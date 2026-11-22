Une super lune hyper brillante va illuminer le ciel du Québec cette semaine
Avec la noirceur qui tombe avant l'heure du souper, on a rarement le réflexe de lever les yeux vers le ciel en fin novembre. Cette semaine, il vaudra pourtant la peine de jeter un coup d'œil dehors : une super lune va se pointer à l'horizon du Québec dès la fin de l'après-midi.
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D'après le calendrier des phases lunaires d'Espace pour la vie, qui donne les heures du Québec, la pleine lune aura lieu le mardi 24 novembre à 9 h 53. La NASA confirme qu'il s'agira d'une super lune, la première depuis celle du 3 janvier, il y a près de 11 mois.
Pour profiter pleinement de cette pleine lune, le moment où tu lèves les yeux compte presque autant que la journée choisie. Elle fait aussi partie des phénomènes célestes qui vont se suivre d'ici les Fêtes.
Pourquoi on parle d'une super lune?
L'orbite de la Lune n'est pas un cercle parfait : notre satellite se rapproche et s'éloigne de la Terre au fil du mois. Selon la NASA, une super lune se produit quand la pleine lune coïncide avec le périgée, le point de l'orbite le plus proche de la Terre. L'agence précise que ce n'est pas un terme astronomique officiel et qu'on l'emploie généralement quand la pleine lune se trouve à au moins 90 % du périgée.
Mardi, la Lune sera à 360 768 km de la Terre, selon les tables de l'astrophysicien Fred Espenak, retraité de la NASA.
Concrètement, la différence se voit un peu. D'après l'agence spatiale américaine, une pleine lune au périgée peut paraître jusqu'à 14 % plus grande et 30 % plus lumineuse que la plus petite pleine lune de l'année, observée à l'apogée. L'écart de taille reste difficile à percevoir à l'œil nu, mais la super lune brille un peu plus que les autres. Comme elle est plus proche, elle peut aussi provoquer des marées plus hautes que la normale.
À quelle heure l'observer?
Même si la phase pleine est atteinte mardi matin, la Lune sera alors sous l'horizon chez nous. Pour la voir, c'est donc en fin de journée que ça se passe.
Selon MétéoMédia, la Lune se lèvera vers 15 h 10 lundi et vers 15 h 53 mardi, puis restera visible toute la nuit, jusqu'à son coucher vers 8 h 42 le lendemain matin. Les heures exactes peuvent varier de quelques minutes d'une région à l'autre au Québec.
Le vrai spectacle se passe près de l'horizon
Pour la voir sous son plus beau jour, vise le moment où elle émerge derrière les arbres ou les immeubles. La NASA explique que la Lune paraît souvent énorme quand on l'observe près de l'horizon, que ce soit derrière des montagnes, au-dessus de la mer ou encore derrière les gratte-ciel d'une ville.
Si tu veux la photographier, l'agence spatiale propose un truc : utiliser un long objectif quand la Lune est basse à l'horizon, en cadrant des bâtiments, des montagnes ou des arbres. Pense aussi à vérifier les prévisions de ta région avant de sortir, puisque quelques nuages suffisent à la cacher.
Une autre super lune avant les Fêtes
Si la couverture nuageuse gâche la soirée de mardi, tu n'auras pas longtemps à attendre. Une autre super lune est prévue le 24 décembre 2026 à 1 h 28 UTC, soit le 23 décembre à 20 h 28 à l'heure du Québec.
Celle-là sera encore plus proche de nous. Toujours selon les tables de Fred Espenak, la Lune sera alors à 356 740 km de la Terre, ce qui en fera la super lune la plus proche de l'année.
La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.