Condo locatif à OD Panama : Julie Snyder fait (ENFIN) une mise au point sur le grand prix
Ça répond à plusieurs questions… Mais pas toutes. 🙈
Ça y est, après une saison plus que mouvementée, c'est Enzo et Emma qui ont finalement été couronné le couple gagnant d'Occupation Double Panama ce 22 novembre. Si leur victoire était assez prévisible, c’est surtout leur grand prix qui faisait jaser depuis des semaines, puisque le condo qu’ils remportent est une location et non une propriété. La productrice d'Occupation Double, Julie Snyder, a publié une mise au point sur le grand prix d'OD Panama.
Dans sa publication Facebook partagé ce 21 novembre, la veille du grand dévoilement, elle explique dans une vidéo en compagnie de l’animateur Fred Robichaud et du promoteur Ray Junior Courtemanche, comment fonctionne le condo locatif de 300 000 $. Elle précise aussi pendant combien de temps le couple pourra y vivre sans payer de loyer.
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Le prix avait été dévoilé dans l'épisode du 29 octobre, et il soulevait des questions depuis. Contrairement aux saisons précédentes, les gagnants ne deviennent pas propriétaires. Jusqu'ici, la durée de la location restait floue : en septembre, Ray Junior Courtemanche avait seulement indiqué qu'elle dépendrait du condo choisi. Contactée par Narcity, Bell Média était restée muette sur le sujet.
Un montant de 300 000 $ à utiliser en loyers
Dans la vidéo, le promoteur revient d’ailleurs sur une interprétation qui circulait en ligne : « Il y a plein de gens qui pensaient que c’était un condo d’une valeur de 300 000 $, mais juste pour un an. » Julie Snyder lui répond aussitôt : « Non! Ce n’est pas ça! »
Selon les nouveaux détails révélés par Julie Snyder, la valeur du prix correspond bel et bien à 300 000 $. « En gros ils ont 300 000 $ à dépenser au fil des ans et selon leurs besoins pour être logés sans frais dans le complexe », explique-t-elle.
La productrice donne deux exemples :
- pour un 3 ½ à 2 000 $ par mois, le condo serait gratuit pendant 12 ans ;
- pour un 5 ½, ce serait plutôt pendant environ huit ans.
« Le couple a une grande flexibilité sur le choix du condo qui peut évoluer selon leur besoin : Par exemple le couple peut prendre un condo 3 1/2 pendant deux ans, puis avoir le 13e bébé OD et changer pour un 4 1/2 ou même un 5 1/2 en cour de route ce qui leur donnera un condo gratuit pendant quelques années », ajoute-t-elle.
Comme le loyer augmente avec la taille du logement, le montant s'écoulerait alors plus rapidement. Le nombre d'années sans loyer dépendra donc des choix faits par le couple.
La mise au point clarifie la durée du prix, mais elle laisse quand même quelques questions en suspens. On ignore toujours si le couple pourra sous-louer son condo, et ce qui arriverait advenant une séparation. On ne sait pas non plus si les 300 000 $ pourraient être partagés entre deux logements.
Les exemples présentés par Julie Snyder tiennent aussi pour acquis que le loyer restera le même pendant toute la durée du prix, ce qui est peu probable. Avec les hausses de loyer annuelles, le montant pourrait s’épuiser plus vite que prévu, et le couple pourrait profiter de son condo sans frais moins longtemps qu’annoncé.
Une chose demeure : une fois les 300 000 $ écoulés, Emma et Enzo n’auront aucune propriété à revendre, contrairement aux gagnants des saisons précédentes. Rien ne les empêche, par contre, de profiter de ces années sans loyer pour amasser une mise de fonds et acheter plus tard.
Un complexe pensé pour toute la famille
Le condo se trouve à l'Espace W de Cité Mirabel, dans les Laurentides. Le complexe compte quatre bâtiments et 336 unités. Julie Snyder le décrit comme un complexe « multigénérationnel », parce qu'il comprend des installations pour tous les âges.
Pour les enfants, on y trouve :
- un parc avec des modules de jeux extérieurs;
- une salle de jeu intérieure;
- une piscine familiale.
Pour les adultes, il y a :
- un gym et une salle de yoga;
- un simulateur de golf;
- un bain froid, un bain chaud et un sauna;
- des piscines et des terrasses réservées aux 18 ans et plus;
- un espace de coworking.
Selon le site d'Espace W, le loyer comprend notamment l'électricité, l'eau chaude, le chauffage et la climatisation, le Wi-Fi haute vitesse, sept électroménagers et un stationnement intérieur.
En plus du condo, le grand prix d'OD Panama comprend la location de deux Ford Bronco Sport 2026 pendant deux ans, des abonnements à vie chez ProGym, des meubles Must Société, des garde-robes Girl Crush et RW&CO, ainsi qu'un forfait Bell pendant deux ans.
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