Occupation Double Panama : 9 choses qu’on espère voir se régler à L’Heure de vérité
Certains arrivent avec leur bloc-notes, et ça promet. 🍿🫣
Le voyage final est bouclé, le confinement a été levé, le grand dévoilement est passé et le condo (locatif) a été remporté. Voilà qu'il ne reste plus qu'une étape cruciale à la saison d'Occupation Double Panama : L'Heure de vérité.
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Ce sont Emma et Enzo qui ont été couronnés le dimanche 22 novembre, lors d’une finale présentée en direct du Casino de Montréal. Le couple repart avec un grand prix évalué à près d’un demi-million de dollars, dont le fameux condo en location qui a fait jaser pendant des semaines.
Les valises sont défaites, mais pas les tensions. Il reste quelques « dossiers ouverts » à fermer, et ce, devant un public québécois qui salive à l’idée d’un bilan de saison à saveur de confrontations, de drama et de malaises. Imane et Rébecca, notamment, ont d’ailleurs confié à Narcity qu’elles arriveraient à l’émission bien préparées.
Voici donc quelques sujets qu'on espère voir se régler lors de L'Heure de vérité, qui sera diffusée ce dimanche 29 novembre à 18 h 30 sur les ondes de Noovo et Crave.
La « crise » de Sabrina lors de son élimination et les excuses réclamées
Emma et Alanna voulaient que Sabrina s'excuse à Occupation Double Panama, mais ce n'est pas trop clair pourquoi.Occupation Double | Crave
C’est sans doute la tension qui a le plus pesé sur l’ambiance de la maison des filles cette saison. Lors de sa première élimination, on a vu Sabrina réagir avec beaucoup d’émotion. Selon la version qui circulait dans les villas, elle aurait plutôt fait une grosse crise devant les autres candidates.
Cette réputation l’a suivie jusqu’à son retour dans l’aventure : plusieurs filles, dont Emma et Alanna, ont exigé qu’elle s’excuse, alors que ce sont les filles qui l’avaient mise dans l’enveloppe.
En entrevue avec Narcity Québec, Sabrina maintient qu’elle n’a jamais crié. Elle reconnaît avoir été émotive et avoir levé le ton. Selon elle, les filles seraient allées voir Alexandrie avant qu’elle puisse lui parler seule à seule de son intérêt pour Mathieu. « Je n’ai jamais manqué de respect, je ne les ai jamais traitées de noms ou quoi que ce soit », assure-t-elle. Elle s’est tout de même excusée pour repartir du bon pied, mais dit n’avoir reçu aucune excuse en retour.
Les candidates arrivées en twist racontent d’ailleurs qu’on leur a présenté Sabrina comme « le problème » de la maison. « On s’est fait brainwash par les autres filles que, genre, elle criait », a confié Mathilde, choquée en découvrant les images. Pour Imane, les moments les plus intenses ont bel et bien été diffusés : « Si ça, pour elles, c’est crier, pour moi, ce n’est pas crier. »
Sabrina n’a aucune attente, mais avoue que des excuses lui feraient « vraiment un petit baume au cœur ». Maintenant que toutes les filles ont vu les épisodes, L’Heure de vérité pourrait être l’occasion de crever l’abcès… ou de le rouvrir.
Imane et le « dossier Emma »
Imane veut clore des dossiers avec Emma lors de L'Heure de vérité.
Occupation Double | Crave
S’il y a une confrontation attendue à L’Heure de vérité, c’est bien celle-là. Toute la saison, Imane a traîné une étiquette de fille qui « prenait trop de place ». En entrevue avec Narcity Québec, Imane désigne surtout Emma, et un peu Rébecca, comme celles qui auraient bâti ce récit dès le départ.
Ce qui intrigue la créatrice de contenu, c’est que tout avait bien commencé entre les deux. Lors d’une conversation dans l’avion, Emma lui aurait confié la suivre sur les réseaux sociaux depuis des années et adorer son contenu. Une fois dans les maisons, l'ambiance aurait complètement changé. « Je me le demande encore à ce jour, et j’ai vraiment hâte de mentionner ça à L’Heure de vérité », lance Imane, qui en parlait publiquement pour la première fois.
