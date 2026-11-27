Costco modifie ses heures d’ouverture pour le temps des Fêtes au Québec
Ça compte autant pour les entrepôts réguliers que les centres Pour l'entreprise!
Avec l'arrivée des Fêtes, les allées de Costco du Québec vont se remplir à vue d'œil, et le géant américain de la grande surface a décidé d'ajuster son horaire en conséquence pour tout le mois de décembre, et ce, tant pour les entrepôts que les centre Pour l'entreprise.
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Concrètement, les entrepôts ouvriront à 8 h plutôt qu'à 9 h pendant un peu plus d'une semaine avant Noël, ce qui te donne une heure de plus pour éviter la cohue.
Du lundi 14 au vendredi 18 décembre, les magasins t'accueilleront de 8 h à 20 h 30. Le samedi 19 et le dimanche 20 décembre, ce sera de 8 h à 19 h.
La dernière ligne droite avant le réveillon suit la même logique, puisque les entrepôts seront ouverts de 8 h à 20 h 30 du lundi 21 au mercredi 23 décembre.
Ce qui change les 24, 25 et 26 décembre chez Costco
Si tu comptes faire tes achats de dernière minute la veille de Noël, ne tarde pas trop. Le jeudi 24 décembre, les portes ouvriront à 8 h h et fermeront à 17 h.
Le lendemain, le vendredi 25 décembre, tous les Costco seront fermés pour Noël. Mieux vaut donc avoir rempli le frigo pour le temps des Fêtes avant la fermeture du 24.
Pour te donner une idée, Costco est normalement ouvert de 9 h à 20 h 30 du lundi au vendredi, et de 9 h à 19 h le samedi et le dimanche.
Pour les fans du Boxing Day, les Costcos du Québec ouvriront leurs portes à 13 h et fermeront à 19 h.
Un horaire distinct dans les Centres d'affaires
Les Centres d'affaires Costco, présents au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et en Colombie-Britannique, ont leur propre horaire durant la période des Fêtes.
En temps normal, ces succursales ouvrent de 7 h à 19 h du lundi au samedi, et de 9 h à 19 h le dimanche.
Le dimanche 20 décembre, elles devanceront leur ouverture à 7 h et resteront ouvertes jusqu'à 19 h. La veille de Noël, elles accueilleront la clientèle de 7 h à 17 h.
Comme les entrepôts, les Centres d'affaires seront fermés le jour de Noël, et aucune livraison ne sera effectuée ce jour-là.
Cet article est une adaptation de l'article « Costco is changing store hours in December and here's when you can shop », qui a été publié à l'origine sur Narcity Canada.
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