6 destinations soleil où le Canada a mis à jour ses avertissements de voyage ce mois-ci
Pour savoir à quoi t’attendre avant de boucler ta valise. 🧳
Les premiers flocons sont tombés et bien des gens commencent déjà à magasiner une semaine au chaud pour les Fêtes ou la relâche. Avant de cliquer sur « réserver », ça vaut la peine de jeter un œil aux avertissements de voyage du gouvernement du Canada, qui a revu les fiches de plusieurs destinations soleil ces derniers jours.
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Les mises à jour ont été publiées sur le site Voyage.gc.ca entre le 2 et le 9 novembre, selon les données consultées le 11 novembre. Certaines changent concrètement la donne sur le terrain, comme un état d’urgence ou des fermetures d’aéroport, alors que d’autres touchent plutôt les papiers à préparer ou la météo à surveiller.
Pour rappel, Ottawa classe chaque pays selon quatre niveaux de risque : « Prenez des mesures de sécurité normales » (niveau 1), « Faites preuve d’une grande prudence » (niveau 2), « Évitez tout voyage non essentiel » (niveau 3) et « Évitez tout voyage » (niveau 4). Un même pays peut combiner plusieurs niveaux selon la région, et seuls les deux derniers constituent un avertissement officiel au sens strict.
Voici où en sont six pays du Sud prisés des Québécois et Québécoises.
Belize
Niveau de risque : Faites preuve d’une grande prudence (avec avertissements régionaux)
C’est le changement le plus marquant du mois. Le 3 novembre, le gouvernement canadien a ajouté à sa fiche de l’information sur l’état d'urgence décrété au Belize le 31 octobre, pour une durée de 30 jours, à la suite d'une vague de crimes violents.
La mesure vise certains quartiers de Belize City, au nord comme au sud, une partie de Ladyville, les localités de Cotton Tree et d'Unitedville, dans le district de Cayo, ainsi que la route côtière entre La Democracia et Hope Creek. Pendant cette période, les forces de l'ordre peuvent restreindre les déplacements, effectuer des perquisitions et détenir des personnes d'intérêt.
Si tu te trouves dans ces secteurs, le gouvernement canadien recommande d'avoir une pièce d'identité sur toi en tout temps, de t'attendre à une forte présence policière et militaire et de prévoir des retards dans les transports.
Le secteur de Southside Belize City, au sud de Haulover Creek, demeure quant à lui déconseillé pour tout voyage non essentiel en raison de la violence liée aux gangs.
Ottawa rappelle aussi que le pays affiche l'un des taux d'homicides par habitant les plus élevés au monde et que des cambriolages et des agressions ont déjà visé des personnes étrangères dans des coins touristiques comme San Pedro, Caye Caulker et Placencia.
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Belize, c'est par ici
Pérou
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Si ton voyage au Pérou tombe cette semaine, prépare-toi à composer avec des foules. Le gouvernement canadien a ajouté le 6 novembre une section sur la visite du pape Léon XIV, attendu au pays du 11 au 16 novembre.
Ottawa prévient que des fermetures de routes et des perturbations de la circulation sont à prévoir dans plusieurs villes, dont Lima, Callao, Chiclayo, Cusco et Pucallpa, en plus d'un déploiement policier renforcé.
Détail à noter pour celles et ceux qui visent le Machu Picchu, l'aéroport de Cusco suspendra ses activités le 15 novembre, de 7 h 45 à 15 h 05. Le gouvernement conseille de confirmer ta réservation auprès de ta compagnie aérienne ou de ton voyagiste et de garder un plan B.
Le reste de l'avis ne bouge pas. Un état d'urgence demeure en vigueur à Lima et à Callao et d'autres territoires pour lutter contre la hausse des crimes violents, et tout voyage reste déconseillé dans la vallée des rivières Apurímac, Ene et Mantaro (VRAEM).
Pour en savoir plus sur les conseils pour le Pérou, c'est par ici
Équateur
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
La mise à jour la plus récente du lot vise l'Équateur. Le 9 novembre, les instances gouvernementales canadiennes ont précisé l'information sur El Niño 2026-2027, un phénomène qui peut entraîner de fortes pluies, des inondations et des glissements de terrain, surtout pendant la saison des pluies, d'octobre à mai.
