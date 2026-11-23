Laurent Duvernay-Tardif est de retour avec les Chiefs et il donne plus de détails
Il en a surpris plus d’un pendant le match de dimanche. 👀🏈
En sarrau avec un stéthoscope autour du cou, en tablier avec de la farine sur le nez ou micro à la main devant la caméra : on ne sait jamais où on va retrouver Laurent Duvernay-Tardif. Cette fois, l’ancien joueur de la NFL est retourné dans un endroit qu’il connaît très bien, les lignes de côté des Chiefs de Kansas City.
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Il n’y portait pas d’équipement de football, mais bien son chapeau de médecin. Les caméras de CBS l’ont repéré le dimanche 22 novembre, pendant la victoire écrasante de 34 à 7 des Chiefs contre les Cardinals de l’Arizona. En ondes, le journaliste de terrain Evan Washburn a expliqué que le Québécois passerait le prochain mois avec le personnel médical de l’équipe et qu’il faisait partie de l’équipe d’intervention d’urgence pendant le match.
Dimanche soir, Laurent Duvernay-Tardif a lui-même confirmé la nouvelle sur Instagram.
« De retour à KC pour le mois! 🏈 Je me sens privilégié de retrouver les lignes de côté, cette fois pour suivre l’équipe médicale et acquérir de l’expérience en médecine sportive et en intervention d’urgence sur le terrain », a-t-il écrit (traduction libre).
Du Super Bowl à la ligne de front
Originaire de Mont-Saint-Hilaire, Laurent Duvernay-Tardif a été repêché par les Chiefs en sixième ronde en 2014 et a joué à Kansas City jusqu’en 2021. En février 2020, il est devenu le premier joueur né au Québec à remporter le Super Bowl, lors de la victoire des Chiefs contre les 49ers de San Francisco.
Quelques mois plus tard, il a renoncé à la saison 2020 de la NFL pour faire du bénévolat pendant neuf semaines dans un CHSLD du Grand Montréal, en pleine pandémie de COVID-19. Il a ensuite été échangé aux Jets de New York en novembre 2021.
Le 21 septembre 2023, il a annoncé sur Instagram qu’il prenait sa retraite après neuf saisons dans la NFL. Il disait partir avec le sentiment du devoir accompli.
Un nouveau chapitre en médecine
Après le football, il est retourné à sa carrière médicale. En juillet dernier, il a terminé sa résidence en médecine familiale, a rapporté l’Université McGill. Il y confiait envisager de travailler comme médecin dépanneur dans des régions éloignées du Québec.
Ses autres projets ne l’ont pas empêché de terminer sa formation. Il a animé la série documentaire J’ai une question à Noovo et a couvert les Jeux olympiques d’hiver comme journaliste pour Radio-Canada. Côté affaires, il est copropriétaire de Le Pain dans les Voiles depuis 2023. Ce printemps, il a aussi racheté la boulangerie montréalaise Arhoma avec son partenaire d’affaires Sasha Ghavami.
Dimanche, il a pu voir ses anciens coéquipiers briller : Patrick Mahomes a lancé pour 324 verges et trois passes de touché, dont deux captées par Travis Kelce. Reste à voir si son mois à Kansas City lui laissera le temps d’une double date avec le joueur et son épouse, une certaine Taylor Swift.
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