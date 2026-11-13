Tu peux trouver de l’essence à moins de 1,50 $/L dans le Grand Montréal et voici où

Quand tu peux payer 50 cents de moins qu'à Montréal, ça vaut le détour! 😳

Une station-service.

Plusieurs stations-service du Grand Montréal offrent le litre d'Essence à moins de 1,50 $/L, ce vendredi 13 novembre.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Si ton réservoir crie famine, ça vaut peut-être la peine de faire un petit détour avant de passer à la pompe. Quelques stations-service du Grand Montréal affichent présentement un prix du litre d’essence nettement plus bas que la moyenne, et la différence pourrait te faire économiser quelques dollars au prochain plein.

À lire également : Fin du congé de taxe sur l’essence : Voici ce que ça va changer sur ton plein en 2027

Selon les données de Régie Essence Québec, l’outil de la Régie de l’énergie qui recense en temps réel les prix affichés dans quelque 2 500 stations de la province, le litre d’essence ordinaire se vendait en moyenne 169,8 ¢ au Québec ce vendredi 13 novembre. Sur l’île de Montréal, la moyenne tournait autour de 169,1 ¢. Certaines stations dépassent le 2 $ par endroit.

Certaines stations de la couronne sud font toutefois beaucoup mieux, avec des prix sous la barre de 150 ¢ le litre. Il faudra cependant traverser un pont pour en profiter, puisqu’aucune station de Montréal ni de Laval ne descend aussi bas.

Les stations à moins de 150 ¢/L dans le Grand Montréal

Voici les stations-service du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal qui affichaient un prix inférieur à 150 ¢ le litre pour l’essence ordinaire, de la moins chère à la plus chère.

  • Esso, 3100, boul. Moïse-Vincent, Longueuil, QC : 146,0 ¢/L
  • Petro-Canada, 7800, boul. Cousineau, Longueuil, QC : 146,0 ¢/L
  • Shell, 1475, ch. de Chambly, Carignan, QC : 147,2 ¢/L
  • Costco, 1000, boul. Saint-Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville, QC : 148,9 ¢/L (réservé aux membres)
  • Petro-Canada, 1111, boul. De Périgny, Chambly, QC : 149,5 ¢/L
  • Esso, 875, boul. De Périgny, Chambly, QC : 149,5 ¢/L
  • Couche-Tard, 930, boul. De Périgny, Chambly, QC : 149,5 ¢/L
  • Pétroles Maurice, 8855, ch. de Chambly, Longueuil, QC : 149,9 ¢/L

Pour un plein de 50 litres, payer 146,0 ¢ le litre plutôt que le prix moyen montréalais représente une économie d’environ 11,50 $.

Encore moins cher un peu plus loin

Le Grand Montréal n’a pas le monopole des aubaines à la pompe. Ailleurs au Québec, 23 autres stations affichaient l’essence ordinaire sous 150 ¢ le litre, surtout dans les Laurentides et en Montérégie.

C’est notamment dans le secteur de Lachute et de Grenville, à environ une heure de route de Montréal, qu’on trouvait les prix les plus bas de toute la province, à 144,9 ¢ le litre. Plusieurs stations de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Lacolle et de Hemmingford, près de la frontière américaine, passaient elles aussi sous la barre de 150 ¢.

À l’inverse, les automobilistes du Nord-du-Québec payaient en moyenne 194,9 ¢ le litre, soit près de 50 ¢ de plus que les stations les moins chères du Grand Montréal.

Garde en tête que les prix à la pompe peuvent changer plusieurs fois par jour. Pour connaître les prix en temps réel près de chez toi, tu peux consulter la carte interactive d’Essence Québec.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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