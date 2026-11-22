7 musées et expos à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en décembre 2026
0 $ pour impressionner ta personne, ça se prend bien quand même!
Entre les partys de bureau, les soupers de famille et les derniers cadeaux à emballer, décembre passe toujours un peu trop vite. Pour prendre du temps pour toi entre deux festivités, une sortie plus tranquille peut faire du bien, surtout quand elle ne coûte rien. À Montréal, plusieurs musées, galeries et espaces culturels présentent des expos gratuites ce mois-ci, autant au centre-ville que dans des coins de l’île où tu ne vas peut-être pas souvent.
À lire également : Ce musée de Montréal sera GRATUIT pour le temps des Fêtes : Voici comment en profiter
Des vitrines de Noël qui reviennent comme chaque année, des jouets anciens, des sculptures faites de circulaires, des aquarelles du quotidien montréalais et plus encore : voici sept options gratuites pour remplir ton agenda de décembre 2026.
Musée des beaux-arts de Montréal
Gratuit :
- Du 22 décembre 2026 au 2 janvier 2027 avec l’événement Musée-Cadeau, sur réservation en ligne. L’exposition Chiharu Shiota : Les frémissements de l’âme demeure payante.
- Le premier dimanche de chaque mois pour les résidentes et résidents du Québec. Valable pour la collection seulement, réservation obligatoire.
- Les Samedis matin en famille BMO : L’accès gratuit est offert aux familles (un ou deux adultes avec au moins un enfant de 17 ans ou moins) entre 10 h et 13 h. Valable pour la collection seulement.
- Les Mardis matin 65 ans et plus : L’accès gratuit est offert aux personnes de 65 ans et plus. Valable pour la collection seulement.
- En tout temps pour les personnes de 25 ans et moins, les membres des communautés autochtones ainsi que les personnes avec un handicap et celles qui les accompagnent.
Heures d’ouverture : Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, et le mercredi jusqu’à 21 h - Fermé les 25 décembre et 1er janvier - Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre, et ouverture à 12 h les 26 décembre et 2 janvier
Adresse : Musée des beaux-arts de Montréal - 1380, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pendant les Fêtes, l’événement Musée-Cadeau te permet de parcourir gratuitement une bonne partie de la collection du MBAM, qui compte près de 47 000 œuvres réparties dans cinq pavillons. Trois expos temporaires sont aussi incluses, dont Jeu d’esprit, la première expo complète qu’un musée québécois consacre à la peintre montréalaise Allison Katz, et Structures, qui réunit une cinquantaine d’œuvres d’Anne Kahane. Les enfants ont aussi droit à des ateliers et à un carnet de jeux gratuits. Et si tu ne peux pas y aller à ces dates-là, le musée offre d’autres moments gratuits, comme le premier dimanche du mois (le 6 décembre) pour les résident.e.s du Québec, les samedis matin en famille et les mardis matin pour les 65 ans et plus.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Musée McCord Stewart
Gratuit :
- En tout temps jusqu’au 10 janvier 2027 pour la vitrine extérieure Le moulin dans la forêt
- Pour Le village enchanté à l’intérieur : gratuit pour les 17 ans et moins, avec une contribution volontaire suggérée pour les adultes jusqu’au 10 janvier 2027
- Le premier dimanche du mois, le 6 décembre, avec la formule « Payez ce que vous pouvez », à partir de 0,01 $, sans réservation
- En tout temps pour les 17 ans et moins et les membres des communautés autochtones
- Les mercredis soir, après 17 h, la visite est gratuite, à l’exception des expositions présentées au deuxième étage accessibles au tarif réduit de 10 $
Heures d’ouverture : Du mardi au dimanche de 10 h à 17 h, et le mercredi jusqu’à 21 h - Fermé les 25 décembre et 1er janvier - Ouvert de 12 h à 17 h les 26 décembre et 2 janvier
Adresse : Musée McCord Stewart - 690, rue Sherbrooke O., Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ça fait plus de 75 ans que les vitrines mécaniques du magasin Ogilvy reviennent chaque temps des Fêtes. Fabriquées sur mesure par le fabricant de jouets allemand Steiff, elles mettent en scène un village bavarois où s’animent des animaux faits à la main. Depuis que Holt Renfrew les a léguées au Musée McCord Stewart en 2018, c’est là qu’on peut les voir. Le moulin dans la forêt t’attend dehors, à l’angle de la rue Victoria, piétonnisée pour l’occasion. Le village enchanté, lui, est installé au deuxième étage avec 21 figurines artisanales du père Noël. Pour faire le tour du reste du musée sans payer, vise le premier dimanche du mois (le 6 décembre) ou un mercredi soir après 17 h.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants
Centre des mémoires montréalaises
Gratuit :
- Du 24 novembre 2026 au 31 janvier 2027 pour l’expo Repérer le rouge dans l’histoire de Montréal
- Durant trois semaines avec l’emprunt du laissez-passer « Empruntez un musée », qui peut se faire à ta bibliothèque ou sur le catalogue Nelligan à condition d’avoir une carte de bibliothèque
- En tout temps pour les moins de 12 ans
Heures d’ouverture : Le mardi et le dimanche de 11 h à 18 h, et du mercredi au samedi de 11 h à 19 h 30 - Fermeture à 17 h les 24 et 31 décembre, et fermé les 25 décembre et 1er janvier
Adresse : MEM - Centre des mémoires montréalaises - 1210, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : En décembre, le rouge fait surtout penser aux décorations de Noël. Au MEM – Centre des mémoires montréalaises, un musée consacré à l’histoire de la ville et aux gens qui l’habitent, cette couleur prend un tout autre sens. Pour Tapis rouge : les objets écarlates volent la vedette!, le musée a sorti de sa collection des objets qui ont tous un point en commun : ils sont rouges. Tu pourras notamment y voir un carré rouge de 2012, un fanion des Alouettes et un passeport d’Expo 67. L’expo est installée dans la vitrine du MEM, au coin de Saint-Laurent et Sainte-Catherine. Et si tu as envie de visiter le reste du musée, emprunte un laissez-passer « Empruntez un musée » avec ta carte des Bibliothèques de Montréal : il donne accès gratuitement aux expositions pour deux adultes et trois jeunes.
Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval
Gratuit : En tout temps (sauf événements spéciaux)
Heures d’ouverture : Du jeudi au dimanche de 10 h à 16 h
Adresse : Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval - 1850, ch. du Bord-du-Lac–Lakeshore, Dorval, QC
Pourquoi tu dois y aller : Trains, camions, avions et même voitures à cheval : l’histoire des transports se retrouve en version miniature à Dorval. Chaque année pendant les Fêtes, le Musée d’histoire et du patrimoine de Dorval présente une exposition de jouets anciens, et cette fois-ci, c’est le transport qui est à l’honneur du 26 novembre 2026 au 3 janvier 2027 avec Transporter la magie.... Une zone d’activités de jeu et de créativité est aussi prévue pour les petits esprits curieux. Profites-en pour faire le tour du musée : son exposition permanente retrace plus de trois siècles d’histoire de Dorval, de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Le bâtiment a aussi gardé d’anciennes stalles d’écurie, une rareté au Canada, et une verrière qui donne sur le lac Saint-Louis.
Accessibilité : Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite
Site Internet de la Cité de Dorval
* Image à titre indicatif seulement
« Entre trames » – Julie Picard
Gratuit : En tout temps
Quand : Du 28 novembre 2026 au 23 janvier 2027
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9 h à 18 h
Adresse : Centre culturel et communautaire Henri-Lemieux (Galerie Les Trois C) - 7644, rue Édouard, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les circulaires qui s’empilent dans ta boîte aux lettres finissent d’habitude au recyclage. Chez Julie Picard, elles deviennent de la matière première. L’artiste, établie à Québec, récupère du papier journal et des circulaires publicitaires pour en faire des sculptures, présentées dans Entre trames à la galerie Les Trois C, à LaSalle. Elle les assemble en petites alvéoles, une technique inspirée du textile, ce qui donne des formes légères, mais plutôt volumineuses. Le détail intéressant : les couleurs, les motifs et certaines infos imprimées restent visibles, alors en t’approchant, tu pourrais reconnaître des bouts de pubs.
« Exposition citoyenne » – Zoé Plouffe
Gratuit : En tout temps
Quand : Du 5 décembre 2026 au 10 janvier 2027
Heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 8 h à 22 h, le samedi de 8 h 30 à 22 h et le dimanche de 8 h 30 à 17 h
Adresse : Centre des loisirs de Saint-Laurent - 1375, rue Grenet, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une maison, une cuisine, une église sous la neige : les sujets de Zoé Plouffe ressemblent à ceux qu’on croise au quotidien. L’artiste multidisciplinaire présente ses croquis architecturaux et botaniques, ses aquarelles et des pages de carnet au Centre des loisirs de Saint-Laurent. Souvent faits sur le vif, ses dessins captent des scènes montréalaises et montrent comment les lieux changent avec le temps. Elle s’intéresse aussi à la place de la nature à côté des bâtiments patrimoniaux, et à celle des gens dans le paysage.
Galerie de l’UQAM
Gratuit : En tout temps
Quand : Du 6 novembre 2026 au 16 janvier 2027
Heures d’ouverture : Du mardi au samedi de 12 h à 18 h
Adresse : Galerie de l’UQAM, pavillon Judith-Jasmin, local J-R120 - 1400, rue Berri, Montréal, QC
Pourquoi tu dois y aller : À deux pas du métro Berri-UQAM, la galerie d’art contemporain de l’université présente trois expos en même temps. Rejouer la Petite collection : deuxième tour rassemble des œuvres signées et numérotées en édition limitée, qui abordent la mémoire, le territoire et les rapports de pouvoir. Dans Rift, Anahita Norouzi, qui travaille entre Téhéran et Montréal, revient sur les ravages de l’exploitation pétrolière dans le sud-ouest de l’Iran, à l’aide de grandes projections vidéo et de sculptures. Lucia Choulakian, elle, s’est rendue avec sa mère sur les lieux du génocide arménien de 1915 pour recréer dix photos d’archives, projetées en boucle sur trois murs. Au centre de la salle, le manuscrit d’un témoignage de survivante publié en 1919 complète l’installation.
Accessibilité : Partiellement accessible aux personnes à mobilité réduite
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.