Taxe de bienvenue : Tu as jusqu’à cette semaine pour demander un remboursement anticipé
Après cette date, tu devras patienter jusqu'à ta déclaration de revenus... en 2027!
Tu as acheté ta première maison au Québec cette année et tu n'as pas encore réclamé le remboursement de ta « taxe de bienvenue »? Le temps presse si tu veux mettre la main sur cet argent avant la période des impôts 2027.
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Le nouveau crédit d'impôt remboursable pour l'accès à la propriété, en vigueur pour les premières habitations achetées depuis le 1er janvier 2026, peut être versé de façon anticipée, sans attendre ta déclaration de revenus. Encore faut-il en faire la demande à temps.
Selon Revenu Québec, la date limite pour demander ce versement anticipé est fixée au mardi 1er décembre. Passé ce délai, tu devras réclamer le montant dans ta déclaration de revenus de 2026, au printemps prochain.
Quand l'argent sera-t-il versé?
Les premiers versements ont commencé le 9 novembre et se poursuivront au cours des prochaines semaines, a confirmé à Narcity Québec Mylène Gagnon, porte-parole de Revenu Québec.
Le montant est versé en un seul paiement, une fois la demande traitée. La date de dépôt peut donc varier d'une personne à l'autre. Selon l'organisme, la plupart des versements et des avis devraient être envoyés d'ici la fin décembre 2026 ou au début de janvier 2027.
Jusqu'à 5 875 $ de remboursement
Le crédit rembourse la totalité des premiers 5 000 $ payés en droits de mutation immobilière. Il couvre ensuite le quart de la tranche suivante de 3 500 $, ce qui peut ajouter jusqu'à 875 $, pour un maximum de 5 875 $.
Comme le gouvernement estime que la taxe de bienvenue médiane tourne autour de 5 000 $ en 2026, bien des acheteurs et acheteuses pourraient voir leur facture effacée au complet.
Le montant diminue toutefois pour les propriétés plus coûteuses. Il est réduit de 2,35 % de la portion de la valeur qui dépasse 750 000 $, et il n'y a plus de crédit pour une propriété d'un million de dollars ou plus.
Qui peut demander le versement anticipé?
Le crédit vise les personnes qui acquièrent une première habitation, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas vécu dans une demeure leur appartenant au cours des quatre années précédant l'achat. La propriété doit être située au Québec et devenir ta résidence principale.
Maisons unifamiliales, jumelées ou en rangée, condos, maisons usinées ou mobiles et logements dans un immeuble à logements multiples sont admissibles. Une part dans une coopérative d'habitation peut aussi l'être, sous certaines conditions.
Pour obtenir l'argent de façon anticipée, tu dois aussi respecter ces critères.
- Habiter au Québec au moment de la demande;
- Avoir payé la totalité de la taxe de bienvenue, toi ou ton ou ta partenaire;
- Ne pas en avoir été exempté;
- Avoir acheté une propriété dont la valeur servant au calcul des droits de mutation ne dépasse pas 1 million de dollars;
- Avoir droit à un crédit de plus de 1 000 $;
- Accepter de recevoir le montant par dépôt direct.
Si ton crédit est de 1 000 $ ou moins, tu ne peux pas obtenir de versement anticipé, mais tu pourras quand même le réclamer dans ta déclaration de revenus.
Comment faire ta demande avant mardi
La façon la plus rapide reste de passer par Mon dossier pour les citoyens, sur le site de Revenu Québec. Il est aussi possible de remplir un formulaire.
Garde à portée de main le matricule ou le numéro de cadastre de ta propriété, le montant payé à ta municipalité et la base d'imposition qu'elle a utilisée pour le calculer. Une preuve de paiement, comme ta facture ou un relevé de compte municipal, sera aussi demandée. Avec tous ces documents en main, la démarche prend une quinzaine de minutes.
Si tu fais construire, vérifie bien ta date d'achat. Revenu Québec considère que la propriété est acquise lorsque ton droit est inscrit au registre foncier et que le logement est habitable.
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