cafés du quartier avant de poursuivre ta balade.
Accessibilité : Installations extérieures accessibles en tout temps, accessibilité des lieux intérieurs non précisée
Profiter des festivités de Noël au Centre Eaton de Montréal
Coût : Gratuit pour les animations ambulantes
Quand : Du 12 novembre au 24 décembre 2026, avec des animations ambulantes les samedis 5, 12 et 19 décembre, de 13 h à 16 h
Adresse : Centre Eaton de Montréal, 705, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tant qu'à courir les boutiques pour trouver tes cadeaux de Noël, aussi bien ajouter un peu de fun à ta séance de magasinage. Jusqu'au 24 décembre, le Studio des Fêtes te propose deux décors immersifs de Noël ainsi qu'une cabine photo gratuite pour immortaliser le moment. Et si tu y passes les samedis 5, 12 ou 19 décembre, tu pourras aussi écouter les prestations d'une harpiste électrique et croiser des lutins polaires ainsi que des artistes de jonglerie dans les allées du centre commercial.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Te faire une sortie spéciale au centre-ville
Coût : Gratuit, certaines activités et la location de patins sont payantes
Quand : Tout au long du mois de décembre 2026, jusqu'au 24 décembre pour certaines activités
Adresse : Quartier des spectacles et marché Atwater, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour une sortie du temps des Fêtes digne d'un film Hallmark, certains incontournables de Montréal sont à mettre sur ta bucket list. Tu peux commencer par faire le tour des petits chalets du Grand Marché de Noël à la place des Festivals, enfiler tes patins pour quelques tours de glace à l'esplanade Tranquille, puis aller te réchauffer au Complexe Desjardins, où des décors féériques, des chorales, des spectacles et la Fontaine boréale t'attendent. Tu peux aussi te diriger vers le marché Atwater, où le Village de Noël propose plus de 90 animations gratuites jusqu'au 24 décembre. Si tu le peux, garde-toi un petit budget pour les chocolats chauds et les gourmandises en chemin!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Site Internet des marchés de Noël de Montréal
Site Internet du Complexe Desjardins
Fêter le Nouvel An dans le Vieux-Port
Prix : Gratuit, expérience VIP payante
Quand : La nuit du 31 décembre 2026
Adresse : Quai Jacques-Cartier - Rue de la Commune E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Plutôt que de dépenser une petite fortune pour sortir dans un bar le soir du Nouvel An, tu peux aller faire le party gratuitement dans le Vieux-Port de Montréal. Habille-toi chaudement et rejoins les festivités du Grand Minuit dès 19 h 30 pour terminer l'année en musique et accueillir 2027 avec ta gang.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite, site extérieur avec toilettes adaptées
Montrer tes meilleurs « moves » lors d'une soirée « Just Dance »
Prix : Gratuit
Quand : Le mercredi 16 décembre 2026, de 18 h à 21 h
Adresse : Bar Le Cocktail - 1669, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Rassemble ta gang pour une soirée où tes talents de danse pourraient bien être mis à l'épreuve! Le bar Le Cocktail accueille un événement gratuit organisé par Montréal Gaymers, durant lequel tu peux te déhancher sur les chorégraphies du populaire jeu vidéo Just Dance. Que tu connaisses les pas par cœur ou que tu improvises la moitié des mouvements, c'est une façon assez drôle de passer ta soirée du mercredi.
Faire le plein de trouvailles geek au Comiccon des Fêtes
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 5 décembre 2026, de 10 h à 18 h 30, et le dimanche 6 décembre, de 10 h à 17 h
Adresse : Palais des congrès de Montréal - 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Que tu sois fan de Pokémon, de superhéros ou que tu collectionnes les cartes de hockey, tu risques de trouver ton bonheur au Palais des congrès en décembre. L'édition des Fêtes du Comiccon de Montréal et le Festival Hobby réuniront plus de 225 exposants et artistes sous un même toit. Figurines, bandes dessinées, vêtements, cartes à collectionner et créations originales feront partie des trouvailles que tu pourras y faire. C'est aussi une belle occasion de régler une partie de ton magasinage de Noël ou de te gâter un peu. En prime, tu n'as même pas besoin de billet pour accéder aux deux événements!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Profiter d'une soirée littéraire gratuite
Prix : Gratuit
Quand : Le 1er décembre 2026 à 19 h 30
Adresse : Grand salon du pavillon de l’esplanade Tranquille - 1442, rue Clark, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les adeptes de lecture ont rendez-vous à l'esplanade Tranquille pour une soirée de discussion gratuite avec Michel Jean, auteur du populaire roman Kukum, Soleil Launière, autrice et chanteuse, ainsi que Melissa Mollen Dupuis, autrice, réalisatrice et animatrice. Les trois personnalités échangeront sur l'importance des mots dans la littérature autochtone et leur rôle dans la transmission des cultures et des savoirs.
Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite
Apprendre à danser le country gratuitement dans un saloon
Coût : Gratuit
Quand : Le lundi 14 décembre 2026, de 18 h à 20 h
Adresse : 26-56 Saloon - 2656, rue Masson, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : C'est le moment de sortir tes bottes de cowboy et de convaincre ta gang de t'accompagner pour une soirée country! Les Winslow Dancers proposent un cours de danse gratuit au 26-56 Saloon, dans le quartier Rosemont. Comme la séance de deux heures s'adresse aux personnes débutantes, tu n'as pas besoin de connaître le moindre pas avant de te lancer.
Passer un moment au Musée des beaux-arts de Montréal
Coût : Gratuit, à l'exception de l'exposition Chiharu Shiota : Les frémissements de l’âme (réservation en ligne requise)
Quand : Du 22 décembre 2026 au 2 janvier 2027 (fermé les 25 décembre et 1er janvier)
Adresse : Musée des beaux-arts de Montréal - 1380, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Entre deux partys de famille, pourquoi ne pas te planifier une petite sortie culturelle sans dépenser un sou? Avec le retour de Musée-Cadeau, tu pourras explorer une bonne partie de la collection permanente du Musée des beaux-arts de Montréal, en plus de découvrir trois expositions temporaires gratuitement : Jeu d'esprit, Structures et Hors socle. Des ateliers de création et un carnet de jeux seront également proposés aux familles. Que ce soit pour une date, une sortie en solo ou un après-midi avec tes proches, pense simplement à réserver ta visite en ligne avant de te déplacer.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Croiser un orignal géant et lumineux en plein centre-ville
Prix : Gratuit
Quand : Le samedi 12 décembre 2026, de 16 h 30 à 17 h
Adresse : Place des Montréalaises, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Tu risques de faire une drôle de rencontre au centre-ville, alors qu'un immense orignal lumineux se baladera à la place des Montréalaises. Présenté par L'Imagier vivant, le spectacle ambulant Le Roi boréal te transporte en pleine forêt à travers les sons, les parfums et les couleurs de la nature, le tout au milieu des bâtiments de la métropole. Cette performance de 30 minutes sort pas mal des traditionnelles activités de Noël et vaut un petit détour lors de ta prochaine sortie en ville.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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