Elle reproche aussi à Emma un manque d’empathie, notamment lors de la soirée où Sabrina a été éliminée la première fois. Imane voulait parler du départ de sa meilleure amie et de son top 1, mais elle s’est sentie « ciblée » par la façon dont Emma s’adressait à elle.
Couronnée grande gagnante dimanche dernier, Emma devra donc composer avec un dossier bien garni. Imane, elle, ne s’attend à rien. Elle veut juste savoir si elle avait affaire à un personnage de téléréalité ou à la vraie Emma. « Si elle me montre que c’est vraiment sa personnalité, au moins, je vais bien dormir la nuit. »
Les propos d’Olivier sur Engie après son départ
Olivier a finalement choisi Imane plutôt qu’Engie lors de l’élimination éclair du 28 octobre.
Occupation Double | Crave
Olivier a fini par choisir Imane plutôt qu’Engie, après des jours de rapprochements lors de la semaine de jeux Tentations au soleil. Ce qu’Engie a moins digéré, c’est sa réaction après son départ. Billy venait de raconter qu’elle lui avait demandé si elle était « folle » de penser qu’il se passait quelque chose entre eux, et s'il était certain de son choix avec Émilie.
Olivier s’est alors demandé tout haut si elle avait pensé à Billy toute la semaine, et en a profité pour valider son choix de se tourner vers Imane.
Engie a trouvé ça « plate », d’autant plus que lui aurait parlé d’Imane tout ce temps-là, selon elle.
Avec le recul, Olivier admet qu’il n’aurait peut-être pas dû aller aussi loin avec Engie. Il n’exclut pas qu’elle ait l’impression d’avoir été love bombée, mais il jure que son intérêt était sincère. Il s’attend d’ailleurs à potentiellement devoir s’en expliquer à L’Heure de vérité.
Le flirt entre Olivier et Rébecca dans la salle de bain
Dans les maisons, le moment de flirt entre Olivier et Rébecca aux toilettes a été rapporté de deux façons différentes et a semé la bisbille. Pourtant, à la caméra, les choses étaient assez claires : oui, Rébecca a fait des avances à Olivier, mais il n’était pas blanc comme neige non plus.
Olivier est ensuite allé dire à Imane que Rébecca avait voulu l’embrasser. Rébecca reproche au cimentier-applicateur d’avoir déformé ses propos. Elle lui aurait conseillé de ne pas fermer ses portes, et non de « faire attention à Imane », comme il l’aurait rapporté.
La chicane entre Fred et William
Fred en veut à Will d'avoir embrassé Sabrina, et dit que William lui avait fait des attaques personnelles.Occupation Double | Crave
À l’écran, on a vu William choisir Sabrina lors d'un jeu Tentations au soleil, puis l’embrasser. On a aussi vu Fred l’accuser d’attaques personnelles par la suite. Ce que le public n’a pas vu, c’est la conversation qu’ils ont eue loin des caméras, le soir de l’élimination de William.
Selon Fred, William était la personne en qui il avait le plus confiance dans l’aventure. Il lui reproche d’avoir choisi Sabrina en sachant que ça allait le blesser, puis d’avoir parlé de lui en mal, y compris auprès de Sabrina. Le soir de l’élimination, il dit le lui avoir reproché directement : à ses yeux, ses gestes avaient montré qu’ils n’étaient pas vraiment amis.
William raconte cette discussion autrement. Il assure n’avoir fait aucune attaque personnelle et dit avoir simplement participé au jeu pour son équipe. Le soir de son élimination, Fred aurait encore tenté de le « piquer ». William dit lui avoir répondu de régler ça avec Sabrina, puisqu’ils ne se connaissaient que depuis trois semaines. Il accuse aussi Fred d’avoir déformé ses propos et ceux d’Olivier auprès de Jacob.
Depuis, la tension ne semble pas retombée. Fred dit avoir déjà pardonné à William et parle d’une chicane à sens unique. Il l’invite à venir lui parler s’il a encore quelque chose à lui reprocher. L’Heure de vérité pourrait en être l’occasion.
