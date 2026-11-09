Pneus d'hiver au Québec : Voici les véhicules qui n'en ont pas besoin en 2026
Il y a toujours des exceptions aux règles!
Le compte à rebours est lancé pour les automobilistes du Québec, qui devront bientôt installer leurs pneus d'hiver. Avant de te ruer chez ton garagiste, sache toutefois que la réglementation québécoise prévoit plusieurs exceptions, et que ton véhicule pourrait bien en faire partie.
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Selon le gouvernement du Québec, tout véhicule routier motorisé immatriculé dans la province doit être chaussé pour l'hiver du 1er décembre au 15 mars inclusivement. L'obligation vise aussi les véhicules offerts en location.
Les automobilistes qui ne respectent pas la règle s'exposent à une amende de 200 $ à 300 $, en plus des frais.
Pour être jugé conforme, un pneu doit arborer le pictogramme officiel de la montagne et du flocon de neige, ou encore être muni de crampons. Ça vaut aussi pour les pneus rechapés des véhicules de promenade.
Les véhicules exemptés d'office
Certains véhicules échappent complètement à l'obligation, sans la moindre démarche de la part de leur propriétaire. Voici ceux qui sont visés par cette exception.
- Les véhicules immatriculés à l'extérieur du Québec, comme une voiture de l'Ontario ou des États-Unis ;
- Les habitations motorisées, c'est-à-dire les véhicules aménagés de façon permanente en logement, comme les véhicules récréatifs ;
- La machinerie agricole ;
- Les véhicules-outils ;
- Les véhicules lourds, soit ceux dont le poids nominal brut atteint 4 500 kg ou plus ;
- Les remorques ;
- Les motocyclettes utilisées comme véhicules d'urgence.
La roue de secours de ton auto, elle, n'a pas besoin d'être un pneu d'hiver.
Certaines situations t’accordent aussi un court sursis, sans aucune démarche. Si tu achètes un véhicule chez un concessionnaire, tu as sept jours pour l’équiper, à condition d’avoir le contrat de vente ou une copie avec toi. Même chose pour les sept jours qui précèdent la fin d’un contrat de location d’un an ou plus.
Les véhicules qui portent une plaque d’immatriculation amovible (plaque X) sont aussi exemptés. Même chose pour ceux munis d’un certificat d’immatriculation temporaire (transit), pour la durée inscrite sur le certificat, sans dépasser sept jours après sa délivrance.
Pour les autres cas, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) peut te délivrer un certificat d’exemption gratuit de sept jours, en ligne dans SAAQclic ou dans un centre de services.
Selon la SAAQ, il vise notamment les snowbirds qui quittent la province ou y reviennent, l’achat d’une voiture auprès d’un particulier, la sortie d’un véhicule remisé et la fin anticipée d’une location à long terme. Il permet aussi de conduire un véhicule à un encan, ou de le récupérer après une saisie ou une mise en fourrière survenue avant le 1er décembre.
Attention, un même véhicule a droit à un maximum de quatre certificats entre le 1er décembre et le 15 mars, précise CAA-Québec.
Peu importe ta situation, l’état de tes pneus compte autant que la date de pose, souligne le gouvernement. La profondeur des rainures ne doit jamais descendre sous 1,6 mm, et on recommande au moins 4,8 mm pendant la saison froide.
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