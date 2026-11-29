Cette maison unique à vendre à Montréal détonne dans sa rue et attends de voir l'intérieur
Elle a gagné un prix d'architecture et on comprend pourquoi! 😮
Sur la rue Drolet, dans la Petite Italie à Montréal, une maison à vendre ne passe pas inaperçue. Coincée entre deux plex de brique rouge, elle affiche une façade crème toute simple, avec une petite fenêtre à l'étage et une autre au rez-de-chaussée. De la rue, on s'attend presque à ce qu'il fasse sombre à l'intérieur.
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C'est tout le contraire. Les architectes ont placé une cour intérieure en plein cœur de la maison, et la lumière naturelle entre par là dans les pièces principales. Les murs blancs enduits de chaux et le bois clair font le reste.
La cour intérieure fait entrer la lumière naturelle jusqu'au cœur de la maison.RE/MAX du Cartier
Construite en 1910, cette propriété de type shoebox a été entièrement repensée en 2023 par la firme La Shed Architecture. Selon l'annonce, le projet a d'ailleurs reçu un prix d'excellence de l'Ordre des architectes du Québec en 2026.
La maison est affichée à 2 495 000 $. Elle compte 14 pièces sur deux étages, dont trois chambres, deux salles de bain et une salle d'eau, pour une superficie habitable de 2 300 pieds carrés.
La maison a été entièrement repensée par la firme La Shed Architecture en 2023.RE/MAX du Cartier
Au rez-de-chaussée, le salon s'ouvre directement sur la cour intérieure. Le béton poli, chauffé par un plancher radiant, couvre la majorité des pièces. Dans la cuisine, on trouve des poutres apparentes, des armoires en bois minimalistes et un îlot de 13 pieds au comptoir crème.
La propriété compte 14 pièces réparties sur deux étages.RE/MAX du Cartier
Un escalier central en bois clair mène à l'étage, où le plancher est en chêne blanc. La chambre principale a une penderie, un accès à un balcon et une salle de bain attenante avec une baignoire autoportante. Les deux autres chambres partagent une salle de bain avec une douche à l'italienne, à côté de la salle de lavage.
Un escalier central en bois clair relie le rez-de-chaussée à l'étage.RE/MAX du Cartier
La maison compte trois chambres, dont une chambre principale avec accès à un balcon.RE/MAX du Cartier
La salle de bain de la chambre principale a une baignoire autoportante.RE/MAX du Cartier
Derrière, la cour arrière est entourée d'une clôture de bois, qui cache aussi l'espace de stationnement. On y trouve une terrasse, des dalles irrégulières et beaucoup de verdure.
La maison est affichée à 2 495 000 $ dans la Petite Italie.RE/MAX du Cartier
Côté chiffres, l'évaluation municipale de 2026 est de 1 610 000 $, et les taxes municipales et scolaires s'élèvent à 10 831 $ par année.
Maison à vendre dans la Petite Italie à Montréal
Prix : 2 495 000 $
Adresse : 6237, rue Drolet, Montréal, QC
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