Voici le nouveau Québécois le plus recherché au Canada après l'arrestation d'Ayoub Mohamed
Depuis l'arrestation d'Ayoub Mohamed, un nouveau nom se retrouve en tête des fugitifs québécois du Top 25 des criminels les plus recherchés au Canada. Il s'agit de Gianpietro Tiberio. Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) le recherche pour un crime commis en pleine rue commerçante de l'est de Montréal, il y a près de 14 ans.
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Le Programme Bolo a dévoilé sa nouvelle liste le jeudi 19 novembre, lors d'une conférence de presse à Toronto. Mohamed, soupçonné d'avoir tué un barbier à Salaberry-de-Valleyfield en septembre, y occupait le 4e rang, devant tous les autres suspects recherchés par un corps policier du Québec. Il n'y sera resté que quelques jours : la Sûreté du Québec (SQ) a confirmé ce mercredi 25 novembre qu'il avait été arrêté la veille en Ontario, grâce à un signalement du public.
Tiberio, qui figurait au 10e rang au moment du dévoilement, devient donc le fugitif recherché au Québec le plus haut sur la liste.
Une fusillade dans un café de Saint-Léonard
Selon le SPVM, Gianpietro Tiberio, né le 28 février 1973, est recherché pour meurtre au premier degré et tentative de meurtre. L'événement est survenu en décembre 2012 dans l'arrondissement de Saint-Léonard.
D'après la SQ, citée par CTV News, il s'agit d'une fusillade à l'ancien café Domenica-In, sur le boulevard Provencher. Domenico Facchini y a perdu la vie et Vito D'Orazio a été blessé.
Le nom de Tiberio a été ajouté à la liste des fugitifs les plus recherchés au Québec en 2025. La police dit le chercher depuis la vaste opération contre le crime organisé menée le 12 juin de cette année-là.
La police croit qu'il pourrait être en Ontario
Dans son communiqué du 19 novembre, le SPVM indique que le suspect pourrait se trouver au Québec ou en Ontario. En août dernier, la SQ avait aussi dit avoir des raisons de croire qu'il se cachait dans la région du Grand Toronto.
Voici sa description selon le SPVM :
- Homme à la peau blanche
- Environ 1,80 mètre
- Environ 110 kilogrammes
- Yeux bruns et cheveux gris
- Parle français et anglais
En août, la police avait aussi précisé qu'il pourrait porter la barbe.
Toute personne qui aurait de l'information sur lui peut écrire à crimes.majeurs@spvm.qc.ca ou appeler au 514 280-1222. Cette ligne est en service depuis le 21 novembre. En cas d'urgence, il faut composer le 911.
Le Programme Bolo n'offre aucune récompense pour Tiberio, contrairement à certains autres suspects du classement.
Deux autres Québécois toujours sur la liste
Le SPVM recherche aussi Dylan Denis, au 13e rang. Il est visé par un mandat pancanadien pour meurtre, en lien avec un homicide survenu le 14 mai 2024 dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville. Le Programme Bolo offre jusqu'à 50 000 $ pour de l'information menant à son arrestation.
Tommy Bernier-Thibault ferme la marche au 25e rang. Ce suspect surnommé « Montmagny » est recherché par le Service de police de la Ville de Lévis pour voies de fait. Il aurait notamment agressé des membres du personnel d'un bar de Lévis en novembre 2022.
Tout en haut du classement, on trouve Satinderjeet Singh, aussi connu sous le nom de Goldy Brar. Le Service de police de Winnipeg le recherche pour meurtre, et la récompense offerte peut atteindre 250 000 $.
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