Le fameux « Je suis en amour » de Jacob
Jacob a affirmé être « en amour » avec Imane, qui le voyait plutôt comme un ami.Occupation Double | Crave
Après son élimination, Jacob est revenu dans l’aventure grâce à une twist, avec une seule personne en tête : Imane. Il est allé jusqu’à affirmer être « en amour avec cette fille-là » et à lui lancer un « je t’aime OD », qui a beaucoup fait réagir. On avait l’impression d’assister au début d’une histoire impossible qui finissait par fonctionner.
Celle-ci s’est pourtant terminée assez sec. En voyage avec lui, Imane a surpris tout le monde en le renvoyant dans la friendzone. En entrevue avec Narcity Québec, Jacob admet avoir été « extrêmement maladroit ». Pour lui, être « en amour », c’est loin d’un vrai « je t’aime », plutôt un six sur dix. Il reconnaît aussi n’avoir vu Imane qu’environ 45 minutes au total avant ses déclarations.
Est-ce qu’on reviendra sur toute cette saga et ce malaise à L’Heure de vérité? On l’espère!
Le triangle entre Alexandrie, Mathieu et Sabrina
Mathieu, Sabrina et Alexandrie ont formé l’un des triangles amoureux de la saison.
S’il y a un triangle amoureux qui a fait jaser cette saison, c’est bien celui de Mathieu, Alexandrie et Sabrina. La flamme s’est d’abord allumée entre Mathieu et Alexandrie, mais il a ensuite exploré sa connexion avec Sabrina. Quand cette dernière a été éliminée, il est retourné vers Alexandrie.
Le dossier semblait clos, jusqu’à la semaine Tentations au soleil, où le flirt entre Sabrina et Mathieu était difficile à manquer. En visionnant les épisodes pendant le confinement, Alexandrie a semblé ébranlée, et ça a jeté un froid dans le couple de finalistes. Reste à voir si l’histoire refera surface à L’Heure de vérité.
Alexandrie qui affirme que Sabrina voulait cibler Juliette et Alexis
Alexandrie a dévoilé l'alliance qui s'était formée contre le couple de Juliette et Alexis lors du party Girl Crush.
Lors du party Girl Crush, le mode stratégie s’est activé à travers les maisons, à part pour Juliette et Alexis qui, comme elle l’a dit, « vivaient dans leur monde de licornes ». Par contre, Alexandrie a choisi de dévoiler toute l’alliance et la stratégie à Juliette en ciblant Sabrina, Alanna et Émilie.
Le couple chouchou est donc arrivé à la table d’élimination convaincu qu’un complot se tramait contre lui. Or, quand Sabrina et Fred ont reçu le pouvoir d’éliminer un autre duo, c’est justement Alexis et Juliette qu’ils ont choisis. Selon Sabrina, l’idée qu’ils visaient ce couple depuis le début est une rumeur lancée par Émilie et Alanna, et elle assure n’avoir jamais rien dit de tel. Fred, lui, affirme qu’Alexis et Juliette ne leur ont parlé de leurs soupçons qu’une fois de retour au salon, alors qu’il était trop tard. S’il l’avait su à temps, dit-il, il aurait compris qu’Alexandrie et Mathieu étaient les « chefs de file » de la stratégie, et c’est eux qu’il aurait éliminés.
Si Frédérick et Sabrina ont eu le temps de s’expliquer avec Alexis et Juliette dans la maison des exclus, Alexandrie et les autres devront, elles, rendre des comptes à L’Heure de vérité.
Les relations tendues dans les chalets des finalistes
Plusieurs tensions ont fait surface entre les couples dans les chalets des finalistes.
Entre le voyage final et le grand dévoilement au Casino de Montréal, les finalistes, ainsi que Tristan et Alanna, éliminés à Tenerife même, ont dû passer plusieurs semaines en confinement dans des chalets au Québec. Ces épisodes ont été un régal pour les fans, alors que les relations étaient plus tendues que jamais.
La rancœur de Tristan et Alanna envers les autres couples, les piques entre Billy et Émilie, les frictions entre Alexandrie et Mathieu après avoir visionné les épisodes : l'ambiance était loin d'être chaleureuse. Pas étonnant que bien des fans aient hâte d’en savoir plus sur les dessous de ces semaines qui ont visiblement été assez difficiles.