Ce musée de Montréal sera GRATUIT pour le temps des Fêtes : Voici comment en profiter

Ton budget des Fêtes te dit merci. 🎄

Une femme admire un grand tableau de navire au Musée des beaux-arts de Montréal. Droite : Une femme regarde des natures mortes florales au MBAM.

Le Musée des beaux-arts de Montréal offre l’accès gratuit à la majorité de ses salles pendant le temps des Fêtes.

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Éditrice Junior

Les Fêtes ont beau être magiques, elles laissent souvent ton portefeuille un peu plus (trop) léger. Cela dit, le Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) t'invite à explorer gratuitement la majorité de ses salles pendant cette période de l'année grâce à son événement Musée-Cadeau. Au menu : une bonne partie de l’immense collection du musée (qui compte près de 47 000 œuvres!) et trois expositions temporaires à 0 $.

À lire également : Voici 6 musées et expos à Montréal que tu peux visiter GRATUITEMENT en novembre 2026

L’accès gratuit est offert du 22 décembre 2026 au 2 janvier 2027. Pour en profiter, tu n’as qu’à réserver ta visite en ligne avant de te rendre au musée.

La collection permanente du MBAM s’étend de l’Antiquité à aujourd’hui, à travers cinq pavillons. Tu peux y passer des peintures aux sculptures, des photographies aux installations multimédias, en voyageant entre l’art québécois et canadien, l’art autochtone et l’art international. La collection d’arts décoratifs et de design a d’ailleurs droit à une toute nouvelle présentation.

En plus de cette collection, trois expositions temporaires sont aussi accessibles gratuitement :

  • Jeu d’esprit, qui réunit des tableaux d’Allison Katz, originaire de Montréal, dont certains n’ont jamais été montrés. L’artiste y explore notamment le rôle du hasard. C’est aussi la première fois qu’un musée du Québec lui consacre une expo complète.
  • Structures, qui rend hommage à l’artiste montréalaise Anne Kahane avec une cinquantaine de ses œuvres.
  • Hors socle : sculptures des années 1960 à nos jours dans la collection, des sculptures sorties des réserves du Musée qui ont quitté leur socle pour occuper l’espace autrement.
Une programmation familiale gratuite est aussi au rendez-vous, avec des ateliers de création et un carnet de jeux pour explorer les salles.

Note cependant que l’exposition Chiharu Shiota : Les frémissements de l’âme demande tout de même l'achat d'un billet.

Le musée garde son horaire habituel du mardi au dimanche, mais ne sera pas accessible le 25 décembre et le 1er janvier. De plus, les portes se fermeront à 17 h les 24 et 31 décembre, et n’ouvriront qu’à midi les 26 décembre et 2 janvier. Bonne visite!

Musée-Cadeau au MBAM

Prix : Gratuit (sauf l’exposition Chiharu Shiota : Les frémissements de l’âme) - Réservation en ligne requise

Quand : Du 22 décembre 2026 au 2 janvier 2027, du mardi au dimanche (fermé les 25 décembre et 1er janvier)

Adresse : Musée des beaux-arts de Montréal - 1380, rue Sherbrooke O., Montréal, QC

Site Internet du MBAM

La photo de couverture est utilisée à titre indicatif seulement.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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