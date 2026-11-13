Tu peux trouver de l’essence à moins de 1,50 $/L dans le Grand Montréal et voici où
Quand tu peux payer 50 cents de moins qu'à Montréal, ça vaut le détour! 😳
Si ton réservoir crie famine, ça vaut peut-être la peine de faire un petit détour avant de passer à la pompe. Quelques stations-service du Grand Montréal affichent présentement un prix du litre d’essence nettement plus bas que la moyenne, et la différence pourrait te faire économiser quelques dollars au prochain plein.
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Selon les données de Régie Essence Québec, l’outil de la Régie de l’énergie qui recense en temps réel les prix affichés dans quelque 2 500 stations de la province, le litre d’essence ordinaire se vendait en moyenne 169,8 ¢ au Québec ce vendredi 13 novembre. Sur l’île de Montréal, la moyenne tournait autour de 169,1 ¢. Certaines stations dépassent le 2 $ par endroit.
Certaines stations de la couronne sud font toutefois beaucoup mieux, avec des prix sous la barre de 150 ¢ le litre. Il faudra cependant traverser un pont pour en profiter, puisqu’aucune station de Montréal ni de Laval ne descend aussi bas.
Les stations à moins de 150 ¢/L dans le Grand Montréal
Voici les stations-service du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal qui affichaient un prix inférieur à 150 ¢ le litre pour l’essence ordinaire, de la moins chère à la plus chère.
- Esso, 3100, boul. Moïse-Vincent, Longueuil, QC : 146,0 ¢/L
- Petro-Canada, 7800, boul. Cousineau, Longueuil, QC : 146,0 ¢/L
- Shell, 1475, ch. de Chambly, Carignan, QC : 147,2 ¢/L
- Costco, 1000, boul. Saint-Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville, QC : 148,9 ¢/L (réservé aux membres)
- Petro-Canada, 1111, boul. De Périgny, Chambly, QC : 149,5 ¢/L
- Esso, 875, boul. De Périgny, Chambly, QC : 149,5 ¢/L
- Couche-Tard, 930, boul. De Périgny, Chambly, QC : 149,5 ¢/L
- Pétroles Maurice, 8855, ch. de Chambly, Longueuil, QC : 149,9 ¢/L
Pour un plein de 50 litres, payer 146,0 ¢ le litre plutôt que le prix moyen montréalais représente une économie d’environ 11,50 $.
Encore moins cher un peu plus loin
Le Grand Montréal n’a pas le monopole des aubaines à la pompe. Ailleurs au Québec, 23 autres stations affichaient l’essence ordinaire sous 150 ¢ le litre, surtout dans les Laurentides et en Montérégie.
C’est notamment dans le secteur de Lachute et de Grenville, à environ une heure de route de Montréal, qu’on trouvait les prix les plus bas de toute la province, à 144,9 ¢ le litre. Plusieurs stations de Saint-Jean-sur-Richelieu, de Lacolle et de Hemmingford, près de la frontière américaine, passaient elles aussi sous la barre de 150 ¢.
À l’inverse, les automobilistes du Nord-du-Québec payaient en moyenne 194,9 ¢ le litre, soit près de 50 ¢ de plus que les stations les moins chères du Grand Montréal.
Garde en tête que les prix à la pompe peuvent changer plusieurs fois par jour. Pour connaître les prix en temps réel près de chez toi, tu peux consulter la carte interactive d’Essence Québec.
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