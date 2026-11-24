Voici le top 100 des prénoms de bébé les plus populaires au Canada en 2026
De nouveaux chouchous, mais un indétrônable! 👑
Chaque année, des milliers de futurs parents passent des soirées entières à fouiller des listes, à tester des prénoms à voix haute et à négocier avec leur partenaire. Le résultat de toutes ces discussions se retrouve dans le palmarès 2026 des prénoms de bébé les plus populaires au Canada, que BabyCenter vient de dévoiler.
À lire également : Statistique Canada dévoile les prénoms de bébé les plus populaires au pays en 2025
Certains prénoms restent des valeurs sûres d'une année à l'autre, mais d'autres font de gros bonds. Le classement de cette année compte quelques changements au sommet, des prénoms aux airs vintage qui se démarquent et des favoris qui perdent du terrain.
Publié le 23 novembre 2026, le classement de BabyCenter est établi à partir des prénoms inscrits par les parents sur sa plateforme. Il se distingue donc du palmarès officiel de Statistique Canada, qui repose sur les registres d'état civil. Une tendance ressort nettement cette année : les prénoms qui commencent par « El » ont la cote chez les filles.
Petite particularité du classement : Bean est le seul prénom qui figure à la fois dans le palmarès des filles (33e) et dans celui des garçons (42e).
Chez les filles, Eliana talonne Olivia
Olivia monte d'une place pour reprendre le premier rang. La plus grande surprise vient toutefois juste en dessous : Eliana, qui était 15e en 2025, grimpe jusqu'au deuxième rang.
Charlotte complète le podium après un gain de cinq places. Amelia, la grande gagnante de l'an dernier, recule de trois places et se retrouve quatrième. Emma et Sophia suivent aux cinquième et sixième rangs.
Deux prénoms classiques font une entrée remarquée dans le top 10. Ella passe du 32e au septième rang et Eleanor saute de 48 places pour se hisser au dixième. Isla et Mia occupent les huitième et neuvième positions.
Top 50 des prénoms de filles en 2026
- Olivia
- Eliana
- Charlotte
- Amelia
- Emma
- Sophia
- Ella
- Isla
- Mia
- Eleanor
- Ellie
- Lily
- Hazel
- Sofia
- Layla
- Aria
- Ayla
- Elizabeth
- Ivy
- Nora
- Sophie
- Aurora
- Ava
- Clara
- Luna
- Evelyn
- Grace
- Isabella
- Sadie
- Alice
- Scarlett
- Zoe
- Bean
- Rose
- Violet
- Zoey
- Autumn
- Chloe
- Lainey
- Lucy
- Stella
- Amara
- Anna
- Athena
- Elena
- Gabriella
- Harper
- Kinsley
- Maya
- Quinn
Chez les garçons, Noah reste indétrônable
Liam et Oliver échangent leurs places : Liam monte au deuxième rang et Oliver glisse au troisième. Leo gagne une place et arrive quatrième, devant Elijah.
Hudson connaît la plus forte progression du top 10 masculin. Le prénom passe du 27e au septième rang. Ethan fait aussi un bond de 15 places jusqu'au sixième rang, et Luca entre dans le top 10 au neuvième rang. Jack (8e) et Theo (10e) complètent la liste.
Top 50 des prénoms de garçons en 2026
- Noah
- Liam
- Oliver
- Leo
- Elijah
- Ethan
- Hudson
- Jack
- Luca
- Theo
- Theodore
- Levi
- Lucas
- Thomas
- Benjamin
- Mateo
- Nathan
- Henry
- James
- Myles
- Daniel
- Gabriel
- Jackson
- Adam
- Arthur
- Bennett
- Matteo
- Owen
- Asher
- Maverick
- Isaac
- Jacob
- Logan
- Nolan
- Sebastian
- Carter
- Lincoln
- Samuel
- William
- Matthew
- Arlo
- Bean
- David
- Ezekiel
- Jayden
- Kai
- Rowan
- Wesley
- Wyatt
- Aiden
Les prénoms qui ont fait les plus gros bonds
Plus loin dans le classement, certains prénoms ont carrément décollé. Autumn signe la plus forte hausse de l'année en grimpant de 95 places, jusqu'au 37e rang. Chez les garçons, Mateo gagne 89 places et atteint le 16e rang. Sa variante Matteo monte aussi de trois places, au 27e rang.
Layla passe du 73e au 15e rang, Myles monte de 53 places jusqu'au 20e rang et Arlo gagne 56 places pour atteindre le 41e. Elizabeth continue son retour en force avec une hausse de 33 places qui la mène au 18e rang.
Ceux qui perdent des plumes
Violet subit la chute la plus marquée : elle était dans le top 5 en 2025 et se retrouve au 35e rang. Lily (de 4e à 12e) et Levi (de 4e à 12e) reculent chacun de huit places, tandis qu'Ellie perd cinq places et passe au onzième rang.
Theodore et sa version courte, Theo, perdent aussi du terrain. Le premier glisse d'une place jusqu'à la onzième position, et le second recule de quatre places jusqu'au 10e. Thomas (14e) et Benjamin (15e), eux, gardent exactement le même rang que l'an dernier.
Un portrait différent de celui de Statistique Canada
Si ces résultats te semblent familiers sans être identiques, c'est normal. Dans son palmarès des prénoms donnés en 2025, publié le 23 septembre 2026, Statistique Canada plaçait Charlotte au premier rang chez les filles, devant Olivia. Noah arrivait en tête chez les garçons pour une cinquième année de suite. Malgré leurs différences, les deux classements s’entendent au moins sur une chose : Noah n’a pas fini de remplir les garderies.
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