Selon le Secrétariat national de gestion des risques de l'Équateur, cité par le gouvernement canadien, 17 provinces, 143 cantons et 491 paroisses, situés pour la plupart à moins de 1 500 mètres d'altitude, sont considérés comme des zones à risque.
Côté sécurité, le pays est toujours en état de « conflit armé interne », et un état d'exception s'applique dans une dizaine de provinces, dont Guayas, Manabí, Pichincha et Santa Elena. Ottawa déconseille les voyages non essentiels dans plusieurs villes côtières, notamment Manta, Portoviejo, Machala, Santa Elena et La Libertad, ainsi que dans certains quartiers de Guayaquil.
Les îles Galápagos, elles, restent au niveau le plus bas. À noter aussi que la plupart des postes frontaliers terrestres avec la Colombie et le Pérou sont fermés jusqu'à nouvel ordre.
Pour en savoir plus sur les conseils pour l'Équateur, c'est par ici
Colombie
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence (avec avertissements régionaux)
Pour la Colombie, la mise à jour du 2 novembre est plutôt d'ordre sanitaire. Le gouvernement canadien a retiré son conseil de santé portant sur la fièvre jaune. Le risque de contracter la maladie existe toujours au pays, et la vaccination demeure recommandée selon ton itinéraire.
La fiche contient par ailleurs plusieurs mises en garde qui méritent l'attention. Affaires mondiales Canada signale une augmentation des décès liés aux applications de rencontre, utilisées pour attirer des touristes avant de les droguer, notamment à la scopolamine, puis de les voler ou de les enlever. Bogota, Carthagène et Medellín sont nommées parmi les villes concernées.
Le pays se remet aussi du séisme de magnitude 7,4 qui a frappé le département du Chocó le 10 août dernier, à environ 280 kilomètres à l'ouest de Bogota, faisant des dizaines de morts. Des répliques restent possibles.
Tout voyage demeure déconseillé dans plusieurs départements, dont Arauca, le Cauca (sauf Popayán) et le Norte de Santander (sauf Cúcuta), ainsi qu'à moins de 100 kilomètres de la frontière avec le Panama. À l'inverse, la ville de San Andrés et l'île de Providencia sont classées au niveau 1.
Pour en savoir plus sur les conseils pour la Colombie, c'est par ici
Îles Turks-et-Caïcos
Niveau de risque : Faites preuve d'une grande prudence
Rien de dramatique dans la mise à jour du 3 novembre, qui porte sur les documents d'entrée. Ottawa précise que ton passeport canadien doit être valide pendant toute la durée de ton séjour dans l'archipel.
C'est surtout un autre passage de la fiche qui devrait retenir l'attention des gens qui y passeront le temps des Fêtes. Selon le gouvernement canadien, la criminalité a tendance à augmenter de décembre à janvier, en particulier sur l'île de Providenciales, où se concentrent les vols, les invasions de domicile et la violence armée liée aux gangs.
Le gouvernement du Canada recommande toujours d'éviter les taxis illégaux non identifiés, appelés « jitneys », dont certains chauffeurs ont commis des agressions sexuelles. Si tu prévois louer une voiture, sache aussi qu'on y roule à gauche et que ton permis canadien n'est valide que 30 jours.
Pour en savoir plus sur les conseils pour les îles Turks-et-Caïcos, c'est par ici
Curaçao
Niveau de risque : Prenez des mesures de sécurité normales
Curaçao fait figure d'exception dans cette liste, puisqu'Affaires mondiales Canada ne demande que les mêmes précautions qu'au Canada. Comme pour les îles Turks-et-Caïcos, sa fiche a été modifiée le 3 novembre pour préciser que ton passeport doit être valide pendant toute la durée du séjour.
Avant de partir pour se territoire néerlandais, tu devras aussi remplir une carte d'immigration numérique, appelée carte DI, au cours des sept jours précédant ton arrivée. Les familles devraient porter une attention particulière aux règles visant les mineurs, puisque l'île exige plusieurs documents, dont un formulaire de consentement signé, pour les enfants de moins de 18 ans.
Ottawa rappelle enfin que les petits vols augmentent pendant la période du carnaval, de janvier à mars, et que les taxis officiels se reconnaissent à la mention « TX » sur leur plaque.
Pour en savoir plus sur les conseils pour Curaçao, c'est par ici
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